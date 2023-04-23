https://ria.ru/20230423/papa-1867180059.html
Папа римский призвал к прекращению насилия в Судане
Папа римский призвал к прекращению насилия в Судане - РИА Новости, 23.04.2023
Папа римский призвал к прекращению насилия в Судане
Папа Римский Франциск вновь призвал к прекращению насилия в Судане и молитве за суданский народ. РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T13:46
2023-04-23T13:46
2023-04-23T13:46
религия
религия
судан
франциск (хорхе марио бергольо)
столкновения в хартуме
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ВАТИКАН, 23 апр – РИА Новости. Папа Римский Франциск вновь призвал к прекращению насилия в Судане и молитве за суданский народ. "Ситуация в Судане, к сожалению, остается тяжелой, поэтому вновь призываю к скорейшему прекращению насилия и возобновлению пути диалога. Я приглашаю всех помолиться за наших суданских братьев и сестер", - заявил он по окончании воскресной проповеди на площади Святого Петра. Неделю назад понтифик также выражал обеспокоенность ситуацией в Судане, заявив о близости к суданскому народу. Он призвал к молитве для того, чтобы "восторжествовал диалог для возвращения на путь мира и согласия". В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600.
https://ria.ru/20230423/sudan-1867173496.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, судан, франциск (хорхе марио бергольо), столкновения в хартуме
Религия, Религия, Судан, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Столкновения в Хартуме
Папа римский призвал к прекращению насилия в Судане
Папа римский Франциск призвал к прекращению насилия в Судане и молитве за народ страны
ВАТИКАН, 23 апр – РИА Новости. Папа Римский Франциск вновь призвал к прекращению насилия в Судане и молитве за суданский народ.
"Ситуация в Судане, к сожалению, остается тяжелой, поэтому вновь призываю к скорейшему прекращению насилия и возобновлению пути диалога. Я приглашаю всех помолиться за наших суданских братьев и сестер", - заявил он по окончании воскресной проповеди на площади Святого Петра.
Неделю назад понтифик также выражал обеспокоенность ситуацией в Судане, заявив о близости к суданскому народу. Он призвал к молитве для того, чтобы "восторжествовал диалог для возвращения на путь мира и согласия".
В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600.
Армия Судана и СБР обвинили друг друга в нападении на граждан Франции