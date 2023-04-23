https://ria.ru/20230423/sanktsii-1866955430.html

Потенциал исчерпан. Санкции против России закончились

Потенциал исчерпан. Санкции против России закончились - РИА Новости, 23.04.2023

Потенциал исчерпан. Санкции против России закончились

Международные СМИ пишут об усталости от антироссийских санкций, опасениях, что Запад сам больше пострадает от них. Это чувствуется по десятому пакету ЕС и... РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T08:00

2023-04-23T08:00

2023-04-23T22:21

россия

сша

франция

румен радев

владимир ковалев

евросоюз

g7

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости, Михаил Катков. Международные СМИ пишут об усталости от антироссийских санкций, опасениях, что Запад сам больше пострадает от них. Это чувствуется по десятому пакету ЕС и нежеланию бить по "Росатому". О том, чего добиваются страны G7, — в материале РИА Новости.Санкции закончилисьПо данным Financial Times, Евросоюз достиг предела в экономической борьбе с Россией. Источники газеты полагают, что рациональнее не вводить новые запреты, а усложнять обход прежних и расширять черный список физических лиц. Иначе единогласную поддержку санкционной войны не сохранить.По информации Bloomberg, в 2022-м экспорт ядерного топлива и технологий из России вырос на 20%. Киев считает это возмутительным и требует принять срочные меры. Но в Европе возражают. Президент Болгарии Румен Радев даже пригрозил наложить вето. Постоянный представитель Москвы при международных организациях в Вене Михаил Ульянов считает, что Софию поддержат Будапешт и Париж, тоже связанные с "Росатомом".Литовский еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс еще в конце 2022-го признался, что не видит, какие можно добавить санкции. "Эта петля достаточно затянута", — пояснял он. Глава Евросовета Шарль Мишель согласился и отметил, что уже имеющиеся запреты сделают свое дело, просто надо подождать. Поэтому десятый пакет ЕС посвящен прежде всего ужесточению надзора за исполнением принятых ранее решений.Второе дыханиеТем не менее американцы внесли в черный список несколько компаний, связанных с "Росатомом", в том числе "Русатом Оверсиз", отвечающую за зарубежные проекты, Ковровский механический завод и "Точмаш", которые производят центрифуги для обогащения урана.Кроме того, агентство Bloomberg сообщило, что страны G7 (Франция, США, Великобритания, Германия, Япония, Италия и Канада) рассматривают возможность тотального эмбарго на экспорт в Россию. Предположительно, исключение сделают только для лекарств и продовольствия. В прошлом году экспорт упал вдвое — до 66 миллиардов долларов. А благодаря параллельному импорту, по данным российского ЦБ, поставки снизились всего на восемь процентов. Теперь с этим хотят покончить.Вопрос рассмотрят на саммите G7 в Хиросиме с 19 по 21 мая. Официальные лица пока воздерживаются от комментариев. Но агентство Киодо уже проинформировало, что Токио откажется от сбыта в Россию подержанных автомобилей, шин, косметики и одежды. Для японских предпринимателей это обернется серьезными проблемами.Новый мирПопытки коллективного Запада добиться строгого исполнения введенных экономических запретов представляют для России серьезную опасность, считают опрошенные РИА Новости эксперты."Запад угрожает тем государствам, которые расширяют сотрудничество с нами. Это Китай и Индия, активно покупающие российскую нефть. Турция, стремящаяся стать новым газовым хабом в Европу. А также многие другие, увеличивающие поставки самой разной продукции", — говорит аналитик платформы "РынкиДеньгиВласть" Сергей Раманинов.И некоторые результаты есть. Так, Казахстан ограничил экспорт автомобилей ведущих мировых концернов, банки ОАЭ закрывают счета россиянам.Аналитик TeleTrade Владимир Ковалев считает тотальное эмбарго крайне сложным и противоречивым, не отвечающим экономическим интересам стран G7 и Евросоюза. Ущерб, который они нанесут себе, может оказаться чрезмерным."Многие политики не без оснований указывают, что ужесточение условий экспорта поспособствует более разностороннему взаимодействию России с Китаем, Индией, Ираном, другими странами, а это политически и экономически невыгодно США и ЕС", — полагает Ковалев.Экстенсивное расширение антироссийских санкций приведет к конфликту между политическими и экономическими интересами противников Москвы, уверены эксперты. Поэтому Западу выгоднее работать над лишением России и ее партнеров обходных путей. Впрочем, сделать это практически невозможно.

https://ria.ru/20230410/vengriya-1862976372.html

https://ria.ru/20230418/kitay-1865850298.html

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россия, сша, франция, румен радев, владимир ковалев, евросоюз, g7, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", санкции в отношении россии, экономика