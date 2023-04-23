https://ria.ru/20230423/povrezhdeniya-1867204844.html

В Донецке при обстреле повреждено здание школы искусств

В Донецке при обстреле повреждено здание школы искусств - РИА Новости, 23.04.2023

В Донецке при обстреле повреждено здание школы искусств

Школа искусств в Донецке получила повреждения из-за обстрела города украинскими войсками, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T17:59

2023-04-23T17:59

2023-04-23T17:59

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

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сцкк

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Школа искусств в Донецке получила повреждения из-за обстрела города украинскими войсками, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Украинские войска в 15.35 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 20 ракет из РСЗО. "Зафиксированы повреждения МБУ ДО "Школа искусств №2 города Донецка" по улице Петровского", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.

https://ria.ru/20230411/obstrely-1864618774.html

донецк

донецкая народная республика

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины