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Мишустин поручил дать предложения по подготовке медиков - РИА Новости, 23.04.2023
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10:36 23.04.2023 (обновлено: 17:55 23.04.2023)
https://ria.ru/20230423/mishustin-1867165702.html
Мишустин поручил дать предложения по подготовке медиков
Мишустин поручил дать предложения по подготовке медиков - РИА Новости, 23.04.2023
Мишустин поручил дать предложения по подготовке медиков
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил до 1 июня подготовить предложения по увеличению бюджетных мест в образовательных учреждениях по наиболее востребованным... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T10:36
2023-04-23T17:55
общество
россия
михаил мишустин
госдума рф
министерство финансов рф (минфин россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил до 1 июня подготовить предложения по увеличению бюджетных мест в образовательных учреждениях по наиболее востребованным медицинским и инженерно-техническим специальностям, сообщили на сайте кабмина. Минобрнауки, Минфину и Минпромторгу также поручили проработать реализацию программ для повышения привлекательности обучения в вузах по инженерно-техническим специальностям.Минздраву, Минобрнауки и Минпросвещения совместно с заинтересованными федеральными и региональными властями поручили также подготовить предложения по увеличению бюджетных мест по наиболее востребованным медицинским специальностям в колледжах и вузах, в том числе на основании договоров о целевом обучении. "Эти же министерства должны разработать дополнительные меры, направленные на безусловное выполнение заказчиками целевого обучения обязательств по трудоустройству выпускников медицинских вузов, а также на выполнение условий договоров самими целевиками", — отметили в кабмине.Ведомства должны доложить правительству о своей работе до 1 октября.Глава правительства утвердил перечень поручений по итогам ежегодного отчета в Госдуме.
https://ria.ru/20230411/spetsialisty-1864574724.html
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общество, россия, михаил мишустин, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Министерство финансов РФ (Минфин России), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Мишустин поручил дать предложения по подготовке медиков

Премьер Мишустин поручил дать предложения по подготовке медиков и технических специалистов

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ М. Мишустин
Премьер-министр РФ М. Мишустин - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Премьер-министр РФ М. Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил до 1 июня подготовить предложения по увеличению бюджетных мест в образовательных учреждениях по наиболее востребованным медицинским и инженерно-техническим специальностям, сообщили на сайте кабмина.
Минобрнауки, Минфину и Минпромторгу также поручили проработать реализацию программ для повышения привлекательности обучения в вузах по инженерно-техническим специальностям.
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11 апреля, 17:28
Минздраву, Минобрнауки и Минпросвещения совместно с заинтересованными федеральными и региональными властями поручили также подготовить предложения по увеличению бюджетных мест по наиболее востребованным медицинским специальностям в колледжах и вузах, в том числе на основании договоров о целевом обучении.
"Эти же министерства должны разработать дополнительные меры, направленные на безусловное выполнение заказчиками целевого обучения обязательств по трудоустройству выпускников медицинских вузов, а также на выполнение условий договоров самими целевиками", — отметили в кабмине.
Ведомства должны доложить правительству о своей работе до 1 октября.
Глава правительства утвердил перечень поручений по итогам ежегодного отчета в Госдуме.
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ОбществоРоссияМихаил МишустинГосдума РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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