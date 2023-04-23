https://ria.ru/20230423/makeevka-1867183499.html
Украинские войска обстреляли из РСЗО Макеевку
Украинские войска обстреляли из РСЗО Макеевку - РИА Новости, 23.04.2023
Украинские войска обстреляли из РСЗО Макеевку
Украинские войска в 12.00 обстреляли Макеевку из РСЗО, выпустив пять ракет по Советскому району города, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T14:26
2023-04-23T14:26
2023-04-23T14:40
специальная военная операция на украине
макеевка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска в 12.00 обстреляли Макеевку из РСЗО, выпустив пять ракет по Советскому району города, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.00 - населенный пункт Очеретино - населенный пункт Макеевка (Советский район): выпущено пять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.О типе РСЗО и последствиях обстрела не сообщается.Макеевка - город-спутник административного центра ДНР, прилегающий к ней с северо-востока. В 2014 году его население насчитывало около 350 тысяч человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
макеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли из РСЗО Макеевку
Украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО по Макеевке