https://ria.ru/20230423/peskov-1867201418.html
Сын Пескова рассказал о службе в "Группе Вагнера"
Сын Пескова рассказал о службе в "Группе Вагнера" - РИА Новости, 23.04.2023
Сын Пескова рассказал о службе в "Группе Вагнера"
Сын пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Николай, который служил артиллеристом в составе "Группы Вагнера", рассказал, что семья поддержала его решение. РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T17:34
2023-04-23T17:34
2023-04-23T20:51
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
россия
евгений пригожин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/17/1867201000_0:410:810:866_1920x0_80_0_0_077276b7360fc6bbb853303d20911f5d.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 апр — РИА Новости. Сын пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Николай, который служил артиллеристом в составе "Группы Вагнера", рассказал, что семья поддержала его решение."Конечно, немножко были в шоке. Волновались. Но зауважали мое решение. Поддержали", — заявил он в интервью для телеканала "Соловьев Live".Сын Пескова уточнил, что решил вступить в группу, чтобы поддержать спецоперацию. Его сослуживцы рассказали, что весь расчет удостоили государственных наград за действия во время обстрела.Накануне основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил, что сын пресс-секретаря президента России служил заряжающим в артиллерийском расчете "Урагана". Бизнесмен добавил, что боец "отработал от звонка до звонка" и проявил мужество и героизм.
https://ria.ru/20230329/armiya-1861391302.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/17/1867201000_0:408:810:1016_1920x0_80_0_0_d380db5bf620b4075526016ded41591d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, россия, евгений пригожин
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Россия, Евгений Пригожин
Сын Пескова рассказал о службе в "Группе Вагнера"
Сын Пескова Николай заявил, что семья не сразу поддержала его решение вступить в "Вагнер"
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 апр — РИА Новости.
Сын пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Николай, который служил артиллеристом в составе "Группы Вагнера", рассказал, что семья поддержала его решение
.
"Конечно, немножко были в шоке. Волновались. Но зауважали мое решение. Поддержали", — заявил он в интервью для телеканала "Соловьев Live".
Сын Пескова уточнил, что решил вступить в группу, чтобы поддержать спецоперацию. Его сослуживцы рассказали, что весь расчет удостоили государственных наград за действия во время обстрела.
«
"Обстрел начался. Ну а что делать? Сидеть? Залез в машину и просто уехал", — отметил Песков-младший.
Накануне основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил, что сын пресс-секретаря президента России служил заряжающим в артиллерийском расчете "Урагана". Бизнесмен добавил, что боец "отработал от звонка до звонка" и проявил мужество и героизм.
Россия ставит себе на службу частные армии