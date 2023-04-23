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В Австрии сделали дерзкий выпад в адрес России - РИА Новости, 23.04.2023
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10:21 23.04.2023 (обновлено: 14:45 23.04.2023)
https://ria.ru/20230423/sanktsii-1867164412.html
В Австрии сделали дерзкий выпад в адрес России
В Австрии сделали дерзкий выпад в адрес России - РИА Новости, 23.04.2023
В Австрии сделали дерзкий выпад в адрес России
Западные страны должны распространить санкции против России на товары первой необходимости, включая лекарственные препараты, заявил глава Австрийского института РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T10:21
2023-04-23T14:45
в мире
здоровье - общество
россия
сша
австрия
der spiegel
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Западные страны должны распространить санкции против России на товары первой необходимости, включая лекарственные препараты, заявил глава Австрийского института экономических исследований Габриэль Фельбермайер газете Der Spiegel.По его мнению, давление на Москву необходимо оказывать на большем количестве направлений."К сожалению, остается много секторов, которые, вероятно, могут оказать довольно сильное давление на Россию. Я имею в виду, например, фармацевтическую промышленность. Можно, конечно, утверждать, исходя из гуманитарных соображений, что такое исключение для медицинских устройств правильно. Но политическое давление на Кремль было бы иным, если бы российским гражданам действительно не хватало товаров первой необходимости в быту, а не только французского шампанского", — заметил Фельбермайер.Он добавил, что российские власти за время нахождения под санкциями действительно научились существовать в уже введенных ограничениях со стороны США и Европы и сформировали механизмы для преодоления новых.
https://ria.ru/20230423/sanktsii-1867160501.html
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в мире, здоровье - общество, россия, сша, австрия, der spiegel
В мире, Здоровье - Общество, Россия, США, Австрия, Der Spiegel
В Австрии сделали дерзкий выпад в адрес России

Экономист Фельбермайер: внесение лекарств в списки санкций увеличило бы давление Запада

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудница аптеки
Сотрудница аптеки - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудница аптеки. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Западные страны должны распространить санкции против России на товары первой необходимости, включая лекарственные препараты, заявил глава Австрийского института экономических исследований Габриэль Фельбермайер газете Der Spiegel.
По его мнению, давление на Москву необходимо оказывать на большем количестве направлений.
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"К сожалению, остается много секторов, которые, вероятно, могут оказать довольно сильное давление на Россию. Я имею в виду, например, фармацевтическую промышленность. Можно, конечно, утверждать, исходя из гуманитарных соображений, что такое исключение для медицинских устройств правильно. Но политическое давление на Кремль было бы иным, если бы российским гражданам действительно не хватало товаров первой необходимости в быту, а не только французского шампанского", — заметил Фельбермайер.
Он добавил, что российские власти за время нахождения под санкциями действительно научились существовать в уже введенных ограничениях со стороны США и Европы и сформировали механизмы для преодоления новых.
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