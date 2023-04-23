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Посла КНР в Париже попросили объявить персоной нон грата из-за слов о Крыме - РИА Новости, 23.04.2023
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21:26 23.04.2023 (обновлено: 23:28 23.04.2023)
https://ria.ru/20230423/posol-1867229132.html
Посла КНР в Париже попросили объявить персоной нон грата из-за слов о Крыме
Посла КНР в Париже попросили объявить персоной нон грата из-за слов о Крыме - РИА Новости, 23.04.2023
Посла КНР в Париже попросили объявить персоной нон грата из-за слов о Крыме
Около 80 европейских парламентариев в письме призвали главу МИД Франции Катрин Колонна объявить посла Китая в Париже Лю Шайе персоной нон грата. РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T21:26
2023-04-23T23:28
в мире
франция
китай
париж
катрин колонна
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никита хрущев
мид франции‎
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ПАРИЖ, 23 апр — РИА Новости. Около 80 европейских парламентариев в письме призвали главу МИД Франции Катрин Колонна объявить посла Китая в Париже Лю Шайе персоной нон грата.По мнению авторов обращения, высказывание китайского дипломата нарушает международное право и должно рассматриваться как угроза безопасности европейских стран."Мы просим вас объявить персоной нон грата посла Шайе в ответ на его совершенно неприемлемое поведение", — указано в письме. Посол Китая Лю Шайе ранее заявил в интервью телеканалу LCI, что Крым изначально принадлежал России, перейдя Украинской ССР только после решения Никиты Хрущева. Также он указал на отсутствие международного договора, который конкретизировал бы статус постсоветских государств как суверенных стран.
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в мире, франция, китай, париж, катрин колонна, россия, никита хрущев, мид франции‎
В мире, Франция, Китай, Париж, Катрин Колонна, Россия, Никита Хрущев, МИД Франции‎
Посла КНР в Париже попросили объявить персоной нон грата из-за слов о Крыме

Monde: посла КНР во Франции Лю Шайе попросили объявить персоной нон грата за слова о Крыме

CC BY 2.0 / Guilhem Vellut / Здание МИД Франции
Здание МИД Франции - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
CC BY 2.0 / Guilhem Vellut /
Здание МИД Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 23 апр — РИА Новости. Около 80 европейских парламентариев в письме призвали главу МИД Франции Катрин Колонна объявить посла Китая в Париже Лю Шайе персоной нон грата.
«
"Посол Шайе публично подтвердил, что бывшие советские республики не имеют никакого действующего статуса в международном праве, отметив, что не существует никакого международного соглашения, которое может конкретизировать их статус. Подобные комментарии выходят за рамки приемлемого дипломатического дискурса", — говорится в документе, опубликованном газетой Monde.
По мнению авторов обращения, высказывание китайского дипломата нарушает международное право и должно рассматриваться как угроза безопасности европейских стран.
"Мы просим вас объявить персоной нон грата посла Шайе в ответ на его совершенно неприемлемое поведение", — указано в письме.
Посол Китая Лю Шайе ранее заявил в интервью телеканалу LCI, что Крым изначально принадлежал России, перейдя Украинской ССР только после решения Никиты Хрущева. Также он указал на отсутствие международного договора, который конкретизировал бы статус постсоветских государств как суверенных стран.
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