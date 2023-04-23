https://ria.ru/20230423/pobeda-1867169413.html
"Победа" хочет расширить маршрутную сеть в Среднюю Азию
"Победа" хочет расширить маршрутную сеть в Среднюю Азию - РИА Новости, 23.04.2023
"Победа" хочет расширить маршрутную сеть в Среднюю Азию
Лоукостер "Победа" заинтересован в расширении маршрутной сети в Среднюю Азию, в частности в Узбекистан и Киргизию, сообщила журналистам представитель компании. РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T11:45
2023-04-23T11:45
2023-04-23T11:45
средняя азия
узбекистан
киргизия
аэрофлот
экономика
победа (авиакомпания)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149556/91/1495569111_0:140:3141:1907_1920x0_80_0_0_0cc4fcd04b3a70cf251a8271275ed6cd.jpg
САМАРКАНД (Узбекистан), 23 апр - РИА Новости. Лоукостер "Победа" заинтересован в расширении маршрутной сети в Среднюю Азию, в частности в Узбекистан и Киргизию, сообщила журналистам представитель компании. "Мы заинтересованы в расширении маршрутной сети в Среднюю Азию. 21 апреля открыли новое для нас направление - Самарканд, также хотели бы начать летать в Бухару. Работаем над получением допусков на полеты по двум направлениям в Киргизию - Бишкек и в Ош", - сказала представитель. "Победа" - российский лоукостер, входит в группу "Аэрофлот". Эксплуатирует самолеты Boeing. Сейчас "Победа" летает в пять стран: Белоруссию, Узбекистан, Турцию, ОАЭ и Армению.
https://ria.ru/20230217/pobeda-1852705917.html
https://ria.ru/20220915/ekonomika-1816913540.html
средняя азия
узбекистан
киргизия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149556/91/1495569111_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_e2fc35a2fde74ce77d100257da8dc000.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
средняя азия, узбекистан, киргизия, аэрофлот, экономика, победа (авиакомпания)
Средняя Азия, Узбекистан, Киргизия, Аэрофлот, Экономика, Победа (авиакомпания)
"Победа" хочет расширить маршрутную сеть в Среднюю Азию
Лоукостер "Победа" заинтересован в расширении маршрутной сети в Среднюю Азию