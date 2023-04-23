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Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 23.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:44 23.04.2023 (обновлено: 07:54 23.04.2023)
https://ria.ru/20230423/obstrel-1867152798.html
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 23.04.2023
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска утром в воскресенье обстреляли Кировский район Донецка, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T07:44
2023-04-23T07:54
специальная военная операция на украине
кировский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска утром в воскресенье обстреляли Кировский район Донецка, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Как сообщило представительство ранее, украинские войска начали обстрелы Донецка в 06.30 в воскресенье, совершив три обстрела Кировского и Петровского районов города, в ходе которых было выпущено 15 снарядов того же калибра."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 07.30 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Кировский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230422/obstrel-1867111794.html
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кировский район
донецк
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кировский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Кировский район Донецка снарядами натовского калибра

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Кировского района Донецка
Последствия обстрела Кировского района Донецка - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Последствия обстрела Кировского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска утром в воскресенье обстреляли Кировский район Донецка, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Как сообщило представительство ранее, украинские войска начали обстрелы Донецка в 06.30 в воскресенье, совершив три обстрела Кировского и Петровского районов города, в ходе которых было выпущено 15 снарядов того же калибра.
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 07.30 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Кировский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеКировский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТО
 
 
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