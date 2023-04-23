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"Победа" хочет расширить маршрутную сеть в Среднюю Азию - РИА Новости, 23.04.2023
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11:45 23.04.2023
https://ria.ru/20230423/pobeda-1867169413.html
"Победа" хочет расширить маршрутную сеть в Среднюю Азию
"Победа" хочет расширить маршрутную сеть в Среднюю Азию - РИА Новости, 23.04.2023
"Победа" хочет расширить маршрутную сеть в Среднюю Азию
Лоукостер "Победа" заинтересован в расширении маршрутной сети в Среднюю Азию, в частности в Узбекистан и Киргизию, сообщила журналистам представитель компании. РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T11:45
2023-04-23T11:45
средняя азия
узбекистан
киргизия
аэрофлот
экономика
победа (авиакомпания)
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САМАРКАНД (Узбекистан), 23 апр - РИА Новости. Лоукостер "Победа" заинтересован в расширении маршрутной сети в Среднюю Азию, в частности в Узбекистан и Киргизию, сообщила журналистам представитель компании. "Мы заинтересованы в расширении маршрутной сети в Среднюю Азию. 21 апреля открыли новое для нас направление - Самарканд, также хотели бы начать летать в Бухару. Работаем над получением допусков на полеты по двум направлениям в Киргизию - Бишкек и в Ош", - сказала представитель. "Победа" - российский лоукостер, входит в группу "Аэрофлот". Эксплуатирует самолеты Boeing. Сейчас "Победа" летает в пять стран: Белоруссию, Узбекистан, Турцию, ОАЭ и Армению.
https://ria.ru/20230217/pobeda-1852705917.html
https://ria.ru/20220915/ekonomika-1816913540.html
средняя азия
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средняя азия, узбекистан, киргизия, аэрофлот, экономика, победа (авиакомпания)
Средняя Азия, Узбекистан, Киргизия, Аэрофлот, Экономика, Победа (авиакомпания)
"Победа" хочет расширить маршрутную сеть в Среднюю Азию

Лоукостер "Победа" заинтересован в расширении маршрутной сети в Среднюю Азию

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Победа"
Самолет авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Самолет авиакомпании "Победа" . Архивное фото
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САМАРКАНД (Узбекистан), 23 апр - РИА Новости. Лоукостер "Победа" заинтересован в расширении маршрутной сети в Среднюю Азию, в частности в Узбекистан и Киргизию, сообщила журналистам представитель компании.
"Мы заинтересованы в расширении маршрутной сети в Среднюю Азию. 21 апреля открыли новое для нас направление - Самарканд, также хотели бы начать летать в Бухару. Работаем над получением допусков на полеты по двум направлениям в Киргизию - Бишкек и в Ош", - сказала представитель.
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"Победа" - российский лоукостер, входит в группу "Аэрофлот". Эксплуатирует самолеты Boeing.
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