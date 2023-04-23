https://ria.ru/20230423/posol-1867229132.html

Посла КНР в Париже попросили объявить персоной нон грата из-за слов о Крыме

Посла КНР в Париже попросили объявить персоной нон грата из-за слов о Крыме - РИА Новости, 23.04.2023

Посла КНР в Париже попросили объявить персоной нон грата из-за слов о Крыме

Около 80 европейских парламентариев в письме призвали главу МИД Франции Катрин Колонна объявить посла Китая в Париже Лю Шайе персоной нон грата. РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T21:26

2023-04-23T21:26

2023-04-23T23:28

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китай

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катрин колонна

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мид франции‎

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ПАРИЖ, 23 апр — РИА Новости. Около 80 европейских парламентариев в письме призвали главу МИД Франции Катрин Колонна объявить посла Китая в Париже Лю Шайе персоной нон грата.По мнению авторов обращения, высказывание китайского дипломата нарушает международное право и должно рассматриваться как угроза безопасности европейских стран."Мы просим вас объявить персоной нон грата посла Шайе в ответ на его совершенно неприемлемое поведение", — указано в письме. Посол Китая Лю Шайе ранее заявил в интервью телеканалу LCI, что Крым изначально принадлежал России, перейдя Украинской ССР только после решения Никиты Хрущева. Также он указал на отсутствие международного договора, который конкретизировал бы статус постсоветских государств как суверенных стран.

https://ria.ru/20230423/krym-1867172110.html

франция

китай

париж

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, франция, китай, париж, катрин колонна, россия, никита хрущев, мид франции‎