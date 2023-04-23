ВСУ за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ за сутки 25 раз обстреляли территорию республики
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЖилой дом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ Куйбышевского района Донецка
Жилой дом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ Куйбышевского района Донецка. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. ВСУ за минувшие сутки 25 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 119 боеприпасов, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.
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"За истекшие сутки представительство сообщало о 25 фактах ведения огня со стороны ВФУ. На Донецком направлении противник совершил 19 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На Горловском один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. На Ясиноватском два обстрела из артиллерии 155 миллиметров. На волновахском три обстрела из артиллерии 155 миллиметров", - говорится в заявлении.
Под огнем оказались районы пяти населенных пунктов республики: Горловка (Никитовский район), Ясиноватая, Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Владимировка.
Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировали 25 обстрелов.