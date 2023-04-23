https://ria.ru/20230423/moskva-1867159403.html

Ефимов: 17 проектов развития территорий реализуют городские операторы

Ефимов: 17 проектов развития территорий реализуют городские операторы - РИА Новости, 23.04.2023

Ефимов: 17 проектов развития территорий реализуют городские операторы

Городские операторы реорганизуют бывшие промзоны и неэффективно используемые земли общей площадью почти 175 гектаров, сообщил заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T09:12

2023-04-23T09:12

2023-04-23T09:17

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

максим гаман

управление гражданского строительства

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Городские операторы реорганизуют бывшие промзоны и неэффективно используемые земли общей площадью почти 175 гектаров, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."По программе комплексного развития территорий (КРТ) на месте заброшенных заводских цехов, пустырей и долгостроев создается современная и сбалансированная городская среда. Сейчас пять столичных операторов реализуют 17 проектов комплексного развития территорий в 15 столичных районах", - сказал вице-мэр, которого цитирует пресс-служба городского комплекса экономполитики.Ефимов добавил, что на месте неэффективных территорий будет построено более 3,1 миллиона квадратных метров недвижимости, больше половины которой – промышленная и общественно-деловая застройка. Благодаря этому будет создано свыше 40 тысяч рабочих мест.В свою очередь, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что в ходе реализации проектов городские операторы также введут в строй свыше 1,1 миллиона квадратных метров жилья (из них около 1 миллиона - по программе реновации). В новых жилых кварталах построят 16 школ и детских садов, школу искусств, два колледжа, четыре медучреждения, шесть спорткомплексов, а также офисы, торговые центры, предприятия бытового обслуживания.Городские операторы, работающие в рамках программы КРТ - казенные предприятия "Управление гражданского строительства", "Комплексное развитие территорий", а также АНО "РСИ", АО "ОЭЗ "Технополис Москва" и Московский фонд реновации, уточняется в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20230420/stroitelstvo-1866653176.html

https://ria.ru/20230404/moskva-1862819017.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, управление гражданского строительства