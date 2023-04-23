https://ria.ru/20230423/mishustin-1867220670.html

Мишустин: Дельфийские игры объединяют тысячи молодых людей

Мишустин: Дельфийские игры объединяют тысячи молодых людей - РИА Новости, 23.04.2023

Мишустин: Дельфийские игры объединяют тысячи молодых людей

Глава правительства России Михаил Мишустин поприветствовал участников и гостей XXII молодёжных Дельфийских игр России, отметив, что такие уникальные... РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T19:55

2023-04-23T19:55

2023-04-23T19:55

год педагога и наставника

социальный навигатор

михаил мишустин

дельфийские игры

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Глава правительства России Михаил Мишустин поприветствовал участников и гостей XXII молодёжных Дельфийских игр России, отметив, что такие уникальные соревнования объединяют молодежь из разных регионов, что особенно важно в Год педагога и наставника, который проходит в России в этом году, сообщается на сайте кабмина. Церемония открытия XXII молодёжных Дельфийских игр прошла 22 апреля в Саратове. "Приветствую вас на XXII молодёжных Дельфийских играх России... Уникальные соревнования объединяют тысячи молодых людей из разных регионов страны. И это особенно важно в Год педагога и наставника, который проходит в нашей стране. Ведь именно учителя помогают юношам и девушкам раскрыть свои творческие способности, овладеть вокальным и танцевальным мастерством, получить глубокие знания, сделать первые шаги к успеху", - говорится в приветствии. Мишустин отметил, что Саратов, являющийся крупным культурным экономическим и образовательным центром Поволжья, уже во второй раз встречает участников игр. Дельфийские игры - знаменитое состязание, которое также является важным культурным событием. Участники продемонстрируют свои силы и умения в различных номинациях: эстрадном пении, народном танце, хореографии, художественном чтении, изобразительном и цирковом искусстве, а также посоревнуются в знании истории. Глава правительства с уверенностью заявил, что атмосфера праздника, царящая здесь, поможет участникам реализовать смелые планы, сделать мечты реальностью и отлично выступить на профессиональной сцене, завоевать искреннюю любовь публики. Также Мишустин пожелал участникам удачи и заслуженных побед, заключив: "Пусть ваши выступления подарят незабываемые впечатления и надолго останутся в памяти зрителей".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

социальный навигатор, михаил мишустин, дельфийские игры