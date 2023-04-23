https://ria.ru/20230423/sanktsii-1867160501.html

Эксперт оценил запасы оборудования в попавших под санкции секторах

Эксперт оценил запасы оборудования в попавших под санкции секторах - РИА Новости, 23.04.2023

Эксперт оценил запасы оборудования в попавших под санкции секторах

Российским компаниям необходимо как можно быстрее адаптироваться к новой реальности и развивать производство внутри страны, если же запуск проектов... РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T09:31

2023-04-23T09:31

2023-04-23T09:31

экономика

технологии

россия

mckinsey

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Российским компаниям необходимо как можно быстрее адаптироваться к новой реальности и развивать производство внутри страны, если же запуск проектов нецелесообразен с точки зрения спроса - искать поставщиков в дружественных странах; в некоторых секторах текущих запасов оборудования хватит на два-три года, рассказал в интервью РИА Новости партнер, руководитель консалтинговой компании "Яков и Партнеры" (партнеры бывшего российского подразделения McKinsey) Яков Сергиенко. "Компаниям необходимо как можно быстрее адаптироваться к новой реальности и развивать производство в России или искать поставщиков в дружественных странах, если спрос на внутреннем рынке не может оправдать разворачивание его производства на нашей территории", - считает Сергиенко. Говоря о том, какие отрасли оказались самыми уязвимыми перед санкциями, он отметил те, которые были завязаны на иностранных поставщиков, например, автомобилестроение. Что касается тех компаний, которые уже были под санкциями и до 2022 года, но не столь обширными, то у них есть определенный запас прочности, уверен эксперт. "Они накопили определенные запасы оборудования и пока могут работать на нем. Но этот запас поддержит их еще два-три года, и, если они не найдут альтернатив или не разовьют собственные производства, им данная ситуация может создать неудобства. Это, например, наша нефтесервисная индустрия", - сказал эксперт.

https://ria.ru/20230423/sanktsii-1866955430.html

https://ria.ru/20230421/sanktsii-1867027095.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, россия, mckinsey, санкции в отношении россии