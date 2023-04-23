https://ria.ru/20230423/obstrel-1867234275.html

В Донецке под обстрел ВСУ попало предприятие "Донэлектроавтотранс"

В Донецке под обстрел ВСУ попало предприятие "Донэлектроавтотранс" - РИА Новости, 23.04.2023

В Донецке под обстрел ВСУ попало предприятие "Донэлектроавтотранс"

Разрушения в результате обстрела украинскими войсками зафиксированы на территории предприятия "Донэлектроавтотранс" в Донецке, заявил мэр города Алексей... РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T22:42

2023-04-23T22:42

2023-04-23T22:42

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

куйбышевский район

алексей кулемзин (донецк)

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863659946_0:151:3067:1876_1920x0_80_0_0_86fa439d2a41eafc33ea552c11b7e42d.jpg

ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Разрушения в результате обстрела украинскими войсками зафиксированы на территории предприятия "Донэлектроавтотранс" в Донецке, заявил мэр города Алексей Кулемзин. "В результате обстрела Куйбышевского района зафиксированы разрушения на территории предприятия "Донэлектроавтотранс" по улице Югославской. Повреждено несколько автобусов. Жертв нет. Масштабы разрушений уточняются", - написал он в телеграм-канале.

https://ria.ru/20230411/obstrely-1864618774.html

донецк

куйбышевский район

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, куйбышевский район, алексей кулемзин (донецк), украина, вооруженные силы украины