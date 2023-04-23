https://ria.ru/20230423/oon-1867204337.html
В ООН не стали комментировать ситуацию с визами для российских журналистов
В ООН не стали комментировать ситуацию с визами для российских журналистов - РИА Новости, 23.04.2023
В ООН не стали комментировать ситуацию с визами для российских журналистов
В офисе официального представителя генсека ООН воздержались от комментариев по поводу отказа США выдать визы российским журналистам, которые должны были... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T17:56
2023-04-23T17:56
2023-04-23T18:39
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ООН, 23 апр - РИА Новости. В офисе официального представителя генсека ООН воздержались от комментариев по поводу отказа США выдать визы российским журналистам, которые должны были сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова в его поездке в Нью-Йорк. Лавров будет председательствовать на двух заседаниях СБ ООН - в понедельник и вторник. В понедельник также запланирована его встреча с генсеком ООН Антониу Гутеррешем. "У меня нет комментариев", - сказал РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. Между тем, согласно пункту 3 статьи 4 соглашения между ООН и правительством США относительно месторасположения центральных учреждений Объединенных Наций, "федеральные власти, власти штатов и местные власти Соединенных Штатов не должны чинить препятствий проезду в район центральных учреждений или выезду из этого района представителей прессы, радио, кино или других видов информации, когда эти представители аккредитованы при ООН (или при этих специализированных учреждениях) с согласия организации, по консультации с правительством Соединенных Штатов".Как сообщили РИА Новости в постпредстве РФ при ООН, журналисты пула Лаврова были аккредитованы при ООН.Ранее в воскресенье официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что невыдача виз США российским журналистам, сопровождающим Лаврова для участия в работе СБ ООН, является манипулированием темой свободы слова и правами журналистов.В воскресенье борт Лаврова вылетел из Москвы в Нью-Йорк. Российским журналистам визы США не выдали.
https://ria.ru/20230423/ssha-1867196944.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, нью-йорк (город), сергей лавров, антониу гутерреш, фархан хак, оон, санкции в отношении россии
В мире, США, Россия, Нью-Йорк (город), Сергей Лавров, Антониу Гутерреш, Фархан Хак, ООН, Санкции в отношении России
В ООН не стали комментировать ситуацию с визами для российских журналистов
В ООН не стали комментировать отказ США выдать визы российским журналистам
ООН, 23 апр - РИА Новости. В офисе официального представителя генсека ООН воздержались от комментариев по поводу отказа США выдать визы российским журналистам, которые должны были сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова в его поездке в Нью-Йорк.
Лавров будет председательствовать на двух заседаниях СБ ООН - в понедельник и вторник. В понедельник также запланирована его встреча с генсеком ООН Антониу Гутеррешем
.
Диписточник рассказал о последствиях невыдачи виз российским журналистам
"У меня нет комментариев", - сказал РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак
.
Между тем, согласно пункту 3 статьи 4 соглашения между ООН и правительством США относительно месторасположения центральных учреждений Объединенных Наций, "федеральные власти, власти штатов и местные власти Соединенных Штатов не должны чинить препятствий проезду в район центральных учреждений или выезду из этого района представителей прессы, радио, кино или других видов информации, когда эти представители аккредитованы при ООН (или при этих специализированных учреждениях) с согласия организации, по консультации с правительством Соединенных Штатов".
Как сообщили РИА Новости в постпредстве РФ при ООН, журналисты пула Лаврова были аккредитованы при ООН.
Ранее в воскресенье официальный представитель МИД России Мария Захарова
заявила, что невыдача виз США российским журналистам, сопровождающим Лаврова для участия в работе СБ ООН, является манипулированием темой свободы слова и правами журналистов.
В воскресенье борт Лаврова вылетел из Москвы
в Нью-Йорк. Российским журналистам визы США не выдали.
МИД возложил на США ответственность за невыдачу виз российским журналистам