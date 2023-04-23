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Положение о Рособрнадзоре приведут в соответствие с новыми стандартами - РИА Новости, 23.04.2023
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13:22 23.04.2023
https://ria.ru/20230423/rosobrnadzor-1867176342.html
Положение о Рособрнадзоре приведут в соответствие с новыми стандартами
Положение о Рособрнадзоре приведут в соответствие с новыми стандартами - РИА Новости, 23.04.2023
Положение о Рособрнадзоре приведут в соответствие с новыми стандартами
Правительство России одобрило приведение положения о Рособрнадзоре в соответствие с актуальными изменениями федерального законодательства, сообщается на сайте... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T13:22
2023-04-23T13:22
правительство рф
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
россия
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Правительство России одобрило приведение положения о Рособрнадзоре в соответствие с актуальными изменениями федерального законодательства, сообщается на сайте кабмина. "Решение правительства: принять проект постановления правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении. Также кабмин одобрил изменения в положение о министерстве науки и высшего образования РФ. Оно дополняется полномочием по утверждению методики расчета и применения аккредитационных показателей по образовательным программам высшего образования. Уточняется, что речь идет об изменениях в подпункт 4.2.727 Положения о министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.
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правительство рф, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), россия
Правительство РФ, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Россия
Положение о Рособрнадзоре приведут в соответствие с новыми стандартами

Правительство одобрило приведение положения о Рособрнадзоре к новым стандартам

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкДом правительства Российской Федерации в Москве
Дом правительства Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Дом правительства Российской Федерации в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Правительство России одобрило приведение положения о Рособрнадзоре в соответствие с актуальными изменениями федерального законодательства, сообщается на сайте кабмина.
"Решение правительства: принять проект постановления правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Также кабмин одобрил изменения в положение о министерстве науки и высшего образования РФ. Оно дополняется полномочием по утверждению методики расчета и применения аккредитационных показателей по образовательным программам высшего образования.
Уточняется, что речь идет об изменениях в подпункт 4.2.727 Положения о министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.
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Правительство РФФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Россия
 
 
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