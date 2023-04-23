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Потенциал исчерпан. Санкции против России закончились - РИА Новости, 23.04.2023
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08:00 23.04.2023 (обновлено: 22:21 23.04.2023)
https://ria.ru/20230423/sanktsii-1866955430.html
Потенциал исчерпан. Санкции против России закончились
Потенциал исчерпан. Санкции против России закончились - РИА Новости, 23.04.2023
Потенциал исчерпан. Санкции против России закончились
Международные СМИ пишут об усталости от антироссийских санкций, опасениях, что Запад сам больше пострадает от них. Это чувствуется по десятому пакету ЕС и... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T08:00
2023-04-23T22:21
россия
сша
франция
румен радев
владимир ковалев
евросоюз
g7
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости, Михаил Катков. Международные СМИ пишут об усталости от антироссийских санкций, опасениях, что Запад сам больше пострадает от них. Это чувствуется по десятому пакету ЕС и нежеланию бить по "Росатому". О том, чего добиваются страны G7, — в материале РИА Новости.Санкции закончилисьПо данным Financial Times, Евросоюз достиг предела в экономической борьбе с Россией. Источники газеты полагают, что рациональнее не вводить новые запреты, а усложнять обход прежних и расширять черный список физических лиц. Иначе единогласную поддержку санкционной войны не сохранить.По информации Bloomberg, в 2022-м экспорт ядерного топлива и технологий из России вырос на 20%. Киев считает это возмутительным и требует принять срочные меры. Но в Европе возражают. Президент Болгарии Румен Радев даже пригрозил наложить вето. Постоянный представитель Москвы при международных организациях в Вене Михаил Ульянов считает, что Софию поддержат Будапешт и Париж, тоже связанные с "Росатомом".Литовский еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс еще в конце 2022-го признался, что не видит, какие можно добавить санкции. "Эта петля достаточно затянута", — пояснял он. Глава Евросовета Шарль Мишель согласился и отметил, что уже имеющиеся запреты сделают свое дело, просто надо подождать. Поэтому десятый пакет ЕС посвящен прежде всего ужесточению надзора за исполнением принятых ранее решений.Второе дыханиеТем не менее американцы внесли в черный список несколько компаний, связанных с "Росатомом", в том числе "Русатом Оверсиз", отвечающую за зарубежные проекты, Ковровский механический завод и "Точмаш", которые производят центрифуги для обогащения урана.Кроме того, агентство Bloomberg сообщило, что страны G7 (Франция, США, Великобритания, Германия, Япония, Италия и Канада) рассматривают возможность тотального эмбарго на экспорт в Россию. Предположительно, исключение сделают только для лекарств и продовольствия. В прошлом году экспорт упал вдвое — до 66 миллиардов долларов. А благодаря параллельному импорту, по данным российского ЦБ, поставки снизились всего на восемь процентов. Теперь с этим хотят покончить.Вопрос рассмотрят на саммите G7 в Хиросиме с 19 по 21 мая. Официальные лица пока воздерживаются от комментариев. Но агентство Киодо уже проинформировало, что Токио откажется от сбыта в Россию подержанных автомобилей, шин, косметики и одежды. Для японских предпринимателей это обернется серьезными проблемами.Новый мирПопытки коллективного Запада добиться строгого исполнения введенных экономических запретов представляют для России серьезную опасность, считают опрошенные РИА Новости эксперты."Запад угрожает тем государствам, которые расширяют сотрудничество с нами. Это Китай и Индия, активно покупающие российскую нефть. Турция, стремящаяся стать новым газовым хабом в Европу. А также многие другие, увеличивающие поставки самой разной продукции", — говорит аналитик платформы "РынкиДеньгиВласть" Сергей Раманинов.И некоторые результаты есть. Так, Казахстан ограничил экспорт автомобилей ведущих мировых концернов, банки ОАЭ закрывают счета россиянам.Аналитик TeleTrade Владимир Ковалев считает тотальное эмбарго крайне сложным и противоречивым, не отвечающим экономическим интересам стран G7 и Евросоюза. Ущерб, который они нанесут себе, может оказаться чрезмерным."Многие политики не без оснований указывают, что ужесточение условий экспорта поспособствует более разностороннему взаимодействию России с Китаем, Индией, Ираном, другими странами, а это политически и экономически невыгодно США и ЕС", — полагает Ковалев.Экстенсивное расширение антироссийских санкций приведет к конфликту между политическими и экономическими интересами противников Москвы, уверены эксперты. Поэтому Западу выгоднее работать над лишением России и ее партнеров обходных путей. Впрочем, сделать это практически невозможно.
https://ria.ru/20230410/vengriya-1862976372.html
https://ria.ru/20230418/kitay-1865850298.html
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россия, сша, франция, румен радев, владимир ковалев, евросоюз, g7, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", санкции в отношении россии, экономика
Россия, США, Франция, Румен Радев, Владимир Ковалев, Евросоюз, G7, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Санкции в отношении России, Экономика

Потенциал исчерпан. Санкции против России закончились

© AP Photo / Susan WalshПрезидент Франции Эммануэль Макрон и президент США Джо Байден на саммите G7 в Эльмау, Германия
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Джо Байден на саммите G7 в Эльмау, Германия - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© AP Photo / Susan Walsh
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости, Михаил Катков. Международные СМИ пишут об усталости от антироссийских санкций, опасениях, что Запад сам больше пострадает от них. Это чувствуется по десятому пакету ЕС и нежеланию бить по "Росатому". О том, чего добиваются страны G7, — в материале РИА Новости.

