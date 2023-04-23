https://ria.ru/20230423/razreshenie-1867094922.html

Украине разрешили бить вглубь России

Украине разрешили бить вглубь России - РИА Новости, 23.04.2023

Украине разрешили бить вглубь России

Запад поддержал удары ВСУ по России. Как минимум именно об этом заявил в пятницу министр обороны Германии Борис Писториус. РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T08:00

2023-04-23T08:00

2023-04-23T08:13

россия

германия

борис писториус

кристина ламбрехт

вооруженные силы украины

нато

аналитика

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Запад поддержал удары ВСУ по России. Как минимум именно об этом заявил в пятницу министр обороны Германии Борис Писториус."До тех пор пока не проводятся нападения на города, гражданских и гражданские районы, это приходится принимать как необходимость. Не то чтобы с удовольствием, но, к примеру, для отрезания путей снабжения", — сказал он.Такие слова вызывают сразу несколько вопросов не столько к самому автору, сколько к его памяти, адекватности и такому забытому западными политиками концепту, как ответственность. Хотя высказывание настолько оторвано от реальности, что разумнее эти вопросы задавать лечащему врачу Писториуса.Насчет памяти: министр утверждает, что нападения на города и мирных жителей не проводятся. То есть фактически игнорирует и теракт в Брянской области, и регулярные обстрелы украинскими вояками приграничных городов. Если оценивать эти действия ВСУ с точки зрения военной эффективности, можно прийти к выводу, что никакого смысла они не имеют — это буквально террор ради террора.Впрочем, глава немецкого оборонного ведомства великодушен: признает, что такие удары не принесут Западу удовольствия. Но, дескать, скрепя сердце надо заявить, что они необходимы.Но, признаться честно, удивительного в позиции Писториуса немного. Во-первых, должность обязывает. Пост министра обороны Германии уже давно пора переименовать — "министр военной промышленности Украины". Никакой обороной люди на этой должности давно не занимаются. Их задача заключается в поставке вооружений для ВСУ, как того требуют Вашингтон и Лондон. Из этих целей и подбираются будущие министры — взять хотя бы предшественницу Писториуса, Кристину Ламбрехт. Поводом для ее отставки послужили не признание в том, что она не знает воинских званий в бундесвере, не проблемы с готовностью военной техники и не множество других признаков профнепригодности, а отказ от поставок танков и БМП Киеву — это решение одобрили буквально через девять дней после ее снятия с должности.Во-вторых, нужно быть очень наивным, чтобы ожидать для Киева каких-то наказаний за удары по территории России. Если поначалу страны НАТО довольно долго обсуждали, что именно готовы передать ВСУ, и чурались отправки тяжелой техники, то теперь все иначе. Через окно Овертона уже проезжают "Леопарды", а за ними, весьма вероятно, последуют и западные истребители.Да и в целом в условиях конфликта глупо ожидать, что ВСУ будут ограничиваться ударами по военным. Девять лет не ограничивались, а сейчас начнут?Так что удивляться каким-то заявлениям о том, что западное оружие можно применять и на территории России, не приходится: нет такого поступка, который бы Запад Киеву не простил.Нет, поддержка режима Зеленского прекратится только тогда, когда в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе поймут, что тот свое отжил, никакой пользы принести не способен и дальнейшее его финансирование нецелесообразно. После поражения ВСУ им даже могут припомнить военные преступления, а о нацбатальонах будут рассуждать в духе: "Мы не знали, что это такое. Если бы мы знали, что это такое". Кого-то, возможно, отдадут под трибунал.Но все это — вопрос перспективы. А побеждать на поле боя нужно уже сейчас. Только так можно защитить Россию от ударов украинских войск.И тем не менее интересно, что бы сказал Писториус, если бы целью стала не российская военная база, о которой он теоретически говорит, а натовская? Это ведь тоже отрезание путей снабжения и тоже без удовольствия…

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html

https://ria.ru/20230124/germaniya-1846928324.html

https://ria.ru/20221228/ssha-1841748487.html

https://ria.ru/20230205/tanki-1849767436.html

россия

германия

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россия, германия, борис писториус, кристина ламбрехт, вооруженные силы украины, нато, аналитика