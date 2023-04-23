https://ria.ru/20230423/pogoda-1867161906.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 23.04.2023
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Теплая погода до плюс 20 градусов, переменная облачность и без осадков ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T09:47
2023-04-23T09:47
2023-04-23T09:47
общество
москва
евгений тишковец
погода
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Теплая погода до плюс 20 градусов, переменная облачность и без осадков ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Специалист рассказал, что воскресенье синоптическая ситуация в столичном регионе будет обусловлена областью повышенного атмосферного давления, благодаря чему москвичей и жителей Подмосковья ждет по-весеннему комфортный день с температурным фоном, соответствующим концу мая. "Переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в Москве плюс 18-20 градусов, по Московской области от плюс 16 до 21 градусов", - сказал Тишковец. Синоптик добавил, что ветер будет юго-западный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 749 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20230413/belgorod-1865166061.html
москва
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, евгений тишковец, погода, московская область (подмосковье)
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Погода, Московская область (Подмосковье)
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
В Москве в воскресенье ожидают до 20 градусов тепла