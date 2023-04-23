https://ria.ru/20230423/obstrel-1867202942.html
В Донецке два мирных жителя пострадали при обстреле
В Донецке два мирных жителя пострадали при обстреле - РИА Новости, 23.04.2023
В Донецке два мирных жителя пострадали при обстреле
Мужчина и женщина пострадали при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T17:48
2023-04-23T17:48
2023-04-23T17:48
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Мужчина и женщина пострадали при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) зафиксировало в 15.35 обстрел Петровского района Донецка, по городу было выпущено 20 ракет из РСЗО. "В результате обстрела Петровского района пострадал мирный житель 1983 года рождения", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале. Также он добавил, что ранения получила и женщина 1954 года рождения. Ранее мэр Донецка сообщил, что в результате обстрела погиб мужчина 1953 года рождения. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230423/ukraina-1867201618.html
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, петровский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Происшествия
В Донецке два мирных жителя пострадали при обстреле
В Петровском районе Донецка два мирных жителя пострадали при обстреле
ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости.
Мужчина и женщина пострадали при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил
мэр города Алексей Кулемзин.
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) зафиксировало в 15.35 обстрел Петровского района Донецка, по городу было выпущено 20 ракет из РСЗО.
"В результате обстрела Петровского района пострадал мирный житель 1983 года рождения", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале. Также он добавил, что ранения получила и женщина 1954 года рождения.
Ранее мэр Донецка сообщил, что в результате обстрела погиб мужчина 1953 года рождения.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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