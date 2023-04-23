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В Москве на следующей неделе начнутся весенние грозы - РИА Новости, 23.04.2023
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15:22 23.04.2023
https://ria.ru/20230423/moskva-1867189241.html
В Москве на следующей неделе начнутся весенние грозы
В Москве на следующей неделе начнутся весенние грозы - РИА Новости, 23.04.2023
В Москве на следующей неделе начнутся весенние грозы
Температура воздуха в Москве на следующей неделе поднимется до плюс 22 градусов, со среды начнутся весенние грозы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T15:22
2023-04-23T15:22
общество
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Температура воздуха в Москве на следующей неделе поднимется до плюс 22 градусов, со среды начнутся весенние грозы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Специалист пояснил, что заключительная неделя апреля принесет перемены в атмосфере Центральной России. Понедельник будет самым комфортным днем текущей весны. "Благодаря солнечной и сухой погоде под утро прогнозируется не ниже плюс 4-9 градусов, а днем воздух прогреется почти до июньских показателей климата, плюс 17-22 градусов", - рассказал Тишковец. По словам синоптика, во вторник показания барометров начнут падать. Скажется влияние наступающего циклона, из-за чего потянутся разрозненные массивы дождевых туч. В сумерках будет плюс 5-10 градусов, после полудня плюс 15-20 градусов. В среду вероятность небольших осадков сохранится, показания термометров станут на градус ниже. "Четверг в регионе ознаменуется первыми весенними грозами. Причиной тому станет приближение с запада холодного атмосферного фронта, вдоль которого вырастут шапки мощных кучево-дождевых облаков, наковальни которых достигнут необходимой для молниевых разрядов высоты 8-10 километров, прошумят ливни. Ночью плюс 7-12 градусов, днем столбики термометров успеют подняться до плюс 17-22 градусов", - сказал Тишковец. Специалист подчеркнул, что в пятницу дожди продолжатся, ветры развернутся на северо-западные румбы, температура опустится до плюс 13-18 градусов. "В финальные выходные месяца похолодание усилится, без осадков не обойдется. Минимальная температура понизится до плюс 3-8 градусов, в дневные часы всего плюс 11-16 градусов", - добавил Тишковец.
https://ria.ru/20211031/meteozavisimost-1757058308.html
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общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
В Москве на следующей неделе начнутся весенние грозы

В Москве на следующей неделе начнутся весенние грозы, температура достигнет 22 градусов

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГроза в Москве
Гроза в Москве - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Гроза в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Температура воздуха в Москве на следующей неделе поднимется до плюс 22 градусов, со среды начнутся весенние грозы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Специалист пояснил, что заключительная неделя апреля принесет перемены в атмосфере Центральной России. Понедельник будет самым комфортным днем текущей весны.
"Благодаря солнечной и сухой погоде под утро прогнозируется не ниже плюс 4-9 градусов, а днем воздух прогреется почти до июньских показателей климата, плюс 17-22 градусов", - рассказал Тишковец.
По словам синоптика, во вторник показания барометров начнут падать. Скажется влияние наступающего циклона, из-за чего потянутся разрозненные массивы дождевых туч. В сумерках будет плюс 5-10 градусов, после полудня плюс 15-20 градусов. В среду вероятность небольших осадков сохранится, показания термометров станут на градус ниже.
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"Четверг в регионе ознаменуется первыми весенними грозами. Причиной тому станет приближение с запада холодного атмосферного фронта, вдоль которого вырастут шапки мощных кучево-дождевых облаков, наковальни которых достигнут необходимой для молниевых разрядов высоты 8-10 километров, прошумят ливни. Ночью плюс 7-12 градусов, днем столбики термометров успеют подняться до плюс 17-22 градусов", - сказал Тишковец.
Специалист подчеркнул, что в пятницу дожди продолжатся, ветры развернутся на северо-западные румбы, температура опустится до плюс 13-18 градусов.
"В финальные выходные месяца похолодание усилится, без осадков не обойдется. Минимальная температура понизится до плюс 3-8 градусов, в дневные часы всего плюс 11-16 градусов", - добавил Тишковец.
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