https://ria.ru/20230423/oon-1867204337.html

В ООН не стали комментировать ситуацию с визами для российских журналистов

В ООН не стали комментировать ситуацию с визами для российских журналистов - РИА Новости, 23.04.2023

В ООН не стали комментировать ситуацию с визами для российских журналистов

В офисе официального представителя генсека ООН воздержались от комментариев по поводу отказа США выдать визы российским журналистам, которые должны были... РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T17:56

2023-04-23T17:56

2023-04-23T18:39

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сша

россия

нью-йорк (город)

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антониу гутерреш

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оон

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ООН, 23 апр - РИА Новости. В офисе официального представителя генсека ООН воздержались от комментариев по поводу отказа США выдать визы российским журналистам, которые должны были сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова в его поездке в Нью-Йорк. Лавров будет председательствовать на двух заседаниях СБ ООН - в понедельник и вторник. В понедельник также запланирована его встреча с генсеком ООН Антониу Гутеррешем. "У меня нет комментариев", - сказал РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. Между тем, согласно пункту 3 статьи 4 соглашения между ООН и правительством США относительно месторасположения центральных учреждений Объединенных Наций, "федеральные власти, власти штатов и местные власти Соединенных Штатов не должны чинить препятствий проезду в район центральных учреждений или выезду из этого района представителей прессы, радио, кино или других видов информации, когда эти представители аккредитованы при ООН (или при этих специализированных учреждениях) с согласия организации, по консультации с правительством Соединенных Штатов".Как сообщили РИА Новости в постпредстве РФ при ООН, журналисты пула Лаврова были аккредитованы при ООН.Ранее в воскресенье официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что невыдача виз США российским журналистам, сопровождающим Лаврова для участия в работе СБ ООН, является манипулированием темой свободы слова и правами журналистов.В воскресенье борт Лаврова вылетел из Москвы в Нью-Йорк. Российским журналистам визы США не выдали.

https://ria.ru/20230423/ssha-1867196944.html

https://ria.ru/20230423/vizy-1867193519.html

сша

россия

нью-йорк (город)

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, россия, нью-йорк (город), сергей лавров, антониу гутерреш, фархан хак, оон, санкции в отношении россии