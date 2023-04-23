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Биография Сергея Мигицко

Биография Сергея Мигицко - РИА Новости, 23.04.2023

Биография Сергея Мигицко

Советский и российский актер театра и кино Сергей Григорьевич Мигицко родился 23 апреля 1953 года в Одессе (Украина). РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T04:04

2023-04-23T04:04

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справки

одесса

сергей мигицко

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Советский и российский актер театра и кино Сергей Григорьевич Мигицко родился 23 апреля 1953 года в Одессе (Украина).В 1974 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ныне Российский государственный институт сценических искусств) (курс Игоря Владимирова).В том же году начал работать актером в Малом драматическом театре в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).С 1975 года – актер Ленинградского театра имени Ленсовета (ныне Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета).Сергей Мигицко был занят в спектаклях "Бесприданница" (Робинзон), "Таланты и поклонники" (Великатов), "На всякого мудреца довольно простоты" (Крутицкий) Александра Островского, "Левша" Николая Лескова (Кисельвроде, Пахомыч, Лекарь-аптекарь), "Укрощение строптивой" Уильяма Шекспира (Бьенделло), "Старший сын" Александра Вампилова (Кудимов), "Малыш и Карлсон, который живет на крыше" Астрид Линдгрен (Филле, Рулле), "Снежная королева" Ганса Кристиана Андерсена (Атаманша), "Игроки" Николая Гоголя (Замухрышкин, Глов-старший), "Трехгрошовая опера" Бертольта Брехта (Джонатан Джеремия Пичем), "Собачье сердце" Михаила Булгакова (Шарик-Шариков), "Адъютантша Его Величества" Иржи Губача (Бертран), "Мнимый больной" Жана-Батиста Мольера (Полишинель, Беральд), "Жак и его господин" Дени Дидро (Жак), "Приглашение в замок" Жана Ануя (Мессершман), "Фредерик, или Бульвар преступлений" Эрика-Эмманюэля Шмитта (Фредерик Леметр), "Дон Кихот" Мигеля де Сервантеса (Дон Кихот), "Испанская баллада" Лиона Фейхтвангера (Иегуда) и многих других. Сейчас играет в постановках "Без вины виноватые" Александра Островского (Дудукин), "Двенадцатая ночь" Уильяма Шекспира (Мальволио), "Дядя Ваня" Антона Чехова (Серебряков), "Евгений Онегин. Страницы романа" Александра Пушкина (чтение текста), "Мама" Флориана Зеллера (Папа), "Шутки Достоевского" по произведениям Федора Достоевского, "Мертвые души" (Плюшкин) и "Ревизор" Николая Гоголя (Городничий), а также "Город. Женитьба. Гоголь" (Яичница) по произведениям Гоголя. Сергей Мигицко занят в спектакле "Казанова" (Джакомо Казанова) по произведениям Марины Цветаевой в театре "Приют комедианта". В антрепризе Олега Меньшикова "Театральное товарищество 814" был занят в спектакле "Горе от ума" Александра Грибоедова (Репетилов), в "Русской антрепризе Михаила Козакова" – в спектакле "Сублимация любви" Альдо де Бенедетти (Пьеро), также играл в антрепризных постановках "Интимная жизнь" Ноэля Кауарда театра "Бенефис" (Виктор), "Пижама для шестерых" Марка Камоллетти (Роббер) в Театральном центре на Коломенской, "Ужин с Дураком" Франсиса Вебера (Шеваль) Московского театра имени Антона Чехова, "Труп на теннисном корте" по пьесе Энтони Шеффера "Игра" (Литератор) Театра эстрады и др. В кино Сергей Мигицко стал известен после роли Хлестакова в фильме Леонида Гайдая "Инкогнито из Петербурга" (1977) – экранизации комедии Николая Гоголя "Ревизор". Снимался также в таких картинах как "Соломенная шляпка" (1974), "Сентиментальный роман" (1976), "Первая встреча, последняя встреча" (1987), "Светлая личность" (1989), "Сирано де Бержерак" (1989), "Ловушка для одинокого мужчины" (1990), "Виват, гардемарины!" (1991), "Улицы разбитых фонарей 2" (1999), "Доктор Живаго" (2005), "Андерсен. Жизнь без любви" (2006), "Шерлок Холмс" (2013), "Тест на беременность" (2014, 2019, 2022), "Синдром отложенного счастья" (2021) и др. На телеканале "Культура" вел передачу "Кто в доме хозяин".В 2022 году Сергей Мигицко записал музыкальный диск. Народный артист РФ (1998).Лауреат высшей петербургской театральной премии "Золотой софит" (2003, 2009, 2015). Лауреат независимой театральной премии им. В.И. Стржельчика (2001), Царскосельской художественной премии (2006), Премии правительства Санкт-Петербурга в области литературы, искусства и архитектуры за 2010 год. Женат. Дочери – Екатерина Мигицко, актриса театра и кино, Анна Мигицко, актриса Театра юных зрителей имени А.А. Брянцева (Санкт-Петербург). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, одесса, сергей мигицко