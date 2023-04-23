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Российские военные поразили командно-наблюдательный пункт ВСУ у Серебрянки

Российские военные поразили командно-наблюдательный пункт ВСУ у Серебрянки - РИА Новости, 23.04.2023

Российские военные поразили командно-наблюдательный пункт ВСУ у Серебрянки

Российские военные в ДНР поразили командно-наблюдательный пункт батальона 58-й мотопехотной бригады украинской армии, сообщило в воскресенье министерство... РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T13:34

2023-04-23T13:34

2023-04-23T13:39

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Российские военные в ДНР поразили командно-наблюдательный пункт батальона 58-й мотопехотной бригады украинской армии, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."В районе населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики поражен командно-наблюдательный пункт батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.В целом за сутки российские военные поразили 84 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и технику в 118 районах.

донецкая народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, донецкая народная республика