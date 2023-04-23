https://ria.ru/20230423/pobeda-1867169413.html

"Победа" хочет расширить маршрутную сеть в Среднюю Азию

"Победа" хочет расширить маршрутную сеть в Среднюю Азию - РИА Новости, 23.04.2023

"Победа" хочет расширить маршрутную сеть в Среднюю Азию

Лоукостер "Победа" заинтересован в расширении маршрутной сети в Среднюю Азию, в частности в Узбекистан и Киргизию, сообщила журналистам представитель компании. РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T11:45

2023-04-23T11:45

2023-04-23T11:45

средняя азия

узбекистан

киргизия

аэрофлот

экономика

победа (авиакомпания)

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САМАРКАНД (Узбекистан), 23 апр - РИА Новости. Лоукостер "Победа" заинтересован в расширении маршрутной сети в Среднюю Азию, в частности в Узбекистан и Киргизию, сообщила журналистам представитель компании. "Мы заинтересованы в расширении маршрутной сети в Среднюю Азию. 21 апреля открыли новое для нас направление - Самарканд, также хотели бы начать летать в Бухару. Работаем над получением допусков на полеты по двум направлениям в Киргизию - Бишкек и в Ош", - сказала представитель. "Победа" - российский лоукостер, входит в группу "Аэрофлот". Эксплуатирует самолеты Boeing. Сейчас "Победа" летает в пять стран: Белоруссию, Узбекистан, Турцию, ОАЭ и Армению.

https://ria.ru/20230217/pobeda-1852705917.html

https://ria.ru/20220915/ekonomika-1816913540.html

средняя азия

узбекистан

киргизия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

средняя азия, узбекистан, киргизия, аэрофлот, экономика, победа (авиакомпания)