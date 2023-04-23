https://ria.ru/20230423/obstrel-1867152798.html

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 23.04.2023

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка

Украинские войска утром в воскресенье обстреляли Кировский район Донецка, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T07:44

2023-04-23T07:44

2023-04-23T07:54

специальная военная операция на украине

кировский район

донецк

донецкая народная республика

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска утром в воскресенье обстреляли Кировский район Донецка, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Как сообщило представительство ранее, украинские войска начали обстрелы Донецка в 06.30 в воскресенье, совершив три обстрела Кировского и Петровского районов города, в ходе которых было выпущено 15 снарядов того же калибра."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 07.30 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Кировский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230422/obstrel-1867111794.html

https://ria.ru/20230423/obstrel-1867138480.html

кировский район

донецк

донецкая народная республика

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кировский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато