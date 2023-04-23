ВСУ за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР

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"За истекшие сутки представительство сообщало о 25 фактах ведения огня со стороны ВФУ. На Донецком направлении противник совершил 19 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На Горловском один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. На Ясиноватском два обстрела из артиллерии 155 миллиметров. На волновахском три обстрела из артиллерии 155 миллиметров", - говорится в заявлении.