https://ria.ru/20230423/makron-1867226421.html

Макрон не исключил, что Ле Пен придет к власти

Макрон не исключил, что Ле Пен придет к власти - РИА Новости, 23.04.2023

Макрон не исключил, что Ле Пен придет к власти

Лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен может прийти к власти в стране через четыре года, если нынешнее... РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T20:55

2023-04-23T20:55

2023-04-23T20:55

в мире

франция

марин ле пен

эммануэль макрон

забастовки во франции в знак протеста против пенсионной реформы

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ПАРИЖ, 23 апр - РИА Новости. Лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен может прийти к власти в стране через четыре года, если нынешнее правительство не будет знать, как реагировать на вызовы, и станет отрицать реальность, предупредил французский президент Эммануэль Макрон. В конце марта Марин Ле Пен заявила, что не желает быть премьер-министром Франции, но не исключила возможности баллотироваться на пост президента страны в четвертый раз в 2027 году. По данным опроса Elabe, опубликованного в начале апреля, Ле Пен обошла бы действующего президента Франции Эммануэля Макрона в количестве голосов, если бы президентские выборы во Франции прошли сейчас.

франция

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, франция, марин ле пен, эммануэль макрон, забастовки во франции в знак протеста против пенсионной реформы