Посла КНР в Париже попросили объявить персоной нон грата из-за слов о Крыме
Monde: посла КНР во Франции Лю Шайе попросили объявить персоной нон грата за слова о Крыме
Здание МИД Франции. Архивное фото
ПАРИЖ, 23 апр — РИА Новости. Около 80 европейских парламентариев в письме призвали главу МИД Франции Катрин Колонна объявить посла Китая в Париже Лю Шайе персоной нон грата.
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"Посол Шайе публично подтвердил, что бывшие советские республики не имеют никакого действующего статуса в международном праве, отметив, что не существует никакого международного соглашения, которое может конкретизировать их статус. Подобные комментарии выходят за рамки приемлемого дипломатического дискурса", — говорится в документе, опубликованном газетой Monde.
По мнению авторов обращения, высказывание китайского дипломата нарушает международное право и должно рассматриваться как угроза безопасности европейских стран.
"Мы просим вас объявить персоной нон грата посла Шайе в ответ на его совершенно неприемлемое поведение", — указано в письме.
Посол Китая Лю Шайе ранее заявил в интервью телеканалу LCI, что Крым изначально принадлежал России, перейдя Украинской ССР только после решения Никиты Хрущева. Также он указал на отсутствие международного договора, который конкретизировал бы статус постсоветских государств как суверенных стран.