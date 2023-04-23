https://ria.ru/20230423/pogoda-1867161906.html

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 23.04.2023

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Теплая погода до плюс 20 градусов, переменная облачность и без осадков ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T09:47

2023-04-23T09:47

2023-04-23T09:47

общество

москва

евгений тишковец

погода

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Теплая погода до плюс 20 градусов, переменная облачность и без осадков ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Специалист рассказал, что воскресенье синоптическая ситуация в столичном регионе будет обусловлена областью повышенного атмосферного давления, благодаря чему москвичей и жителей Подмосковья ждет по-весеннему комфортный день с температурным фоном, соответствующим концу мая. "Переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в Москве плюс 18-20 градусов, по Московской области от плюс 16 до 21 градусов", - сказал Тишковец. Синоптик добавил, что ветер будет юго-западный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 749 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20230413/belgorod-1865166061.html

москва

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, евгений тишковец, погода, московская область (подмосковье)