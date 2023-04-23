https://ria.ru/20230423/makeevka-1867183499.html

Украинские войска обстреляли из РСЗО Макеевку

Украинские войска обстреляли из РСЗО Макеевку - РИА Новости, 23.04.2023

Украинские войска обстреляли из РСЗО Макеевку

Украинские войска в 12.00 обстреляли Макеевку из РСЗО, выпустив пять ракет по Советскому району города, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T14:26

2023-04-23T14:26

2023-04-23T14:40

специальная военная операция на украине

макеевка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска в 12.00 обстреляли Макеевку из РСЗО, выпустив пять ракет по Советскому району города, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.00 - населенный пункт Очеретино - населенный пункт Макеевка (Советский район): выпущено пять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.О типе РСЗО и последствиях обстрела не сообщается.Макеевка - город-спутник административного центра ДНР, прилегающий к ней с северо-востока. В 2014 году его население насчитывало около 350 тысяч человек.

макеевка

донецкая народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

макеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины