https://ria.ru/20230423/proval-1867232712.html

"Захлопнется навсегда". Британские генералы раскрыли судьбу Украины летом

"Захлопнется навсегда". Британские генералы раскрыли судьбу Украины летом - РИА Новости, 24.04.2023

"Захлопнется навсегда". Британские генералы раскрыли судьбу Украины летом

Украина утратит западную военную помощь и возможность наступать в случае провала весенней кампании, пишет Daily Mail со ссылкой на опрошенных британских... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-23T22:17

2023-04-23T22:17

2023-04-24T00:33

украина

сша

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

киев

дмитрий песков

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Украина утратит западную военную помощь и возможность наступать в случае провала весенней кампании, пишет Daily Mail со ссылкой на опрошенных британских генералов.По их мнению, украинские военные не смогут нанести крупномасштабный удар из-за сложности проведения операции, а будут проводить ограниченные маневры. Кроме того, ВСУ ждут логистические неприятности, поскольку поставляемые Западом вооружения весьма разношерстны и требуют уникального подхода в их обслуживании.Британские военачальники также отметили, что важнейшая задача местного руководства — убедить США и Евросоюз продолжить снабжать ВСУ военной техникой.В Киеве неоднократно заявляли о планах предпринять контрнаступление. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва тщательно отслеживает любые высказывания о готовящемся ударе и учитывает их при планировании спецоперации.

https://ria.ru/20230423/ukraina-1867206405.html

украина

сша

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украина, сша, вооруженные силы украины, киев, дмитрий песков