https://ria.ru/20230423/putin-1867187435.html

Визит Путина в Мариуполь придал ДНР новых сил, заявил Пушилин

Визит Путина в Мариуполь придал ДНР новых сил, заявил Пушилин - РИА Новости, 23.04.2023

Визит Путина в Мариуполь придал ДНР новых сил, заявил Пушилин

Визит президента РФ Владимира Путина в Мариуполь придал сил ДНР, а недоброжелателей лишил возможности говорить о том, что в республике что-то может поменяться... РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T15:09

2023-04-23T15:09

2023-04-23T15:09

специальная военная операция на украине

мариуполь

донецкая народная республика

владимир путин

денис пушилин

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 апр - РИА Новости. Визит президента РФ Владимира Путина в Мариуполь придал сил ДНР, а недоброжелателей лишил возможности говорить о том, что в республике что-то может поменяться для Киева, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. В марте Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки, сообщал Кремль. В поездке президента сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин, рассказывая о восстановлении города. Речь шла о строительстве микрорайонов, социальных и образовательных объектов, медучреждений. В микрорайоне "Невский" Путин поговорил с горожанами. Также он осмотрел береговую линию Мариуполя. "Вот такой приезд президента - это придало нам новых сил, а для всех недоброжелателей теперь это перечеркнутая возможность говорить, что может что-то поменяться, что может (что-то) поменять какое-то пресловутое контрнаступление", - сказал Пушилин в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". Врио главы ДНР рассказал, что сам заранее не знал о визите президента в Мариуполь.

https://ria.ru/20230423/obstrel-1867138705.html

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донецкая народная республика

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Влада Копылова

мариуполь, донецкая народная республика, владимир путин, денис пушилин