https://ria.ru/20230423/rosobrnadzor-1867176342.html
Положение о Рособрнадзоре приведут в соответствие с новыми стандартами
Положение о Рособрнадзоре приведут в соответствие с новыми стандартами - РИА Новости, 23.04.2023
Положение о Рособрнадзоре приведут в соответствие с новыми стандартами
Правительство России одобрило приведение положения о Рособрнадзоре в соответствие с актуальными изменениями федерального законодательства, сообщается на сайте... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T13:22
2023-04-23T13:22
2023-04-23T13:22
правительство рф
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775879587_41:0:2802:1553_1920x0_80_0_0_8e2fcd53b2c8102861e1b5a1e7e5134e.jpg
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Правительство России одобрило приведение положения о Рособрнадзоре в соответствие с актуальными изменениями федерального законодательства, сообщается на сайте кабмина. "Решение правительства: принять проект постановления правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении. Также кабмин одобрил изменения в положение о министерстве науки и высшего образования РФ. Оно дополняется полномочием по утверждению методики расчета и применения аккредитационных показателей по образовательным программам высшего образования. Уточняется, что речь идет об изменениях в подпункт 4.2.727 Положения о министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.
https://ria.ru/20230419/ege-1866392429.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775879587_40:0:2769:2047_1920x0_80_0_0_a6b9dab67ee510b811dd3a76a2e31b48.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
правительство рф, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), россия
Правительство РФ, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Россия
Положение о Рособрнадзоре приведут в соответствие с новыми стандартами
Правительство одобрило приведение положения о Рособрнадзоре к новым стандартам