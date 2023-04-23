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Глава правительства Красноярского края ушел в отставку - РИА Новости, 23.04.2023
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15:20 23.04.2023
https://ria.ru/20230423/otstavka-1867188821.html
Глава правительства Красноярского края ушел в отставку
Глава правительства Красноярского края ушел в отставку - РИА Новости, 23.04.2023
Глава правительства Красноярского края ушел в отставку
Юрий Лапшин ушел с поста председателя правительства Красноярского края, сообщила пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T15:20
2023-04-23T15:20
политика
красноярский край
александр усс
россия
михаил котюков
владимир путин
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КРАСНОЯРСК, 23 апр - РИА Новости. Юрий Лапшин ушел с поста председателя правительства Красноярского края, сообщила пресс-служба губернатора региона. Лапшин занимал пост главы регионального правительства пять лет. Его пригласил на эту должность прежний глава края Александр Усс. "Председатель правительства края Юрий Лапшин написал заявление об отставке… Врио губернатора Михаил Котюков принял отставку премьер-министра", - говорится в сообщении. В пресс-службе привели слова Лапшина о том, что он "посчитал правильным оставить свой пост вслед за губернатором, членом команды которого я являюсь, потому что председатель правительства - знаковая должность, и у нового главы края должна быть возможность также с первых дней погружения в эту непростую работу решить, кто будет рядом". Замминистра финансов РФ Котюков на текущей неделе был назначен временно исполняющим обязанности красноярского губернатора вместо Усса, которому президент Владимир Путин предложил работу на федеральном уровне. В пятницу полпред главы государства в СФО Анатолий Серышев представил Котюкова региональным депутатам и чиновникам.
https://ria.ru/20230203/metro-1849460541.html
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политика, красноярский край, александр усс, россия, михаил котюков, владимир путин
Политика, Красноярский край, Александр Усс, Россия, Михаил Котюков, Владимир Путин
Глава правительства Красноярского края ушел в отставку

Глава правительства Красноярского края Юрий Лапшин написал заявление об отставке

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкЮрий Лапшин
Юрий Лапшин - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Юрий Лапшин. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 23 апр - РИА Новости. Юрий Лапшин ушел с поста председателя правительства Красноярского края, сообщила пресс-служба губернатора региона.
Лапшин занимал пост главы регионального правительства пять лет. Его пригласил на эту должность прежний глава края Александр Усс.
"Председатель правительства края Юрий Лапшин написал заявление об отставке… Врио губернатора Михаил Котюков принял отставку премьер-министра", - говорится в сообщении.
В пресс-службе привели слова Лапшина о том, что он "посчитал правильным оставить свой пост вслед за губернатором, членом команды которого я являюсь, потому что председатель правительства - знаковая должность, и у нового главы края должна быть возможность также с первых дней погружения в эту непростую работу решить, кто будет рядом".
Замминистра финансов РФ Котюков на текущей неделе был назначен временно исполняющим обязанности красноярского губернатора вместо Усса, которому президент Владимир Путин предложил работу на федеральном уровне. В пятницу полпред главы государства в СФО Анатолий Серышев представил Котюкова региональным депутатам и чиновникам.
Уголовный суд, уголовный кодекс - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
Источник: против главы правительства Красноярского края возбудили дело
3 февраля, 11:31
 
ПолитикаКрасноярский крайАлександр УссРоссияМихаил КотюковВладимир Путин
 
 
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