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Украинские войска обстреляли Макеевку и Зайцево - РИА Новости, 23.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:12 23.04.2023
https://ria.ru/20230423/makeevka-1867163946.html
Украинские войска обстреляли Макеевку и Зайцево
Украинские войска обстреляли Макеевку и Зайцево - РИА Новости, 23.04.2023
Украинские войска обстреляли Макеевку и Зайцево
Украинские войска обстреляли Макеевку и Зайцево в ДНР, выпустив 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за пять минут, сообщило представительство... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T10:12
2023-04-23T10:12
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
зайцево
донецкая народная республика
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Макеевку и Зайцево в ДНР, выпустив 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за пять минут, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09.45 - населенный пункт Ласточкино - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 09.50 - населенный пункт Щербиновка – населенный пункт Зайцево: выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Макеевка - город-спутник административного центра ДНР, прилегающий к ней с северо-востока. В 2014 году его население насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230423/okruzhenie-1867141346.html
https://ria.ru/20230423/razreshenie-1867094922.html
макеевка
зайцево
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в мире, макеевка, зайцево, донецкая народная республика, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Макеевка, Зайцево, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК
Украинские войска обстреляли Макеевку и Зайцево

Украинские войска обстреляли Макеевку и Зайцево, выпустив десять снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкРазбитое окно
Разбитое окно - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Макеевку и Зайцево в ДНР, выпустив 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за пять минут, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09.45 - населенный пункт Ласточкино - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 09.50 - населенный пункт Щербиновка – населенный пункт Зайцево: выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
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Макеевка - город-спутник административного центра ДНР, прилегающий к ней с северо-востока. В 2014 году его население насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМакеевкаЗайцевоДонецкая Народная РеспубликаНАТОСЦКК
 
 
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