https://ria.ru/20230423/otstavka-1867188821.html

Глава правительства Красноярского края ушел в отставку

Глава правительства Красноярского края ушел в отставку - РИА Новости, 23.04.2023

Глава правительства Красноярского края ушел в отставку

Юрий Лапшин ушел с поста председателя правительства Красноярского края, сообщила пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T15:20

2023-04-23T15:20

2023-04-23T15:20

политика

красноярский край

александр усс

россия

михаил котюков

владимир путин

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КРАСНОЯРСК, 23 апр - РИА Новости. Юрий Лапшин ушел с поста председателя правительства Красноярского края, сообщила пресс-служба губернатора региона. Лапшин занимал пост главы регионального правительства пять лет. Его пригласил на эту должность прежний глава края Александр Усс. "Председатель правительства края Юрий Лапшин написал заявление об отставке… Врио губернатора Михаил Котюков принял отставку премьер-министра", - говорится в сообщении. В пресс-службе привели слова Лапшина о том, что он "посчитал правильным оставить свой пост вслед за губернатором, членом команды которого я являюсь, потому что председатель правительства - знаковая должность, и у нового главы края должна быть возможность также с первых дней погружения в эту непростую работу решить, кто будет рядом". Замминистра финансов РФ Котюков на текущей неделе был назначен временно исполняющим обязанности красноярского губернатора вместо Усса, которому президент Владимир Путин предложил работу на федеральном уровне. В пятницу полпред главы государства в СФО Анатолий Серышев представил Котюкова региональным депутатам и чиновникам.

https://ria.ru/20230203/metro-1849460541.html

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, красноярский край, александр усс, россия, михаил котюков, владимир путин