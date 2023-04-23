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В Ульяновске загорелась мебельная фабрика
В Ульяновске загорелась мебельная фабрика - РИА Новости, 23.04.2023
В Ульяновске загорелась мебельная фабрика
Кровля двухэтажной мебельной фабрики загорелась на площади 1050 "квадратов" в Ульяновске, пострадавших нет, сообщается в телеграм-канале МЧС России. РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T17:12
2023-04-23T17:12
2023-04-23T17:12
происшествия
ульяновск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Кровля двухэтажной мебельной фабрики загорелась на площади 1050 "квадратов" в Ульяновске, пострадавших нет, сообщается в телеграм-канале МЧС России. "В Ульяновске огнеборцы борются с огнем на мебельной фабрике. Горит кровля двухэтажного здания на площади 1050 кв.м. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении. Добавляется, что в 16.45 пожар локализовали. Отмечается, что в тушении задействованы 31 человек личного состава и восемь единиц техники.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ульяновск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ульяновск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ульяновске загорелась мебельная фабрика
В Ульяновске загорелась кровля мебельной фабрики