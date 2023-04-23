https://ria.ru/20230423/putin-1867187435.html
Визит Путина в Мариуполь придал ДНР новых сил, заявил Пушилин
Визит Путина в Мариуполь придал ДНР новых сил, заявил Пушилин - РИА Новости, 23.04.2023
Визит Путина в Мариуполь придал ДНР новых сил, заявил Пушилин
Визит президента РФ Владимира Путина в Мариуполь придал сил ДНР, а недоброжелателей лишил возможности говорить о том, что в республике что-то может поменяться... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T15:09
2023-04-23T15:09
2023-04-23T15:09
специальная военная операция на украине
мариуполь
донецкая народная республика
владимир путин
денис пушилин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 апр - РИА Новости. Визит президента РФ Владимира Путина в Мариуполь придал сил ДНР, а недоброжелателей лишил возможности говорить о том, что в республике что-то может поменяться для Киева, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. В марте Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки, сообщал Кремль. В поездке президента сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин, рассказывая о восстановлении города. Речь шла о строительстве микрорайонов, социальных и образовательных объектов, медучреждений. В микрорайоне "Невский" Путин поговорил с горожанами. Также он осмотрел береговую линию Мариуполя. "Вот такой приезд президента - это придало нам новых сил, а для всех недоброжелателей теперь это перечеркнутая возможность говорить, что может что-то поменяться, что может (что-то) поменять какое-то пресловутое контрнаступление", - сказал Пушилин в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". Врио главы ДНР рассказал, что сам заранее не знал о визите президента в Мариуполь.
https://ria.ru/20230423/obstrel-1867138705.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мариуполь, донецкая народная республика, владимир путин, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Денис Пушилин
Визит Путина в Мариуполь придал ДНР новых сил, заявил Пушилин
Пушилин: визит Путина в Мариуполь лишил недоброжелателей надежд на перемены в пользу Киева