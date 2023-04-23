https://ria.ru/20230423/medpomosch-1867219005.html

Военные врачи Росгвардии помогают жителям отдаленных населенных пунктов ДНР

Военные врачи Росгвардии помогают жителям отдаленных населенных пунктов ДНР - РИА Новости, 23.04.2023

Военные врачи Росгвардии помогают жителям отдаленных населенных пунктов ДНР

Военные врачи Росгвардии оказывают медицинскую помощь жителям в отдаленных населенных пунктах Донецкой народной республики, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T19:41

2023-04-23T19:41

2023-04-23T19:41

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

здоровье - общество

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Военные врачи Росгвардии оказывают медицинскую помощь жителям в отдаленных населенных пунктах Донецкой народной республики, передает корреспондент РИА Новости. "Здесь оказывается медицинская помощь жителям этого населенного пункта и близлежащих сел. Дело в том, что населенный пункт хоть и большой, но крупное лечебное учреждение находится в нескольких десятках километров отсюда... Людям сложно добраться до лечебных учреждений и получить полноценную медицинскую помощь", - рассказал офицер Росгвардии врач-гастроэнтеролог. Военные врачи проводят прием, осмотр, консультации жителям, у которых из-за возраста или состояния здоровья нет возможности самостоятельно посещать лечебные учреждения, а сами населенные пункты удалены и в них нет высококвалифицированных специалистов и современной техники.

донецкая народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), здоровье - общество, донецкая народная республика