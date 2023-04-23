Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 23.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:47 23.04.2023
https://ria.ru/20230423/pogoda-1867161906.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 23.04.2023
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Теплая погода до плюс 20 градусов, переменная облачность и без осадков ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T09:47
2023-04-23T09:47
общество
москва
евгений тишковец
погода
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736587429_0:290:3070:2017_1920x0_80_0_0_90e7455afa50a2b609ad2607e10a6356.jpg
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Теплая погода до плюс 20 градусов, переменная облачность и без осадков ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Специалист рассказал, что воскресенье синоптическая ситуация в столичном регионе будет обусловлена областью повышенного атмосферного давления, благодаря чему москвичей и жителей Подмосковья ждет по-весеннему комфортный день с температурным фоном, соответствующим концу мая. "Переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в Москве плюс 18-20 градусов, по Московской области от плюс 16 до 21 градусов", - сказал Тишковец. Синоптик добавил, что ветер будет юго-западный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 749 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20230413/belgorod-1865166061.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736587429_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_213b80b8c03eb4afcb6e41a2b962c01a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, евгений тишковец, погода, московская область (подмосковье)
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Погода, Московская область (Подмосковье)
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

В Москве в воскресенье ожидают до 20 градусов тепла

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкДевушки на набережной в жилом комплексе "Зиларт"
Девушки на набережной в жилом комплексе Зиларт - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Девушки на набережной в жилом комплексе "Зиларт" . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Теплая погода до плюс 20 градусов, переменная облачность и без осадков ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Специалист рассказал, что воскресенье синоптическая ситуация в столичном регионе будет обусловлена областью повышенного атмосферного давления, благодаря чему москвичей и жителей Подмосковья ждет по-весеннему комфортный день с температурным фоном, соответствующим концу мая.
"Переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в Москве плюс 18-20 градусов, по Московской области от плюс 16 до 21 градусов", - сказал Тишковец.
Синоптик добавил, что ветер будет юго-западный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 749 миллиметров ртутного столба.
Белый налет на автомобиле после дождя в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
В Центре погоды "Фобос" рассказали про белый дождь в Белгороде
13 апреля, 19:23
 
ОбществоМоскваЕвгений ТишковецПогодаМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала