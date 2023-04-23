https://ria.ru/20230423/peskov-1867201418.html

Сын Пескова рассказал о службе в "Группе Вагнера"

Сын Пескова рассказал о службе в "Группе Вагнера" - РИА Новости, 23.04.2023

Сын Пескова рассказал о службе в "Группе Вагнера"

Сын пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Николай, который служил артиллеристом в составе "Группы Вагнера", рассказал, что семья поддержала его решение. РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T17:34

2023-04-23T17:34

2023-04-23T20:51

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

россия

евгений пригожин

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 апр — РИА Новости. Сын пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Николай, который служил артиллеристом в составе "Группы Вагнера", рассказал, что семья поддержала его решение."Конечно, немножко были в шоке. Волновались. Но зауважали мое решение. Поддержали", — заявил он в интервью для телеканала "Соловьев Live".Сын Пескова уточнил, что решил вступить в группу, чтобы поддержать спецоперацию. Его сослуживцы рассказали, что весь расчет удостоили государственных наград за действия во время обстрела.Накануне основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил, что сын пресс-секретаря президента России служил заряжающим в артиллерийском расчете "Урагана". Бизнесмен добавил, что боец "отработал от звонка до звонка" и проявил мужество и героизм.

https://ria.ru/20230329/armiya-1861391302.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий песков, россия, евгений пригожин