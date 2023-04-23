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ВСУ за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 23.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:19 23.04.2023 (обновлено: 01:18 23.04.2023)
https://ria.ru/20230423/obstrel-1867138705.html
ВСУ за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 23.04.2023
ВСУ за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за минувшие сутки 25 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 119 боеприпасов, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T00:19
2023-04-23T01:18
донецкая народная республика
украина
горловка
сцкк
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. ВСУ за минувшие сутки 25 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 119 боеприпасов, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.Под огнем оказались районы пяти населенных пунктов республики: Горловка (Никитовский район), Ясиноватая, Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Владимировка.Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали.В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировали 25 обстрелов.
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донецкая народная республика, украина, горловка, сцкк
Донецкая Народная Республика, Украина, Горловка, СЦКК, Специальная военная операция на Украине
ВСУ за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ за сутки 25 раз обстреляли территорию республики

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЖилой дом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ Куйбышевского района Донецка
Жилой дом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ Куйбышевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Жилой дом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ Куйбышевского района Донецка. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. ВСУ за минувшие сутки 25 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 119 боеприпасов, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.
«

"За истекшие сутки представительство сообщало о 25 фактах ведения огня со стороны ВФУ. На Донецком направлении противник совершил 19 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На Горловском один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. На Ясиноватском два обстрела из артиллерии 155 миллиметров. На волновахском три обстрела из артиллерии 155 миллиметров", - говорится в заявлении.

Под огнем оказались районы пяти населенных пунктов республики: Горловка (Никитовский район), Ясиноватая, Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Владимировка.
Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировали 25 обстрелов.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаГорловкаСЦКК
 
 
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