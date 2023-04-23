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Мишустин: Дельфийские игры объединяют тысячи молодых людей
Мишустин: Дельфийские игры объединяют тысячи молодых людей - РИА Новости, 23.04.2023
Мишустин: Дельфийские игры объединяют тысячи молодых людей
Глава правительства России Михаил Мишустин поприветствовал участников и гостей XXII молодёжных Дельфийских игр России, отметив, что такие уникальные... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T19:55
2023-04-23T19:55
2023-04-23T19:55
год педагога и наставника
социальный навигатор
михаил мишустин
дельфийские игры
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Глава правительства России Михаил Мишустин поприветствовал участников и гостей XXII молодёжных Дельфийских игр России, отметив, что такие уникальные соревнования объединяют молодежь из разных регионов, что особенно важно в Год педагога и наставника, который проходит в России в этом году, сообщается на сайте кабмина. Церемония открытия XXII молодёжных Дельфийских игр прошла 22 апреля в Саратове. "Приветствую вас на XXII молодёжных Дельфийских играх России... Уникальные соревнования объединяют тысячи молодых людей из разных регионов страны. И это особенно важно в Год педагога и наставника, который проходит в нашей стране. Ведь именно учителя помогают юношам и девушкам раскрыть свои творческие способности, овладеть вокальным и танцевальным мастерством, получить глубокие знания, сделать первые шаги к успеху", - говорится в приветствии. Мишустин отметил, что Саратов, являющийся крупным культурным экономическим и образовательным центром Поволжья, уже во второй раз встречает участников игр. Дельфийские игры - знаменитое состязание, которое также является важным культурным событием. Участники продемонстрируют свои силы и умения в различных номинациях: эстрадном пении, народном танце, хореографии, художественном чтении, изобразительном и цирковом искусстве, а также посоревнуются в знании истории. Глава правительства с уверенностью заявил, что атмосфера праздника, царящая здесь, поможет участникам реализовать смелые планы, сделать мечты реальностью и отлично выступить на профессиональной сцене, завоевать искреннюю любовь публики. Также Мишустин пожелал участникам удачи и заслуженных побед, заключив: "Пусть ваши выступления подарят незабываемые впечатления и надолго останутся в памяти зрителей".
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социальный навигатор, михаил мишустин, дельфийские игры
Год педагога и наставника, Социальный навигатор, Михаил Мишустин, Дельфийские игры
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Глава правительства России Михаил Мишустин поприветствовал участников и гостей XXII молодёжных Дельфийских игр России, отметив, что такие уникальные соревнования объединяют молодежь из разных регионов, что особенно важно в Год педагога и наставника, который проходит в России в этом году, сообщается на сайте кабмина.
Церемония открытия XXII молодёжных Дельфийских игр прошла 22 апреля в Саратове.
"Приветствую вас на XXII молодёжных Дельфийских играх России... Уникальные соревнования объединяют тысячи молодых людей из разных регионов страны. И это особенно важно в Год педагога и наставника, который проходит в нашей стране. Ведь именно учителя помогают юношам и девушкам раскрыть свои творческие способности, овладеть вокальным и танцевальным мастерством, получить глубокие знания, сделать первые шаги к успеху", - говорится в приветствии.
Мишустин отметил, что Саратов, являющийся крупным культурным экономическим и образовательным центром Поволжья, уже во второй раз встречает участников игр. Дельфийские игры - знаменитое состязание, которое также является важным культурным событием. Участники продемонстрируют свои силы и умения в различных номинациях: эстрадном пении, народном танце, хореографии, художественном чтении, изобразительном и цирковом искусстве, а также посоревнуются в знании истории.
Глава правительства с уверенностью заявил, что атмосфера праздника, царящая здесь, поможет участникам реализовать смелые планы, сделать мечты реальностью и отлично выступить на профессиональной сцене, завоевать искреннюю любовь публики.
Также Мишустин пожелал участникам удачи и заслуженных побед, заключив: "Пусть ваши выступления подарят незабываемые впечатления и надолго останутся в памяти зрителей".