Санкции закончились

По данным Financial Times, Евросоюз достиг предела в экономической борьбе с Россией. Источники газеты полагают, что рациональнее не вводить новые запреты, а усложнять обход прежних и расширять черный список физических лиц. Иначе единогласную поддержку санкционной войны не сохранить.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФуд-трак "Матрешка", установленный у закрывшегося ресторана "Макдоналдс" на Пушкинской площади в Москве
Фуд-трак Матрешка, установленный у закрывшегося ресторана Макдоналдс на Пушкинской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Фуд-трак "Матрешка", установленный у закрывшегося ресторана "Макдоналдс" на Пушкинской площади в Москве
По информации Bloomberg, в 2022-м экспорт ядерного топлива и технологий из России вырос на 20%. Киев считает это возмутительным и требует принять срочные меры. Но в Европе возражают. Президент Болгарии Румен Радев даже пригрозил наложить вето. Постоянный представитель Москвы при международных организациях в Вене Михаил Ульянов считает, что Софию поддержат Будапешт и Париж, тоже связанные с "Росатомом".
Литовский еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс еще в конце 2022-го признался, что не видит, какие можно добавить санкции. "Эта петля достаточно затянута", — пояснял он. Глава Евросовета Шарль Мишель согласился и отметил, что уже имеющиеся запреты сделают свое дело, просто надо подождать. Поэтому десятый пакет ЕС посвящен прежде всего ужесточению надзора за исполнением принятых ранее решений.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
Накажут по полной. Из-за Украины пострадает еще одна страна
10 апреля, 08:00

Второе дыхание

Тем не менее американцы внесли в черный список несколько компаний, связанных с "Росатомом", в том числе "Русатом Оверсиз", отвечающую за зарубежные проекты, Ковровский механический завод и "Точмаш", которые производят центрифуги для обогащения урана.
Кроме того, агентство Bloomberg сообщило, что страны G7 (Франция, США, Великобритания, Германия, Япония, Италия и Канада) рассматривают возможность тотального эмбарго на экспорт в Россию. Предположительно, исключение сделают только для лекарств и продовольствия. В прошлом году экспорт упал вдвое — до 66 миллиардов долларов. А благодаря параллельному импорту, по данным российского ЦБ, поставки снизились всего на восемь процентов. Теперь с этим хотят покончить.
© AP Photo / Markus Schreiber, PoolЛидеры "Большой семерки" на саммите G7 в Германии
Лидеры Большой семерки на саммите G7 в Германии - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© AP Photo / Markus Schreiber, Pool
Лидеры "Большой семерки" на саммите G7 в Германии
Вопрос рассмотрят на саммите G7 в Хиросиме с 19 по 21 мая. Официальные лица пока воздерживаются от комментариев. Но агентство Киодо уже проинформировало, что Токио откажется от сбыта в Россию подержанных автомобилей, шин, косметики и одежды. Для японских предпринимателей это обернется серьезными проблемами.

Новый мир

Попытки коллективного Запада добиться строгого исполнения введенных экономических запретов представляют для России серьезную опасность, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
© AP Photo / Pool / Lukas BarthВстреча лидеров стран "Большой семерки" в замке Эльмау, Германия
Встреча лидеров стран Большой семерки в замке Эльмау, Германия - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© AP Photo / Pool / Lukas Barth
Встреча лидеров стран "Большой семерки" в замке Эльмау, Германия
"Запад угрожает тем государствам, которые расширяют сотрудничество с нами. Это Китай и Индия, активно покупающие российскую нефть. Турция, стремящаяся стать новым газовым хабом в Европу. А также многие другие, увеличивающие поставки самой разной продукции", — говорит аналитик платформы "РынкиДеньгиВласть" Сергей Раманинов.
И некоторые результаты есть. Так, Казахстан ограничил экспорт автомобилей ведущих мировых концернов, банки ОАЭ закрывают счета россиянам.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛюди у банкоматов в офисе Сбербанка
Люди у банкоматов в офисе Сбербанка - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Люди у банкоматов в офисе Сбербанка
Аналитик TeleTrade Владимир Ковалев считает тотальное эмбарго крайне сложным и противоречивым, не отвечающим экономическим интересам стран G7 и Евросоюза. Ущерб, который они нанесут себе, может оказаться чрезмерным.
"Многие политики не без оснований указывают, что ужесточение условий экспорта поспособствует более разностороннему взаимодействию России с Китаем, Индией, Ираном, другими странами, а это политически и экономически невыгодно США и ЕС", — полагает Ковалев.
Экстенсивное расширение антироссийских санкций приведет к конфликту между политическими и экономическими интересами противников Москвы, уверены эксперты. Поэтому Западу выгоднее работать над лишением России и ее партнеров обходных путей. Впрочем, сделать это практически невозможно.
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РоссияСШАФранцияРумен РадевВладимир КовалевЕвросоюзG7Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Санкции в отношении РоссииЭкономика
 
 
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