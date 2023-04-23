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В Донецке под обстрел ВСУ попало предприятие "Донэлектроавтотранс" - РИА Новости, 23.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:42 23.04.2023
https://ria.ru/20230423/obstrel-1867234275.html
В Донецке под обстрел ВСУ попало предприятие "Донэлектроавтотранс"
В Донецке под обстрел ВСУ попало предприятие "Донэлектроавтотранс" - РИА Новости, 23.04.2023
В Донецке под обстрел ВСУ попало предприятие "Донэлектроавтотранс"
Разрушения в результате обстрела украинскими войсками зафиксированы на территории предприятия "Донэлектроавтотранс" в Донецке, заявил мэр города Алексей... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T22:42
2023-04-23T22:42
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
куйбышевский район
алексей кулемзин (донецк)
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Разрушения в результате обстрела украинскими войсками зафиксированы на территории предприятия "Донэлектроавтотранс" в Донецке, заявил мэр города Алексей Кулемзин. "В результате обстрела Куйбышевского района зафиксированы разрушения на территории предприятия "Донэлектроавтотранс" по улице Югославской. Повреждено несколько автобусов. Жертв нет. Масштабы разрушений уточняются", - написал он в телеграм-канале.
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донецк
куйбышевский район
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в мире, донецк, куйбышевский район, алексей кулемзин (донецк), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Куйбышевский район, Алексей Кулемзин (Донецк), Украина, Вооруженные силы Украины
В Донецке под обстрел ВСУ попало предприятие "Донэлектроавтотранс"

Кулемзин сообщил о разрушениях на территории "Донэлектроавтотранса" при обстреле Донецка

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкРазрушения на месте обстрела в Донецке
Разрушения на месте обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Разрушения на месте обстрела в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Разрушения в результате обстрела украинскими войсками зафиксированы на территории предприятия "Донэлектроавтотранс" в Донецке, заявил мэр города Алексей Кулемзин.
"В результате обстрела Куйбышевского района зафиксированы разрушения на территории предприятия "Донэлектроавтотранс" по улице Югославской. Повреждено несколько автобусов. Жертв нет. Масштабы разрушений уточняются", - написал он в телеграм-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкКуйбышевский районАлексей Кулемзин (Донецк)УкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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