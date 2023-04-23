Рейтинг@Mail.ru
Визит Путина в Мариуполь придал ДНР новых сил, заявил Пушилин - РИА Новости, 23.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:09 23.04.2023
https://ria.ru/20230423/putin-1867187435.html
Визит Путина в Мариуполь придал ДНР новых сил, заявил Пушилин
Визит Путина в Мариуполь придал ДНР новых сил, заявил Пушилин - РИА Новости, 23.04.2023
Визит Путина в Мариуполь придал ДНР новых сил, заявил Пушилин
Визит президента РФ Владимира Путина в Мариуполь придал сил ДНР, а недоброжелателей лишил возможности говорить о том, что в республике что-то может поменяться... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T15:09
2023-04-23T15:09
специальная военная операция на украине
мариуполь
донецкая народная республика
владимир путин
денис пушилин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/13/1858918384_55:0:1225:658_1920x0_80_0_0_242031f573c58776ed37812fd5f3cf90.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 апр - РИА Новости. Визит президента РФ Владимира Путина в Мариуполь придал сил ДНР, а недоброжелателей лишил возможности говорить о том, что в республике что-то может поменяться для Киева, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. В марте Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки, сообщал Кремль. В поездке президента сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин, рассказывая о восстановлении города. Речь шла о строительстве микрорайонов, социальных и образовательных объектов, медучреждений. В микрорайоне "Невский" Путин поговорил с горожанами. Также он осмотрел береговую линию Мариуполя. "Вот такой приезд президента - это придало нам новых сил, а для всех недоброжелателей теперь это перечеркнутая возможность говорить, что может что-то поменяться, что может (что-то) поменять какое-то пресловутое контрнаступление", - сказал Пушилин в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". Врио главы ДНР рассказал, что сам заранее не знал о визите президента в Мариуполь.
https://ria.ru/20230423/obstrel-1867138705.html
мариуполь
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/13/1858918384_202:0:1079:658_1920x0_80_0_0_70daca272ffe43b641dcb6135a4c5b52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мариуполь, донецкая народная республика, владимир путин, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Денис Пушилин
Визит Путина в Мариуполь придал ДНР новых сил, заявил Пушилин

Пушилин: визит Путина в Мариуполь лишил недоброжелателей надежд на перемены в пользу Киева

Марат Хуснуллин и Владимир Путин на детской площадке в Мариуполе
Марат Хуснуллин и Владимир Путин на детской площадке в Мариуполе
Марат Хуснуллин и Владимир Путин на детской площадке в Мариуполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 апр - РИА Новости. Визит президента РФ Владимира Путина в Мариуполь придал сил ДНР, а недоброжелателей лишил возможности говорить о том, что в республике что-то может поменяться для Киева, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
В марте Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки, сообщал Кремль. В поездке президента сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин, рассказывая о восстановлении города. Речь шла о строительстве микрорайонов, социальных и образовательных объектов, медучреждений. В микрорайоне "Невский" Путин поговорил с горожанами. Также он осмотрел береговую линию Мариуполя.
"Вот такой приезд президента - это придало нам новых сил, а для всех недоброжелателей теперь это перечеркнутая возможность говорить, что может что-то поменяться, что может (что-то) поменять какое-то пресловутое контрнаступление", - сказал Пушилин в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Врио главы ДНР рассказал, что сам заранее не знал о визите президента в Мариуполь.
Жилой дом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ Куйбышевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
ВСУ за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР
Вчера, 00:19
 
Специальная военная операция на УкраинеМариупольДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинДенис Пушилин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала