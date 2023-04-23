Макрон не исключил, что Ле Пен придет к власти
Макрон не исключил, что Марин Ле Пен может оказаться у власти во Франции через четыре года
© AP Photo / Michel EulerМарин Ле Пен
© AP Photo / Michel Euler
Марин Ле Пен. Архивное фото
ПАРИЖ, 23 апр - РИА Новости. Лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен может прийти к власти в стране через четыре года, если нынешнее правительство не будет знать, как реагировать на вызовы, и станет отрицать реальность, предупредил французский президент Эммануэль Макрон.
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"Марин Ле Пен придет к власти, если мы не будем знать, как реагировать на вызовы страны и если у нас выработается привычка лгать или отрицать реальность. Если мы отпустим ситуацию и скажем, что "нет проблем", кто выиграет?" - заявил Макрон в интервью газете Parisien в ответ на вопрос, может ли он представить, что Ле Пен придет к власти через четыре года.
В конце марта Марин Ле Пен заявила, что не желает быть премьер-министром Франции, но не исключила возможности баллотироваться на пост президента страны в четвертый раз в 2027 году.
По данным опроса Elabe, опубликованного в начале апреля, Ле Пен обошла бы действующего президента Франции Эммануэля Макрона в количестве голосов, если бы президентские выборы во Франции прошли сейчас.