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Макрон не исключил, что Ле Пен придет к власти - РИА Новости, 23.04.2023
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20:55 23.04.2023
https://ria.ru/20230423/makron-1867226421.html
Макрон не исключил, что Ле Пен придет к власти
Макрон не исключил, что Ле Пен придет к власти - РИА Новости, 23.04.2023
Макрон не исключил, что Ле Пен придет к власти
Лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен может прийти к власти в стране через четыре года, если нынешнее... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T20:55
2023-04-23T20:55
в мире
франция
марин ле пен
эммануэль макрон
забастовки во франции в знак протеста против пенсионной реформы
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ПАРИЖ, 23 апр - РИА Новости. Лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен может прийти к власти в стране через четыре года, если нынешнее правительство не будет знать, как реагировать на вызовы, и станет отрицать реальность, предупредил французский президент Эммануэль Макрон. В конце марта Марин Ле Пен заявила, что не желает быть премьер-министром Франции, но не исключила возможности баллотироваться на пост президента страны в четвертый раз в 2027 году. По данным опроса Elabe, опубликованного в начале апреля, Ле Пен обошла бы действующего президента Франции Эммануэля Макрона в количестве голосов, если бы президентские выборы во Франции прошли сейчас.
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в мире, франция, марин ле пен, эммануэль макрон, забастовки во франции в знак протеста против пенсионной реформы
В мире, Франция, Марин Ле Пен, Эммануэль Макрон, Забастовки во Франции в знак протеста против пенсионной реформы
Макрон не исключил, что Ле Пен придет к власти

Макрон не исключил, что Марин Ле Пен может оказаться у власти во Франции через четыре года

© AP Photo / Michel EulerМарин Ле Пен
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© AP Photo / Michel Euler
Марин Ле Пен. Архивное фото
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ПАРИЖ, 23 апр - РИА Новости. Лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен может прийти к власти в стране через четыре года, если нынешнее правительство не будет знать, как реагировать на вызовы, и станет отрицать реальность, предупредил французский президент Эммануэль Макрон.
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"Марин Ле Пен придет к власти, если мы не будем знать, как реагировать на вызовы страны и если у нас выработается привычка лгать или отрицать реальность. Если мы отпустим ситуацию и скажем, что "нет проблем", кто выиграет?" - заявил Макрон в интервью газете Parisien в ответ на вопрос, может ли он представить, что Ле Пен придет к власти через четыре года.
В конце марта Марин Ле Пен заявила, что не желает быть премьер-министром Франции, но не исключила возможности баллотироваться на пост президента страны в четвертый раз в 2027 году.
По данным опроса Elabe, опубликованного в начале апреля, Ле Пен обошла бы действующего президента Франции Эммануэля Макрона в количестве голосов, если бы президентские выборы во Франции прошли сейчас.
 
В миреФранцияМарин Ле ПенЭммануэль МакронЗабастовки во Франции в знак протеста против пенсионной реформы
 
 
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