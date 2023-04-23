Рейтинг@Mail.ru
В Ульяновске загорелась мебельная фабрика - РИА Новости, 23.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:12 23.04.2023
https://ria.ru/20230423/pozhar-1867199406.html
В Ульяновске загорелась мебельная фабрика
В Ульяновске загорелась мебельная фабрика - РИА Новости, 23.04.2023
В Ульяновске загорелась мебельная фабрика
Кровля двухэтажной мебельной фабрики загорелась на площади 1050 "квадратов" в Ульяновске, пострадавших нет, сообщается в телеграм-канале МЧС России. РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T17:12
2023-04-23T17:12
происшествия
ульяновск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150030/74/1500307457_0:0:3068:1725_1920x0_80_0_0_17280b158a4fd5d9c8ff55c258762f3b.jpg
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Кровля двухэтажной мебельной фабрики загорелась на площади 1050 "квадратов" в Ульяновске, пострадавших нет, сообщается в телеграм-канале МЧС России. "В Ульяновске огнеборцы борются с огнем на мебельной фабрике. Горит кровля двухэтажного здания на площади 1050 кв.м. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении. Добавляется, что в 16.45 пожар локализовали. Отмечается, что в тушении задействованы 31 человек личного состава и восемь единиц техники.
ульяновск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150030/74/1500307457_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_e2948f346a6af8b150a0282ce7828319.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ульяновск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ульяновск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ульяновске загорелась мебельная фабрика

В Ульяновске загорелась кровля мебельной фабрики

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Кровля двухэтажной мебельной фабрики загорелась на площади 1050 "квадратов" в Ульяновске, пострадавших нет, сообщается в телеграм-канале МЧС России.
"В Ульяновске огнеборцы борются с огнем на мебельной фабрике. Горит кровля двухэтажного здания на площади 1050 кв.м. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в 16.45 пожар локализовали.
Отмечается, что в тушении задействованы 31 человек личного состава и восемь единиц техники.
 
ПроисшествияУльяновскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала