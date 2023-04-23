https://ria.ru/20230423/povrezhdeniya-1867204844.html
В Донецке при обстреле повреждено здание школы искусств
В Донецке при обстреле повреждено здание школы искусств - РИА Новости, 23.04.2023
В Донецке при обстреле повреждено здание школы искусств
Школа искусств в Донецке получила повреждения из-за обстрела города украинскими войсками, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T17:59
2023-04-23T17:59
2023-04-23T17:59
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
сцкк
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/16/1867113398_0:192:2961:1857_1920x0_80_0_0_dd3de2a02cc0c1419386fff449d7c842.jpg
ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Школа искусств в Донецке получила повреждения из-за обстрела города украинскими войсками, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Украинские войска в 15.35 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 20 ракет из РСЗО. "Зафиксированы повреждения МБУ ДО "Школа искусств №2 города Донецка" по улице Петровского", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
https://ria.ru/20230411/obstrely-1864618774.html
донецк
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/16/1867113398_115:0:2844:2047_1920x0_80_0_0_1cb98d4ad8da0ac08d4d91e946c8b8fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, Вооруженные силы Украины
В Донецке при обстреле повреждено здание школы искусств
При обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ повреждено здание школы искусств