https://ria.ru/20230423/papa-1867180059.html

Папа римский призвал к прекращению насилия в Судане

Папа римский призвал к прекращению насилия в Судане - РИА Новости, 23.04.2023

Папа римский призвал к прекращению насилия в Судане

Папа Римский Франциск вновь призвал к прекращению насилия в Судане и молитве за суданский народ. РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T13:46

2023-04-23T13:46

2023-04-23T13:46

религия

религия

судан

франциск (хорхе марио бергольо)

столкновения в хартуме

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ВАТИКАН, 23 апр – РИА Новости. Папа Римский Франциск вновь призвал к прекращению насилия в Судане и молитве за суданский народ. "Ситуация в Судане, к сожалению, остается тяжелой, поэтому вновь призываю к скорейшему прекращению насилия и возобновлению пути диалога. Я приглашаю всех помолиться за наших суданских братьев и сестер", - заявил он по окончании воскресной проповеди на площади Святого Петра. Неделю назад понтифик также выражал обеспокоенность ситуацией в Судане, заявив о близости к суданскому народу. Он призвал к молитве для того, чтобы "восторжествовал диалог для возвращения на путь мира и согласия". В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600.

https://ria.ru/20230423/sudan-1867173496.html

судан

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, судан, франциск (хорхе марио бергольо), столкновения в хартуме