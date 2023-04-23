https://ria.ru/20230423/obstrel-1867202942.html

В Донецке два мирных жителя пострадали при обстреле

В Донецке два мирных жителя пострадали при обстреле - РИА Новости, 23.04.2023

В Донецке два мирных жителя пострадали при обстреле

Мужчина и женщина пострадали при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T17:48

2023-04-23T17:48

2023-04-23T17:48

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Мужчина и женщина пострадали при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) зафиксировало в 15.35 обстрел Петровского района Донецка, по городу было выпущено 20 ракет из РСЗО. "В результате обстрела Петровского района пострадал мирный житель 1983 года рождения", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале. Также он добавил, что ранения получила и женщина 1954 года рождения. Ранее мэр Донецка сообщил, что в результате обстрела погиб мужчина 1953 года рождения. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20230423/ukraina-1867201618.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецк, петровский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, происшествия