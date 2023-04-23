Украинские войска обстреляли Макеевку и Владимировку
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили 14 снарядов по Макеевке и Владимировке
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкЖительница поселка Оленовка демонстрирует осколки снаряда, разорвавшихся возле дома в Донецкой области
Жительница поселка Оленовка демонстрирует осколки снаряда, разорвавшихся возле дома в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска в 15.00 обстреляли Макеевку и Владимировку, выпустив 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.00 - населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Кроме того, в 15.00 по Владимировке было выпущено 11 снарядов того же калибра, добавили в представительстве.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.