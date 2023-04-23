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Минобороны оценило потери украинских войск на двух направлениях - РИА Новости, 23.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:30 23.04.2023 (обновлено: 13:38 23.04.2023)
https://ria.ru/20230423/poteri-1867177393.html
Минобороны оценило потери украинских войск на двух направлениях
Минобороны оценило потери украинских войск на двух направлениях - РИА Новости, 23.04.2023
Минобороны оценило потери украинских войск на двух направлениях
На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 165 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T13:30
2023-04-23T13:38
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
харьковская область
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 165 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Двуречная, Першотравневое, Загоруйковка и Котляровка Харьковской области. В районах населенных пунктов Берестовое, Кисловка и Тимковка Харьковской области пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данном направлении уничтожено до 95 украинских военнослужащих, одна боевая бронированная машина и два пикапа", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской народной республики, Терны, Торское и Григоровка Донецкой народной республики."Потери противника составили свыше 70 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два пикапа, гаубица Д-30, а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - уточнили в министерстве.
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Харьковская область
Минобороны оценило потери украинских войск на двух направлениях

Минобороны: ВСУ потеряли около 165 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 165 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"На купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Двуречная, Першотравневое, Загоруйковка и Котляровка Харьковской области. В районах населенных пунктов Берестовое, Кисловка и Тимковка Харьковской области пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данном направлении уничтожено до 95 украинских военнослужащих, одна боевая бронированная машина и два пикапа", - сказали в ведомстве.
На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской народной республики, Терны, Торское и Григоровка Донецкой народной республики.
"Потери противника составили свыше 70 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два пикапа, гаубица Д-30, а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - уточнили в министерстве.
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФХарьковская область
 
 
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