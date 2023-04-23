https://ria.ru/20230423/mishustin-1867165702.html
Мишустин поручил дать предложения по подготовке медиков
Мишустин поручил дать предложения по подготовке медиков - РИА Новости, 23.04.2023
Мишустин поручил дать предложения по подготовке медиков
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил до 1 июня подготовить предложения по увеличению бюджетных мест в образовательных учреждениях по наиболее востребованным... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T10:36
2023-04-23T10:36
2023-04-23T17:55
общество
россия
михаил мишустин
госдума рф
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил до 1 июня подготовить предложения по увеличению бюджетных мест в образовательных учреждениях по наиболее востребованным медицинским и инженерно-техническим специальностям, сообщили на сайте кабмина. Минобрнауки, Минфину и Минпромторгу также поручили проработать реализацию программ для повышения привлекательности обучения в вузах по инженерно-техническим специальностям.Минздраву, Минобрнауки и Минпросвещения совместно с заинтересованными федеральными и региональными властями поручили также подготовить предложения по увеличению бюджетных мест по наиболее востребованным медицинским специальностям в колледжах и вузах, в том числе на основании договоров о целевом обучении. "Эти же министерства должны разработать дополнительные меры, направленные на безусловное выполнение заказчиками целевого обучения обязательств по трудоустройству выпускников медицинских вузов, а также на выполнение условий договоров самими целевиками", — отметили в кабмине.Ведомства должны доложить правительству о своей работе до 1 октября.Глава правительства утвердил перечень поручений по итогам ежегодного отчета в Госдуме.
https://ria.ru/20230411/spetsialisty-1864574724.html
https://ria.ru/20221129/spetsialisty-1835094922.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мишустин, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Министерство финансов РФ (Минфин России), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Мишустин поручил дать предложения по подготовке медиков
Премьер Мишустин поручил дать предложения по подготовке медиков и технических специалистов
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости.
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил до 1 июня подготовить предложения по увеличению бюджетных мест в образовательных учреждениях по наиболее востребованным медицинским и инженерно-техническим специальностям, сообщили на сайте кабмина
.
Минобрнауки, Минфину и Минпромторгу также поручили проработать реализацию программ для повышения привлекательности обучения в вузах по инженерно-техническим специальностям.
Путин призвал увеличить инвестиции в подготовку специалистов
Минздраву, Минобрнауки и Минпросвещения совместно с заинтересованными федеральными и региональными властями поручили также подготовить предложения по увеличению бюджетных мест по наиболее востребованным медицинским специальностям в колледжах и вузах, в том числе на основании договоров о целевом обучении.
"Эти же министерства должны разработать дополнительные меры, направленные на безусловное выполнение заказчиками целевого обучения обязательств по трудоустройству выпускников медицинских вузов, а также на выполнение условий договоров самими целевиками", — отметили в кабмине.
Ведомства должны доложить правительству о своей работе до 1 октября.
Глава правительства утвердил перечень поручений по итогам ежегодного отчета в Госдуме
.
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