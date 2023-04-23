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В Кении нашли 47 тел погибших от голода последователей религиозного культа - РИА Новости, 23.04.2023
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22:31 23.04.2023 (обновлено: 22:33 23.04.2023)
https://ria.ru/20230423/kult-1867233609.html
В Кении нашли 47 тел погибших от голода последователей религиозного культа
В Кении нашли 47 тел погибших от голода последователей религиозного культа - РИА Новости, 23.04.2023
В Кении нашли 47 тел погибших от голода последователей религиозного культа
Число найденных тел в рамках расследования дела о гибели последователей культа в Кении возросло до 47, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местную... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T22:31
2023-04-23T22:33
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Число найденных тел в рамках расследования дела о гибели последователей культа в Кении возросло до 47, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местную полицию. Ранее местный телеканал Citizen TV сообщал об обнаружении сотрудниками полиции 39 тел в рамках расследования таинственной истории с религиозным культом. Согласно данным телеканала, его пастор Макензи Нтенге якобы поручал членам морить себя голодом, чтобы "встретиться с Иисусом". "Сегодня мы эксгумировали еще 26 тел, таким образом общее количество тел... достигло 47", - приводит агентство слова начальника уголовного розыска в городе Малинди на юго-востоке Кении. В апреле Нтенге был задержан после обнаружения тел четырех людей, которые, предположительно, погибли при схожих обстоятельствах. В прошлом месяце он уже был задержан в связи с гибелью двоих детей, но затем был освобождён под залог в 10 тысяч шиллингов (около 74 долларов США). Как сообщало издание Standard со ссылкой на полицию, ее сотрудники утверждали, что по заявлениям их осведомителя, местные жители голодают под влиянием определенного религиозного деятеля, который сказал им, что "их дело на земле завершено, и они должны умереть, чтобы встретиться с Создателем". Издание отмечало, что за трагедией стоит пастор Международной церкви "Благая весть", в прошлом уже арестованный за склонение к убийству.
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в мире, кения, сша
В мире, Кения, США
В Кении нашли 47 тел погибших от голода последователей религиозного культа

AFP: число найденных в Кении тел погибших последователей культа возросло до 47

CC BY 2.0 / Franco Pecchio / Mount Kenya: left to right: Point Lenana (4985m), Nelion summit (5188), Batian summit (5199m)Кения
Кения - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
CC BY 2.0 / Franco Pecchio / Mount Kenya: left to right: Point Lenana (4985m), Nelion summit (5188), Batian summit (5199m)
Кения. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Число найденных тел в рамках расследования дела о гибели последователей культа в Кении возросло до 47, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местную полицию.
Ранее местный телеканал Citizen TV сообщал об обнаружении сотрудниками полиции 39 тел в рамках расследования таинственной истории с религиозным культом. Согласно данным телеканала, его пастор Макензи Нтенге якобы поручал членам морить себя голодом, чтобы "встретиться с Иисусом".
"Сегодня мы эксгумировали еще 26 тел, таким образом общее количество тел... достигло 47", - приводит агентство слова начальника уголовного розыска в городе Малинди на юго-востоке Кении.
В апреле Нтенге был задержан после обнаружения тел четырех людей, которые, предположительно, погибли при схожих обстоятельствах. В прошлом месяце он уже был задержан в связи с гибелью двоих детей, но затем был освобождён под залог в 10 тысяч шиллингов (около 74 долларов США).
Как сообщало издание Standard со ссылкой на полицию, ее сотрудники утверждали, что по заявлениям их осведомителя, местные жители голодают под влиянием определенного религиозного деятеля, который сказал им, что "их дело на земле завершено, и они должны умереть, чтобы встретиться с Создателем". Издание отмечало, что за трагедией стоит пастор Международной церкви "Благая весть", в прошлом уже арестованный за склонение к убийству.
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