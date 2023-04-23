https://ria.ru/20230423/pvo-1867177882.html
Российская ПВО сбила украинскую ракету "Гром-2"
Российская ПВО сбила украинскую ракету "Гром-2" - РИА Новости, 23.04.2023
Российская ПВО сбила украинскую ракету "Гром-2"
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили ракету украинского оперативно-тактического комплекса "Гром-2", три снаряда HIMARS и 9 дронов, сообщили в... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T13:33
2023-04-23T13:33
2023-04-23T13:52
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили ракету украинского оперативно-тактического комплекса "Гром-2", три снаряда HIMARS и 9 дронов, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.Впервые о том, что сбили новые украинские ракеты "Гром-2", российское военное ведомство заявило 30 марта 2023 года."Средствами противовоздушной обороны в течение прошедших суток перехвачена одна украинская оперативно-тактическая ракета "Гром-2", а также три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении.Кроме того, российская ПВО сбила девять украинских беспилотников в ДНР, ЛНР и Херсонской области.Всего с начала спецоперации было уничтожено 411 украинских военных самолетов, 228 вертолетов, 3796 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8809 танков и других боевых бронированных машин, 1093 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4642 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 9699 единиц специальной военной автомобильной техники."Гром" - оперативно-тактический ракетный комплекс, который украинское КБ "Южное" (Днепр) разрабатывало после распада СССР. Впервые проект комплекса был представлен в 2013 году на различных международных выставках вооружений.Как заявляли разработчики, дальность поражения "Грома", в зависимости от ракеты, достигает от 50 до 500 километров, что значительно больше, чем у остававшихся в украинских войсках с советского времени ОТРК "Точка-У" (от 15 до 120 километров).Опытные образцы "Громов" в последние годы регулярно принимали участия на парадах в честь дня независимости в Киеве, однако об итогах испытаний ОТРК и его постановке на вооружение официальной информации не поступало.По данным из открытых источников, модификация "Гром-2" представляет собой мобильную пусковую установку с двумя ракетами типа "земля-земля" на шасси пятиосного грузового автомобиля.
https://ria.ru/20230423/krym-1867172622.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина
Российская ПВО сбила украинскую ракету "Гром-2"
Российские средства ПВО за сутки перехватили ракету "Гром-2" и три снаряда HIMARS
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили ракету украинского оперативно-тактического комплекса "Гром-2", три снаряда HIMARS и 9 дронов, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.
Впервые о том, что сбили новые украинские ракеты "Гром-2", российское военное ведомство заявило 30 марта 2023 года.
"Средствами противовоздушной обороны в течение прошедших суток перехвачена одна украинская оперативно-тактическая ракета "Гром-2", а также три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении.
Кроме того, российская ПВО сбила девять украинских беспилотников в ДНР
, ЛНР
и Херсонской области
.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 411 украинских военных самолетов, 228 вертолетов, 3796 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8809 танков и других боевых бронированных машин, 1093 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4642 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 9699 единиц специальной военной автомобильной техники.
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"Гром" - оперативно-тактический ракетный комплекс, который украинское КБ "Южное" (Днепр
) разрабатывало после распада СССР. Впервые проект комплекса был представлен в 2013 году на различных международных выставках вооружений.
Как заявляли разработчики, дальность поражения "Грома", в зависимости от ракеты, достигает от 50 до 500 километров, что значительно больше, чем у остававшихся в украинских войсках с советского времени ОТРК "Точка-У" (от 15 до 120 километров).
Опытные образцы "Громов" в последние годы регулярно принимали участия на парадах в честь дня независимости в Киеве
, однако об итогах испытаний ОТРК и его постановке на вооружение официальной информации не поступало.
По данным из открытых источников, модификация "Гром-2" представляет собой мобильную пусковую установку с двумя ракетами типа "земля-земля" на шасси пятиосного грузового автомобиля.
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