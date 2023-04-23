https://ria.ru/20230423/obstrel-1867234275.html
В Донецке под обстрел ВСУ попало предприятие "Донэлектроавтотранс"
В Донецке под обстрел ВСУ попало предприятие "Донэлектроавтотранс" - РИА Новости, 23.04.2023
В Донецке под обстрел ВСУ попало предприятие "Донэлектроавтотранс"
Разрушения в результате обстрела украинскими войсками зафиксированы на территории предприятия "Донэлектроавтотранс" в Донецке, заявил мэр города Алексей... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T22:42
2023-04-23T22:42
2023-04-23T22:42
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
куйбышевский район
алексей кулемзин (донецк)
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Разрушения в результате обстрела украинскими войсками зафиксированы на территории предприятия "Донэлектроавтотранс" в Донецке, заявил мэр города Алексей Кулемзин. "В результате обстрела Куйбышевского района зафиксированы разрушения на территории предприятия "Донэлектроавтотранс" по улице Югославской. Повреждено несколько автобусов. Жертв нет. Масштабы разрушений уточняются", - написал он в телеграм-канале.
https://ria.ru/20230411/obstrely-1864618774.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк, куйбышевский район, алексей кулемзин (донецк), украина, вооруженные силы украины
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В Донецке под обстрел ВСУ попало предприятие "Донэлектроавтотранс"
Кулемзин сообщил о разрушениях на территории "Донэлектроавтотранса" при обстреле Донецка