https://ria.ru/20230423/kult-1867233609.html

В Кении нашли 47 тел погибших от голода последователей религиозного культа

В Кении нашли 47 тел погибших от голода последователей религиозного культа - РИА Новости, 23.04.2023

В Кении нашли 47 тел погибших от голода последователей религиозного культа

Число найденных тел в рамках расследования дела о гибели последователей культа в Кении возросло до 47, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местную... РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T22:31

2023-04-23T22:31

2023-04-23T22:33

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Число найденных тел в рамках расследования дела о гибели последователей культа в Кении возросло до 47, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местную полицию. Ранее местный телеканал Citizen TV сообщал об обнаружении сотрудниками полиции 39 тел в рамках расследования таинственной истории с религиозным культом. Согласно данным телеканала, его пастор Макензи Нтенге якобы поручал членам морить себя голодом, чтобы "встретиться с Иисусом". "Сегодня мы эксгумировали еще 26 тел, таким образом общее количество тел... достигло 47", - приводит агентство слова начальника уголовного розыска в городе Малинди на юго-востоке Кении. В апреле Нтенге был задержан после обнаружения тел четырех людей, которые, предположительно, погибли при схожих обстоятельствах. В прошлом месяце он уже был задержан в связи с гибелью двоих детей, но затем был освобождён под залог в 10 тысяч шиллингов (около 74 долларов США). Как сообщало издание Standard со ссылкой на полицию, ее сотрудники утверждали, что по заявлениям их осведомителя, местные жители голодают под влиянием определенного религиозного деятеля, который сказал им, что "их дело на земле завершено, и они должны умереть, чтобы встретиться с Создателем". Издание отмечало, что за трагедией стоит пастор Международной церкви "Благая весть", в прошлом уже арестованный за склонение к убийству.

https://ria.ru/20221009/sekta-1822347327.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, кения, сша