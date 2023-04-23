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Минобороны оценило потери украинских войск на двух направлениях

Минобороны оценило потери украинских войск на двух направлениях - РИА Новости, 23.04.2023

Минобороны оценило потери украинских войск на двух направлениях

На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 165 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T13:30

2023-04-23T13:30

2023-04-23T13:38

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

харьковская область

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 165 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Двуречная, Першотравневое, Загоруйковка и Котляровка Харьковской области. В районах населенных пунктов Берестовое, Кисловка и Тимковка Харьковской области пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данном направлении уничтожено до 95 украинских военнослужащих, одна боевая бронированная машина и два пикапа", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской народной республики, Терны, Торское и Григоровка Донецкой народной республики."Потери противника составили свыше 70 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два пикапа, гаубица Д-30, а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - уточнили в министерстве.

харьковская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, харьковская область