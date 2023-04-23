https://ria.ru/20230423/sanktsii-1867164412.html

В Австрии сделали дерзкий выпад в адрес России

В Австрии сделали дерзкий выпад в адрес России - РИА Новости, 23.04.2023

В Австрии сделали дерзкий выпад в адрес России

Западные страны должны распространить санкции против России на товары первой необходимости, включая лекарственные препараты, заявил глава Австрийского института РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T10:21

2023-04-23T10:21

2023-04-23T14:45

в мире

здоровье - общество

россия

сша

австрия

der spiegel

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765364776_0:306:3071:2033_1920x0_80_0_0_4b1e8e29a5fb28c17056c63afde37ec0.jpg

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Западные страны должны распространить санкции против России на товары первой необходимости, включая лекарственные препараты, заявил глава Австрийского института экономических исследований Габриэль Фельбермайер газете Der Spiegel.По его мнению, давление на Москву необходимо оказывать на большем количестве направлений."К сожалению, остается много секторов, которые, вероятно, могут оказать довольно сильное давление на Россию. Я имею в виду, например, фармацевтическую промышленность. Можно, конечно, утверждать, исходя из гуманитарных соображений, что такое исключение для медицинских устройств правильно. Но политическое давление на Кремль было бы иным, если бы российским гражданам действительно не хватало товаров первой необходимости в быту, а не только французского шампанского", — заметил Фельбермайер.Он добавил, что российские власти за время нахождения под санкциями действительно научились существовать в уже введенных ограничениях со стороны США и Европы и сформировали механизмы для преодоления новых.

https://ria.ru/20230423/sanktsii-1867160501.html

https://ria.ru/20230421/sanktsii-1866947092.html

россия

сша

австрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Матыс

Ольга Матыс

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, здоровье - общество, россия, сша, австрия, der spiegel