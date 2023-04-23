https://ria.ru/20230423/platsdarm-1867176650.html
Сальдо опроверг сообщения об украинском плацдарме на левом берегу Днепра
Сальдо опроверг сообщения об украинском плацдарме на левом берегу Днепра - РИА Новости, 23.04.2023
Сальдо опроверг сообщения об украинском плацдарме на левом берегу Днепра
У ВСУ нет никаких плацдармов на левом берегу Днепра, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости. РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T13:25
2023-04-23T13:25
2023-04-23T14:37
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр — РИА Новости. У ВСУ нет никаких плацдармов на левом берегу Днепра, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости. По словам Сальдо, могут иметь место случаи высадки диверсионных групп противника, которые успевают сделать селфи на левом берегу перед тем, как будут накрыты артиллерией или сброшены в воду российскими бойцами. Политик отметил, что ложные сообщения о плацдармах ВСУ на левобережье распространяют украинские ресурсы, пытаясь дезинформировать и деморализовать население освобожденных территорий."К сожалению, из-за стремления к сенсациям или недостаточного опыта на эту приманку ловятся некоторые наши информационные платформы. Призываю всех работников СМИ и блогеров доверять только официальным источникам, перепроверять информацию перед тем, как публиковать подобного рода "сенсации", — указал Сальдо. Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. Под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а правый берег Днепра, включая Херсон, удерживает Украина.
https://ria.ru/20230423/razreshenie-1867094922.html
https://ria.ru/20230422/priyut-1866891225.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо
Сальдо опроверг сообщения об украинском плацдарме на левом берегу Днепра
Сальдо опроверг сообщения о создании плацдарма ВСУ на левом берегу Днепра
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр — РИА Новости. У ВСУ нет никаких плацдармов на левом берегу Днепра, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости.
«
"Официально заявляю, что по состоянию на 23 апреля никаких вражеских плацдармов на левом берегу Днепра вблизи Алешек, а также и в любых других местах на левобережной части Херсонской области
или на Кинбурнской косе нет и не было. Наши военные полностью контролируют территорию", — подчеркнул он.
По словам Сальдо, могут иметь место случаи высадки диверсионных групп противника, которые успевают сделать селфи на левом берегу перед тем, как будут накрыты артиллерией или сброшены в воду российскими бойцами.
Политик отметил, что ложные сообщения о плацдармах ВСУ на левобережье распространяют украинские ресурсы, пытаясь дезинформировать и деморализовать население освобожденных территорий.
Украине разрешили бить вглубь России
"К сожалению, из-за стремления к сенсациям или недостаточного опыта на эту приманку ловятся некоторые наши информационные платформы. Призываю всех работников СМИ и блогеров доверять только официальным источникам, перепроверять информацию перед тем, как публиковать подобного рода "сенсации", — указал Сальдо.
Херсонская область вошла в состав России
по итогам референдума. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. Под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а правый берег Днепра, включая Херсон
, удерживает Украина
.
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