https://ria.ru/20230423/obstrel-1867151606.html

ВСУ снова обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

ВСУ снова обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 23.04.2023

ВСУ снова обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T07:20

2023-04-23T07:20

2023-04-23T07:24

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

украина

сцкк

нато

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее в воскресенье в представительстве сообщали о пяти снарядах, выпущенных украинской стороной также по Кировскому району Донецка. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 06.50 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230423/obstrel-1867138705.html

https://ria.ru/20230423/obstrel-1867138480.html

донецк

кировский район

украина

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донецк, кировский район, украина, сцкк, нато