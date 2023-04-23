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Российские военные поразили командно-наблюдательный пункт ВСУ у Серебрянки
Российские военные поразили командно-наблюдательный пункт ВСУ у Серебрянки - РИА Новости, 23.04.2023
Российские военные поразили командно-наблюдательный пункт ВСУ у Серебрянки
Российские военные в ДНР поразили командно-наблюдательный пункт батальона 58-й мотопехотной бригады украинской армии, сообщило в воскресенье министерство... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T13:34
2023-04-23T13:34
2023-04-23T13:39
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Российские военные в ДНР поразили командно-наблюдательный пункт батальона 58-й мотопехотной бригады украинской армии, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."В районе населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики поражен командно-наблюдательный пункт батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.В целом за сутки российские военные поразили 84 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и технику в 118 районах.
донецкая народная республика
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
Российские военные поразили командно-наблюдательный пункт ВСУ у Серебрянки
Минобороны: российские военные поразили командно-наблюдательный пункт ВСУ у Серебрянки