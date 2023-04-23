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"Захлопнется навсегда". Британские генералы раскрыли судьбу Украины летом
"Захлопнется навсегда". Британские генералы раскрыли судьбу Украины летом - РИА Новости, 24.04.2023
"Захлопнется навсегда". Британские генералы раскрыли судьбу Украины летом
Украина утратит западную военную помощь и возможность наступать в случае провала весенней кампании, пишет Daily Mail со ссылкой на опрошенных британских... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-23T22:17
2023-04-23T22:17
2023-04-24T00:33
украина
сша
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
киев
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Украина утратит западную военную помощь и возможность наступать в случае провала весенней кампании, пишет Daily Mail со ссылкой на опрошенных британских генералов.По их мнению, украинские военные не смогут нанести крупномасштабный удар из-за сложности проведения операции, а будут проводить ограниченные маневры. Кроме того, ВСУ ждут логистические неприятности, поскольку поставляемые Западом вооружения весьма разношерстны и требуют уникального подхода в их обслуживании.Британские военачальники также отметили, что важнейшая задача местного руководства — убедить США и Евросоюз продолжить снабжать ВСУ военной техникой.В Киеве неоднократно заявляли о планах предпринять контрнаступление. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва тщательно отслеживает любые высказывания о готовящемся ударе и учитывает их при планировании спецоперации.
https://ria.ru/20230423/ukraina-1867206405.html
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украина, сша, вооруженные силы украины, киев, дмитрий песков
Украина, США, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Киев, Дмитрий Песков
"Захлопнется навсегда". Британские генералы раскрыли судьбу Украины летом
Daily Mail: Украина рискует лишиться западной военной помощи в ближайшие месяцы