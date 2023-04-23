https://ria.ru/20230423/ozhirenie-1867096373.html

Ваши килограммы угрожают всему человечеству

Ваши килограммы угрожают всему человечеству - РИА Новости, 23.04.2023

Ваши килограммы угрожают всему человечеству

Женщина взбунтовалась — прямо на страницах The Washington Post. На такую тему — насчет того, кому какое дело, сколько ты весишь, — там писать еще пока можно... РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T08:00

2023-04-23T08:00

2023-04-23T08:13

аналитика

сша

великобритания

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Женщина взбунтовалась — прямо на страницах The Washington Post. На такую тему — насчет того, кому какое дело, сколько ты весишь, — там писать еще пока можно. Правда, небезопасно. Безопаснее придерживаться правильного взгляда на вещи: что если ты жирный (-ая), то угрожаешь обществу и подлежишь исправлению вопреки твоей воле с использованием всей мощи госаппарата — и не одного, а в глобальном масштабе.Собственно, в статье фигурируют две женщины, одна пишет о только что вышедшей книге другой. В книге даются советы родителям, как сопротивляться ежедневным издевательствам, которым подвергаются дети, а впрочем, и взрослые особи с якобы лишним весом. Еще в этой книге задается вопрос о том, что страшнее — "эпидемия ожирения" или постоянная организованная травля, которой подвергают не очень худых. Там также есть прекрасное наблюдение о том, как легко из жертвы стать палачом, то есть самой сделаться частью этой кампании медицинского террора.И — в порядке психотерапии — отличное напоминание: да, вы можете появиться в Сети, в реальной жизни, на работе, в школе, на участке для голосования с тем весом, который у вас есть, и у вас будет такое же полное право там находиться, что и у всех прочих.Вот только борцы с ожирением и за остальное счастье человечества так не считают. А откуда эти борцы берутся? Тут у нас появляется третья женщина, из издания The American Conservative, которая вышеозначенную книгу, может, и не читала. Зато она хорошо разбирается в тонкостях фармацевтической индустрии и в том, как работают сознательные или неосознанные активисты этой индустрии.Эта третья женщина с большим знанием дела перечисляет новые модные таблетки для похудения (имитируют гормон в кишечнике, который выводит инсулин и замедляет пищеварение, то есть уменьшает аппетит). Перечисляет и побочные эффекты: потеря волос, тошнота и рвота, заболевания кишечника и всякое прочее. Зато по всемирной эпидемии ожирения нанесен удар.И это только несколько новых препаратов, есть и старые. Ведется работа над еще двумя десятками завтрашних шедевров. Вообще-то, для англо-американских фармацевтических компаний один-два миллиарда долларов в год за продажи одного лекарства — это ничто. Но как насчет ожидаемого объема глобального "рынка похудения" в 300 миллиардов? Однако для достижения этих высот надо хорошо поработать, то есть создать общественно-политическую атмосферу для того, чтобы жизнь жирных стала невыносимой и чтобы они сами обращались к доктору. Кстати, в США сейчас вот те самые препараты, а также хирургию рекомендуют детям с 13 лет. Фармацевты хорошо поговорили с Академией педиатрии, вот она и рекомендует.Лоббизм, говорите… Те же производители тратят до десяти миллионов долларов в год на официальное лоббирование. Это гроши, реклама только одного из препаратов по всему миру обходится в сто миллионов в год. А десять миллионов — это чтобы конгресс США принял Акт о лечении и уменьшении ожирения, по которому, в частности, все эти таблетки будут покрываться страховкой. И не забудем расходы на интернет-пропаганду здорового поедания травы и прочего, тоже, кстати, приносящего доход.Рынки таких препаратов глобальны. Поэтому не удивляйтесь, когда сразу в нескольких ключевых странах начнется агитация за заключение всемирного рамочного соглашения о борьбе с ожирением, где таблетки будут предписываться вместе с законодательно установленными уменьшенными кусками мяса или торта в ресторанах. По крайней мере, в Великобритании это есть, в некоторых штатах США тоже, следующая цель — всемирная обязательность этих и других мер.Но для этого требуется, кроме науки о вреде ожирения, еще какая-нибудь всемирно доминирующая и насаждаемая идеология. Например, о том, что люди с большим весом угрожают всем прочим (своим видом, безнаказанностью или расходами на их лечение — что угодно). Или вот вам пример из мировой истории: официальная доктрина о том, что медики и государство имеют право на принуждение человека к здоровью, потому что здоровье ему не принадлежит, оно принадлежит рейху. Да, тому самому. Третьему.А если вы подумали, что тут что-то личное, то автор вполне стройный.

https://ria.ru/20220725/ozhirenie-1804437189.html

https://ria.ru/20220421/vyatgu-1784483967.html

https://ria.ru/20230411/serdtse-1864617905.html

https://ria.ru/20230317/son-1858482335.html

сша

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аналитика, сша, великобритания