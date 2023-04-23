Ефимов: 17 проектов развития территорий реализуют городские операторы
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы Владимир Ефимов
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Городские операторы реорганизуют бывшие промзоны и неэффективно используемые земли общей площадью почти 175 гектаров, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"По программе комплексного развития территорий (КРТ) на месте заброшенных заводских цехов, пустырей и долгостроев создается современная и сбалансированная городская среда. Сейчас пять столичных операторов реализуют 17 проектов комплексного развития территорий в 15 столичных районах", - сказал вице-мэр, которого цитирует пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Ефимов добавил, что на месте неэффективных территорий будет построено более 3,1 миллиона квадратных метров недвижимости, больше половины которой – промышленная и общественно-деловая застройка. Благодаря этому будет создано свыше 40 тысяч рабочих мест.
В свою очередь, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что в ходе реализации проектов городские операторы также введут в строй свыше 1,1 миллиона квадратных метров жилья (из них около 1 миллиона - по программе реновации). В новых жилых кварталах построят 16 школ и детских садов, школу искусств, два колледжа, четыре медучреждения, шесть спорткомплексов, а также офисы, торговые центры, предприятия бытового обслуживания.
Городские операторы, работающие в рамках программы КРТ - казенные предприятия "Управление гражданского строительства", "Комплексное развитие территорий", а также АНО "РСИ", АО "ОЭЗ "Технополис Москва" и Московский фонд реновации, уточняется в сообщении.