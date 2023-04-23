https://ria.ru/20230423/platsdarm-1867176650.html

Сальдо опроверг сообщения об украинском плацдарме на левом берегу Днепра

Сальдо опроверг сообщения об украинском плацдарме на левом берегу Днепра - РИА Новости, 23.04.2023

Сальдо опроверг сообщения об украинском плацдарме на левом берегу Днепра

У ВСУ нет никаких плацдармов на левом берегу Днепра, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости. РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T13:25

2023-04-23T13:25

2023-04-23T14:37

специальная военная операция на украине

херсонская область

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр — РИА Новости. У ВСУ нет никаких плацдармов на левом берегу Днепра, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости. По словам Сальдо, могут иметь место случаи высадки диверсионных групп противника, которые успевают сделать селфи на левом берегу перед тем, как будут накрыты артиллерией или сброшены в воду российскими бойцами. Политик отметил, что ложные сообщения о плацдармах ВСУ на левобережье распространяют украинские ресурсы, пытаясь дезинформировать и деморализовать население освобожденных территорий."К сожалению, из-за стремления к сенсациям или недостаточного опыта на эту приманку ловятся некоторые наши информационные платформы. Призываю всех работников СМИ и блогеров доверять только официальным источникам, перепроверять информацию перед тем, как публиковать подобного рода "сенсации", — указал Сальдо. Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. Под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а правый берег Днепра, включая Херсон, удерживает Украина.

https://ria.ru/20230423/razreshenie-1867094922.html

https://ria.ru/20230422/priyut-1866891225.html

херсонская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

херсонская область , владимир сальдо