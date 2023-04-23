Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: 17 проектов развития территорий реализуют городские операторы - РИА Новости, 23.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:12 23.04.2023 (обновлено: 09:17 23.04.2023)
https://ria.ru/20230423/moskva-1867159403.html
Ефимов: 17 проектов развития территорий реализуют городские операторы
Ефимов: 17 проектов развития территорий реализуют городские операторы - РИА Новости, 23.04.2023
Ефимов: 17 проектов развития территорий реализуют городские операторы
Городские операторы реорганизуют бывшие промзоны и неэффективно используемые земли общей площадью почти 175 гектаров, сообщил заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T09:12
2023-04-23T09:17
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
максим гаман
управление гражданского строительства
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/12/1858757315_0:24:1645:949_1920x0_80_0_0_fbc41cc9ab44e85e7550328c17fb2217.jpg
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Городские операторы реорганизуют бывшие промзоны и неэффективно используемые земли общей площадью почти 175 гектаров, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."По программе комплексного развития территорий (КРТ) на месте заброшенных заводских цехов, пустырей и долгостроев создается современная и сбалансированная городская среда. Сейчас пять столичных операторов реализуют 17 проектов комплексного развития территорий в 15 столичных районах", - сказал вице-мэр, которого цитирует пресс-служба городского комплекса экономполитики.Ефимов добавил, что на месте неэффективных территорий будет построено более 3,1 миллиона квадратных метров недвижимости, больше половины которой – промышленная и общественно-деловая застройка. Благодаря этому будет создано свыше 40 тысяч рабочих мест.В свою очередь, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что в ходе реализации проектов городские операторы также введут в строй свыше 1,1 миллиона квадратных метров жилья (из них около 1 миллиона - по программе реновации). В новых жилых кварталах построят 16 школ и детских садов, школу искусств, два колледжа, четыре медучреждения, шесть спорткомплексов, а также офисы, торговые центры, предприятия бытового обслуживания.Городские операторы, работающие в рамках программы КРТ - казенные предприятия "Управление гражданского строительства", "Комплексное развитие территорий", а также АНО "РСИ", АО "ОЭЗ "Технополис Москва" и Московский фонд реновации, уточняется в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20230420/stroitelstvo-1866653176.html
https://ria.ru/20230404/moskva-1862819017.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/12/1858757315_83:0:1546:1097_1920x0_80_0_0_259a435412303acc6f0988369939bc7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, управление гражданского строительства
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Максим Гаман, Управление гражданского строительства

Ефимов: 17 проектов развития территорий реализуют городские операторы

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Городские операторы реорганизуют бывшие промзоны и неэффективно используемые земли общей площадью почти 175 гектаров, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"По программе комплексного развития территорий (КРТ) на месте заброшенных заводских цехов, пустырей и долгостроев создается современная и сбалансированная городская среда. Сейчас пять столичных операторов реализуют 17 проектов комплексного развития территорий в 15 столичных районах", - сказал вице-мэр, которого цитирует пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Тренировка на беговой дорожке - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
Заммэра Москвы: на месте недостроя в Строгине возведут ФОК
20 апреля, 15:49
Ефимов добавил, что на месте неэффективных территорий будет построено более 3,1 миллиона квадратных метров недвижимости, больше половины которой – промышленная и общественно-деловая застройка. Благодаря этому будет создано свыше 40 тысяч рабочих мест.
В свою очередь, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что в ходе реализации проектов городские операторы также введут в строй свыше 1,1 миллиона квадратных метров жилья (из них около 1 миллиона - по программе реновации). В новых жилых кварталах построят 16 школ и детских садов, школу искусств, два колледжа, четыре медучреждения, шесть спорткомплексов, а также офисы, торговые центры, предприятия бытового обслуживания.
Городские операторы, работающие в рамках программы КРТ - казенные предприятия "Управление гражданского строительства", "Комплексное развитие территорий", а также АНО "РСИ", АО "ОЭЗ "Технополис Москва" и Московский фонд реновации, уточняется в сообщении.
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
Овчинский: в ОЭЗ Москвы создали сервис подбора оптимального производства
4 апреля, 10:11
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Максим ГаманУправление гражданского строительства
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала