Рейтинг@Mail.ru
В Донецке два мирных жителя пострадали при обстреле - РИА Новости, 23.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:48 23.04.2023
https://ria.ru/20230423/obstrel-1867202942.html
В Донецке два мирных жителя пострадали при обстреле
В Донецке два мирных жителя пострадали при обстреле - РИА Новости, 23.04.2023
В Донецке два мирных жителя пострадали при обстреле
Мужчина и женщина пострадали при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T17:48
2023-04-23T17:48
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866818485_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_7cf549fcc1eb8fde485ecd0ee8e0a632.jpg
ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Мужчина и женщина пострадали при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) зафиксировало в 15.35 обстрел Петровского района Донецка, по городу было выпущено 20 ракет из РСЗО. "В результате обстрела Петровского района пострадал мирный житель 1983 года рождения", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале. Также он добавил, что ранения получила и женщина 1954 года рождения. Ранее мэр Донецка сообщил, что в результате обстрела погиб мужчина 1953 года рождения. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230423/ukraina-1867201618.html
донецк
петровский район
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866818485_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_73d5a464352de0ad454c02a3f8a0ec1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, петровский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Происшествия
В Донецке два мирных жителя пострадали при обстреле

В Петровском районе Донецка два мирных жителя пострадали при обстреле

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЖилой дом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ
Жилой дом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Жилой дом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Мужчина и женщина пострадали при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) зафиксировало в 15.35 обстрел Петровского района Донецка, по городу было выпущено 20 ракет из РСЗО.
"В результате обстрела Петровского района пострадал мирный житель 1983 года рождения", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале. Также он добавил, что ранения получила и женщина 1954 года рождения.
Ранее мэр Донецка сообщил, что в результате обстрела погиб мужчина 1953 года рождения.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
Секретарь СНБО Украины отверг идею переговоров и потребовал больше оружия
Вчера, 17:33
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦККПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала