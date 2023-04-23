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"Захлопнется навсегда". Британские генералы раскрыли судьбу Украины летом - РИА Новости, 24.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:17 23.04.2023 (обновлено: 00:33 24.04.2023)
https://ria.ru/20230423/proval-1867232712.html
"Захлопнется навсегда". Британские генералы раскрыли судьбу Украины летом
"Захлопнется навсегда". Британские генералы раскрыли судьбу Украины летом - РИА Новости, 24.04.2023
"Захлопнется навсегда". Британские генералы раскрыли судьбу Украины летом
Украина утратит западную военную помощь и возможность наступать в случае провала весенней кампании, пишет Daily Mail со ссылкой на опрошенных британских... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-23T22:17
2023-04-24T00:33
украина
сша
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
киев
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Украина утратит западную военную помощь и возможность наступать в случае провала весенней кампании, пишет Daily Mail со ссылкой на опрошенных британских генералов.По их мнению, украинские военные не смогут нанести крупномасштабный удар из-за сложности проведения операции, а будут проводить ограниченные маневры. Кроме того, ВСУ ждут логистические неприятности, поскольку поставляемые Западом вооружения весьма разношерстны и требуют уникального подхода в их обслуживании.Британские военачальники также отметили, что важнейшая задача местного руководства — убедить США и Евросоюз продолжить снабжать ВСУ военной техникой.В Киеве неоднократно заявляли о планах предпринять контрнаступление. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва тщательно отслеживает любые высказывания о готовящемся ударе и учитывает их при планировании спецоперации.
https://ria.ru/20230423/ukraina-1867206405.html
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украина, сша, вооруженные силы украины, киев, дмитрий песков
Украина, США, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Киев, Дмитрий Песков
"Захлопнется навсегда". Британские генералы раскрыли судьбу Украины летом

Daily Mail: Украина рискует лишиться западной военной помощи в ближайшие месяцы

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Украина утратит западную военную помощь и возможность наступать в случае провала весенней кампании, пишет Daily Mail со ссылкой на опрошенных британских генералов.
«

"Неудача может означать, что дверь закроется навсегда. Судьба Украины и военного конфликта решится в ближайшие месяцы", — спрогнозировали высокопоставленные офицеры.

По их мнению, украинские военные не смогут нанести крупномасштабный удар из-за сложности проведения операции, а будут проводить ограниченные маневры. Кроме того, ВСУ ждут логистические неприятности, поскольку поставляемые Западом вооружения весьма разношерстны и требуют уникального подхода в их обслуживании.
Британские военачальники также отметили, что важнейшая задача местного руководства — убедить США и Евросоюз продолжить снабжать ВСУ военной техникой.
В Киеве неоднократно заявляли о планах предпринять контрнаступление. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва тщательно отслеживает любые высказывания о готовящемся ударе и учитывает их при планировании спецоперации.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАВооруженные силы УкраиныКиевДмитрий Песков
 
 
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