https://ria.ru/20230423/makeevka-1867184238.html

В Макеевке две женщины погибли при обстреле

В Макеевке две женщины погибли при обстреле - РИА Новости, 23.04.2023

В Макеевке две женщины погибли при обстреле

Две женщины погибли, еще одна пострадала при обстреле Советского района Макеевки украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T14:32

2023-04-23T14:32

2023-04-23T14:54

макеевка

донецкая народная республика

сцкк

специальная военная операция на украине

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828190372_55:382:3017:2048_1920x0_80_0_0_10ef9202376b94463da058ad94a127e2.jpg

ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Две женщины погибли, еще одна пострадала при обстреле Советского района Макеевки украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Ранее представительство зафиксировало обстрел Макеевки, в ходе которого по городу было выпущено пять ракет из РСЗО."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 23 апреля поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Макеевка (Советский район): погибли женщины 1993 и 1985 годов рождения; пострадала женщина 1984 года рождения", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.Кроме того, представительство сообщило о ранении мирного жителя в поселке Красный пахарь в Куйбышевском районе Донецка. Мужчина 1972 года рождения получил ранение при срабатывании противопехотной мины ПФМ-1 "Лепесток".Макеевка - город-спутник административного центра ДНР, прилегающий к ней с северо-востока. В 2014 году его население насчитывало около 350 тысяч человек.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Власти ДНР неоднократно фиксировали применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики.Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20230423/razreshenie-1867094922.html

https://ria.ru/20230423/ukraina-1867167810.html

макеевка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

макеевка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия