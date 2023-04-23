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В Ульяновске загорелась мебельная фабрика

В Ульяновске загорелась мебельная фабрика - РИА Новости, 23.04.2023

В Ульяновске загорелась мебельная фабрика

Кровля двухэтажной мебельной фабрики загорелась на площади 1050 "квадратов" в Ульяновске, пострадавших нет, сообщается в телеграм-канале МЧС России. РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T17:12

2023-04-23T17:12

2023-04-23T17:12

происшествия

ульяновск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Кровля двухэтажной мебельной фабрики загорелась на площади 1050 "квадратов" в Ульяновске, пострадавших нет, сообщается в телеграм-канале МЧС России. "В Ульяновске огнеборцы борются с огнем на мебельной фабрике. Горит кровля двухэтажного здания на площади 1050 кв.м. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении. Добавляется, что в 16.45 пожар локализовали. Отмечается, что в тушении задействованы 31 человек личного состава и восемь единиц техники.

ульяновск

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ульяновск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)