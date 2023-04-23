https://ria.ru/20230423/obstrel-1867151173.html
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 23.04.2023
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска несколько раз обстреляли Донецк снарядами калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале. РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T07:11
2023-04-23T07:11
2023-04-23T08:19
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
украина
сцкк
нато
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Украинские войска несколько раз обстреляли Донецк снарядами калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале. Позднее от представительства поступило заявление о повторном обстреле этого же района города в 06:50."Выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", — уточняется в сообщении.Также в 07:10 ВСУ атаковали Петровский район Донецка (шесть снарядов), в 07:20 — Ясиноватая (пять снарядов), а в 07:30 под огонь вновь попал Кировский район (восемь снарядов), заключили в ведомстве. Во всех случаях Киев применил снаряды натовского калибра.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран Североатлантического альянса. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230422/obstrel-1867081798.html
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донецк, кировский район, украина, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Украина, СЦКК, НАТО
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку пять снарядов калибром 155 миллиметров