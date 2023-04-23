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Пригожин прокомментировал перехват разговора ВСУ о расстреле раненого - РИА Новости, 24.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:59 23.04.2023 (обновлено: 00:27 24.04.2023)
https://ria.ru/20230423/rasstrel-1867192240.html
Пригожин прокомментировал перехват разговора ВСУ о расстреле раненого
Пригожин прокомментировал перехват разговора ВСУ о расстреле раненого - РИА Новости, 24.04.2023
Пригожин прокомментировал перехват разговора ВСУ о расстреле раненого
ВСУ нарушают законы гуманизма, убивая российских военнопленных, заявил бизнесмен и основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин, комментируя аудиоперехват... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-23T15:59
2023-04-24T00:27
специальная военная операция на украине
евгений пригожин
чвк "вагнер"
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. ВСУ нарушают законы гуманизма, убивая российских военнопленных, заявил бизнесмен и основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин, комментируя аудиоперехват разговора украинских военных о расстреле раненого штурмовика, его слова приводятся в Telegram-канале пресс-службы бизнесмена."Конечно, я слышал этот аудиоперехват и задолго до того, как он попал в СМИ. Я могу сказать одно: этот аудиоперехват о том, что украинцы расстреливают наших раненых пленных, имеет очень серьезное гуманитарное значение. И мы никогда не будем нарушать международные законы гуманизма", — указал предприниматель. Он отметил, что закон гуманизма начинается со взятия человека в плен, после чего военные должны оказать своему противнику медицинскую помощь и обязаны не наносить ему увечий.Бизнесмен добавил, что сейчас пока еще неизвестно имя расстрелянного украинцами бойца.Ранее одном из Telegram-каналов пресс-службы Пригожина опубликовали перехват разговора военных ВСУ, которые приняли решение расстрелять пленного бойца "Вагнера". Как сообщали в Минобороны, абсолютное большинство российских военнопленных на Украине подвергаются избиениям и не могут связаться с родными, а больше половины заставляют сниматься в пропагандистских видео. Часто люди возвращаются из плена с увечьями: выбитыми зубами, переломанными костями и другими травмами.В интернете не раз появлялись видео расправы или пыток над российскими военными. Так, в ноябре прошлого года появился видеоролик, на котором украинские военные расстреливают российских бойцов, сдавшихся в плен и лежащих на земле. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в селе Макеевка в ЛНР. Также появлялись кадры, на которых пленным российским военным прострелили ноги. Кроме того, вернувшиеся из украинского плена военные рассказали о пытках: на допросе простреливали ноги, отрезали пальцы, били арматурой и током, сообщала пресс-служба СК.Ранее Комиссия СПЧ ООН по расследованию на Украине в докладе заявила, что украинские солдаты совершали военные преступления, расстреляв и пытав российских военнопленных. Миссия ООН сообщила о 25 случаях расправы над пленными из России со стороны ВСУ. Кроме того, Украина не возбуждала уголовных дел против своих солдат, расстрелявших российских военнопленных, несмотря задокументированность нескольких казней, заявлял глава Управления верховного комиссара (УВКПЧ) ООН Фолькер Тюрк.
https://ria.ru/20230422/vagner-1867095123.html
https://ria.ru/20221212/provokatsiya-1838099381.html
https://ria.ru/20230423/tsekha-1867177516.html
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евгений пригожин, чвк "вагнер", вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Евгений Пригожин, ЧВК "Вагнер", Вооруженные силы Украины
Пригожин прокомментировал перехват разговора ВСУ о расстреле раненого

Пригожин приказал бойцам "Группы Вагнера" не брать в плен военных ВСУ на поле боя

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Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
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Евгений Пригожин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. ВСУ нарушают законы гуманизма, убивая российских военнопленных, заявил бизнесмен и основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин, комментируя аудиоперехват разговора украинских военных о расстреле раненого штурмовика, его слова приводятся в Telegram-канале пресс-службы бизнесмена.
"Конечно, я слышал этот аудиоперехват и задолго до того, как он попал в СМИ. Я могу сказать одно: этот аудиоперехват о том, что украинцы расстреливают наших раненых пленных, имеет очень серьезное гуманитарное значение. И мы никогда не будем нарушать международные законы гуманизма", — указал предприниматель.
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Он отметил, что закон гуманизма начинается со взятия человека в плен, после чего военные должны оказать своему противнику медицинскую помощь и обязаны не наносить ему увечий.
«
"Нарушать правила гуманизма мы не будем. И будем просто уничтожать всех на поле боя, <...> ни одного пленного больше не (будем. — Прим. ред.) брать", — подчеркнул Пригожин.
Бизнесмен добавил, что сейчас пока еще неизвестно имя расстрелянного украинцами бойца.
Ранее одном из Telegram-каналов пресс-службы Пригожина опубликовали перехват разговора военных ВСУ, которые приняли решение расстрелять пленного бойца "Вагнера".
Как сообщали в Минобороны, абсолютное большинство российских военнопленных на Украине подвергаются избиениям и не могут связаться с родными, а больше половины заставляют сниматься в пропагандистских видео. Часто люди возвращаются из плена с увечьями: выбитыми зубами, переломанными костями и другими травмами.
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В интернете не раз появлялись видео расправы или пыток над российскими военными. Так, в ноябре прошлого года появился видеоролик, на котором украинские военные расстреливают российских бойцов, сдавшихся в плен и лежащих на земле. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в селе Макеевка в ЛНР. Также появлялись кадры, на которых пленным российским военным прострелили ноги. Кроме того, вернувшиеся из украинского плена военные рассказали о пытках: на допросе простреливали ноги, отрезали пальцы, били арматурой и током, сообщала пресс-служба СК.
Ранее Комиссия СПЧ ООН по расследованию на Украине в докладе заявила, что украинские солдаты совершали военные преступления, расстреляв и пытав российских военнопленных. Миссия ООН сообщила о 25 случаях расправы над пленными из России со стороны ВСУ. Кроме того, Украина не возбуждала уголовных дел против своих солдат, расстрелявших российских военнопленных, несмотря задокументированность нескольких казней, заявлял глава Управления верховного комиссара (УВКПЧ) ООН Фолькер Тюрк.
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Специальная военная операция на УкраинеЕвгений ПригожинЧВК "Вагнер"Вооруженные силы Украины
 
 
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