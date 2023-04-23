https://ria.ru/20230423/obstrel-1867192603.html

Украинские войска обстреляли Макеевку и Владимировку

Украинские войска обстреляли Макеевку и Владимировку - РИА Новости, 23.04.2023

Украинские войска обстреляли Макеевку и Владимировку

Украинские войска в 15.00 обстреляли Макеевку и Владимировку, выпустив 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T16:04

2023-04-23T16:04

2023-04-23T16:04

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

украина

донецкая народная республика

сцкк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598964804_0:240:3072:1968_1920x0_80_0_0_3ddc52a0c48e5f7bcdf5f1aecea49004.jpg

ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска в 15.00 обстреляли Макеевку и Владимировку, выпустив 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.00 - населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Кроме того, в 15.00 по Владимировке было выпущено 11 снарядов того же калибра, добавили в представительстве. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230411/obstrely-1864618774.html

макеевка

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, макеевка, украина, донецкая народная республика, сцкк