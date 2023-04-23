https://ria.ru/20230423/rosobrnadzor-1867176342.html

Положение о Рособрнадзоре приведут в соответствие с новыми стандартами

Положение о Рособрнадзоре приведут в соответствие с новыми стандартами - РИА Новости, 23.04.2023

Положение о Рособрнадзоре приведут в соответствие с новыми стандартами

Правительство России одобрило приведение положения о Рособрнадзоре в соответствие с актуальными изменениями федерального законодательства, сообщается на сайте... РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T13:22

2023-04-23T13:22

2023-04-23T13:22

правительство рф

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

россия

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Правительство России одобрило приведение положения о Рособрнадзоре в соответствие с актуальными изменениями федерального законодательства, сообщается на сайте кабмина. "Решение правительства: принять проект постановления правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении. Также кабмин одобрил изменения в положение о министерстве науки и высшего образования РФ. Оно дополняется полномочием по утверждению методики расчета и применения аккредитационных показателей по образовательным программам высшего образования. Уточняется, что речь идет об изменениях в подпункт 4.2.727 Положения о министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.

https://ria.ru/20230419/ege-1866392429.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

правительство рф, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), россия