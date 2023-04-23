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Макрон назвал задачей Европы не дать России победить на Украине - РИА Новости, 24.04.2023
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20:49 23.04.2023 (обновлено: 01:26 24.04.2023)
https://ria.ru/20230423/makron-1867225861.html
Макрон назвал задачей Европы не дать России победить на Украине
Макрон назвал задачей Европы не дать России победить на Украине - РИА Новости, 24.04.2023
Макрон назвал задачей Европы не дать России победить на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал сделать все, чтобы не допустить расширения конфликта на Украине. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-23T20:49
2023-04-24T01:26
в мире
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украина
москва
эммануэль макрон
дмитрий песков
сергей лавров
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ПАРИЖ, 23 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал сделать все, чтобы не допустить расширения конфликта на Украине. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники написало, что Макрон хочет обратиться к КНР с планом, который, по его мнению, может привести к переговорам между Россией и Украиной. Отмечается, что Макрон поручил своему дипсоветнику Эммануэлю Бонну работать с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И над созданием основы для переговоров. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230423/ukraina-1867167810.html
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в мире, россия, украина, москва, эммануэль макрон, дмитрий песков, сергей лавров, нато, франция
В мире, Россия, Украина, Москва, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, НАТО, Франция
Макрон назвал задачей Европы не дать России победить на Украине

Президент Франции Макрон назвал задачей Европы не допустить победы России на Украине

© Sputnik / Раду Прока | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
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Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 23 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал сделать все, чтобы не допустить расширения конфликта на Украине.
«
"Наша задача – помочь Украине выстоять всеми силами, не дать России победить, не допустить расширения этого конфликта. ...Мы сделаем все, чтобы эта война не расширилась", - заявил Макрон газете Parisien.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники написало, что Макрон хочет обратиться к КНР с планом, который, по его мнению, может привести к переговорам между Россией и Украиной. Отмечается, что Макрон поручил своему дипсоветнику Эммануэлю Бонну работать с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И над созданием основы для переговоров.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
В США рассказали, как Макрон подставил Украину
Вчера, 11:17
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
Пушков назвал мирную инициативу Макрона игрой в слова
18 апреля, 23:27
 
В миреРоссияУкраинаМоскваЭммануэль МакронДмитрий ПесковСергей ЛавровНАТОФранция
 
 
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