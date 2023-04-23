https://ria.ru/20230423/medpomosch-1867219005.html
Военные врачи Росгвардии помогают жителям отдаленных населенных пунктов ДНР
Военные врачи Росгвардии помогают жителям отдаленных населенных пунктов ДНР - РИА Новости, 23.04.2023
Военные врачи Росгвардии помогают жителям отдаленных населенных пунктов ДНР
Военные врачи Росгвардии оказывают медицинскую помощь жителям в отдаленных населенных пунктах Донецкой народной республики, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T19:41
2023-04-23T19:41
2023-04-23T19:41
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
здоровье - общество
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Военные врачи Росгвардии оказывают медицинскую помощь жителям в отдаленных населенных пунктах Донецкой народной республики, передает корреспондент РИА Новости. "Здесь оказывается медицинская помощь жителям этого населенного пункта и близлежащих сел. Дело в том, что населенный пункт хоть и большой, но крупное лечебное учреждение находится в нескольких десятках километров отсюда... Людям сложно добраться до лечебных учреждений и получить полноценную медицинскую помощь", - рассказал офицер Росгвардии врач-гастроэнтеролог. Военные врачи проводят прием, осмотр, консультации жителям, у которых из-за возраста или состояния здоровья нет возможности самостоятельно посещать лечебные учреждения, а сами населенные пункты удалены и в них нет высококвалифицированных специалистов и современной техники.
донецкая народная республика
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), здоровье - общество, донецкая народная республика
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Здоровье - Общество, Донецкая Народная Республика
Военные врачи Росгвардии помогают жителям отдаленных населенных пунктов ДНР
Военные врачи Росгвардии оказывают медпомощь жителям отдаленных населенных пунктов ДНР
ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Военные врачи Росгвардии оказывают медицинскую помощь жителям в отдаленных населенных пунктах Донецкой народной республики, передает корреспондент РИА Новости.
"Здесь оказывается медицинская помощь жителям этого населенного пункта и близлежащих сел. Дело в том, что населенный пункт хоть и большой, но крупное лечебное учреждение находится в нескольких десятках километров отсюда... Людям сложно добраться до лечебных учреждений и получить полноценную медицинскую помощь", - рассказал офицер Росгвардии врач-гастроэнтеролог.
Военные врачи проводят прием, осмотр, консультации жителям, у которых из-за возраста или состояния здоровья нет возможности самостоятельно посещать лечебные учреждения, а сами населенные пункты удалены и в них нет высококвалифицированных специалистов и современной техники.