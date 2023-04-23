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ВСУ снова обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 23.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:20 23.04.2023 (обновлено: 07:24 23.04.2023)
https://ria.ru/20230423/obstrel-1867151606.html
ВСУ снова обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
ВСУ снова обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 23.04.2023
ВСУ снова обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T07:20
2023-04-23T07:24
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
украина
сцкк
нато
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее в воскресенье в представительстве сообщали о пяти снарядах, выпущенных украинской стороной также по Кировскому району Донецка. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 06.50 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230423/obstrel-1867138705.html
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донецк
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донецк, кировский район, украина, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Украина, СЦКК, НАТО
ВСУ снова обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку еще четыре снаряда натовского калибра

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Кировского района Донецка
Последствия обстрела Кировского района Донецка - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Последствия обстрела Кировского района Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Ранее в воскресенье в представительстве сообщали о пяти снарядах, выпущенных украинской стороной также по Кировскому району Донецка.
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 06.50 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКировский районУкраинаСЦККНАТО
 
 
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