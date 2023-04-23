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Сын Пескова рассказал о службе в "Группе Вагнера" - РИА Новости, 23.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:34 23.04.2023 (обновлено: 20:51 23.04.2023)
https://ria.ru/20230423/peskov-1867201418.html
Сын Пескова рассказал о службе в "Группе Вагнера"
Сын Пескова рассказал о службе в "Группе Вагнера" - РИА Новости, 23.04.2023
Сын Пескова рассказал о службе в "Группе Вагнера"
Сын пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Николай, который служил артиллеристом в составе "Группы Вагнера", рассказал, что семья поддержала его решение. РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T17:34
2023-04-23T20:51
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
россия
евгений пригожин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 апр — РИА Новости. Сын пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Николай, который служил артиллеристом в составе "Группы Вагнера", рассказал, что семья поддержала его решение."Конечно, немножко были в шоке. Волновались. Но зауважали мое решение. Поддержали", — заявил он в интервью для телеканала "Соловьев Live".Сын Пескова уточнил, что решил вступить в группу, чтобы поддержать спецоперацию. Его сослуживцы рассказали, что весь расчет удостоили государственных наград за действия во время обстрела.Накануне основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил, что сын пресс-секретаря президента России служил заряжающим в артиллерийском расчете "Урагана". Бизнесмен добавил, что боец "отработал от звонка до звонка" и проявил мужество и героизм.
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дмитрий песков, россия, евгений пригожин
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Россия, Евгений Пригожин
Сын Пескова рассказал о службе в "Группе Вагнера"

Сын Пескова Николай заявил, что семья не сразу поддержала его решение вступить в "Вагнер"

© Фото : Николай ЧоулзНиколай Чоулз
Николай Чоулз - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© Фото : Николай Чоулз
Николай Чоулз. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 апр — РИА Новости. Сын пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Николай, который служил артиллеристом в составе "Группы Вагнера", рассказал, что семья поддержала его решение.
"Конечно, немножко были в шоке. Волновались. Но зауважали мое решение. Поддержали", — заявил он в интервью для телеканала "Соловьев Live".
Сын Пескова уточнил, что решил вступить в группу, чтобы поддержать спецоперацию. Его сослуживцы рассказали, что весь расчет удостоили государственных наград за действия во время обстрела.
«

"Обстрел начался. Ну а что делать? Сидеть? Залез в машину и просто уехал", — отметил Песков-младший.

Накануне основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил, что сын пресс-секретаря президента России служил заряжающим в артиллерийском расчете "Урагана". Бизнесмен добавил, что боец "отработал от звонка до звонка" и проявил мужество и героизм.
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Россия ставит себе на службу частные армии
29 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеДмитрий ПесковРоссияЕвгений Пригожин
 
 
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