https://ria.ru/20230423/obstrel-1867151173.html

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 23.04.2023

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска несколько раз обстреляли Донецк снарядами калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале. РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T07:11

2023-04-23T07:11

2023-04-23T08:19

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

украина

сцкк

нато

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Украинские войска несколько раз обстреляли Донецк снарядами калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале. Позднее от представительства поступило заявление о повторном обстреле этого же района города в 06:50."Выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", — уточняется в сообщении.Также в 07:10 ВСУ атаковали Петровский район Донецка (шесть снарядов), в 07:20 — Ясиноватая (пять снарядов), а в 07:30 под огонь вновь попал Кировский район (восемь снарядов), заключили в ведомстве. Во всех случаях Киев применил снаряды натовского калибра.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран Североатлантического альянса. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230422/obstrel-1867081798.html

https://ria.ru/20230423/obstrel-1867138705.html

донецк

кировский район

украина

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донецк, кировский район, украина, сцкк, нато