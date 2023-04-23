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Куба рассчитывает ввести платежи картами "Мир" уже в этом году
Куба рассчитывает ввести платежи картами "Мир" уже в этом году - РИА Новости, 23.04.2023
Куба рассчитывает ввести платежи картами "Мир" уже в этом году
Куба рассчитывает, что туристы смогут расплачиваться на острове картами "Мир" уже в этом году, заявил в беседе с РИА Новости посол Кубы в России Хулио Гармендия РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T01:16
2023-04-23T01:16
2023-04-23T01:23
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Куба рассчитывает, что туристы смогут расплачиваться на острове картами "Мир" уже в этом году, заявил в беседе с РИА Новости посол Кубы в России Хулио Гармендия Пенья. Посол напомнил, что карты "Мир" уже можно частично использовать на Кубе: банкоматы начали их принимать для снятия наличных. "Но нужно, чтобы карты работали в полном объеме. Есть желание, есть намерение работать над тем, чтобы завершить технические вопросы, которые позволят ее полное внедрение", — заключил кубинский дипломат. Платежная система "Мир" 14 марта объявила о начале работы на Кубе. Сейчас с помощью этих карт можно снимать наличные в банкоматах — работа над полной функциональностью системы продолжается. Посол России в Гаване Андрей Гуськов ранее сообщал в интервью РИА Новости, что подготовка к запуску на Кубе отечественной платежной системы близка к завершению.Карты системы "Мир" сейчас принимают банки-партнеры в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее и Южной Осетии. Интерес к подключению также проявляют Иран, Индонезия, Мьянма, Египет, Таиланд, Индия, Венесуэла, Маврикий, Нигерия и Эфиопия.
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в мире, технологии, куба
Куба рассчитывает ввести платежи картами "Мир" уже в этом году
Посол Кубы в России: Гавана рассчитывает ввести платежи картами "Мир" уже в этом году
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Куба рассчитывает, что туристы смогут расплачиваться на острове картами "Мир" уже в этом году, заявил в беседе с РИА Новости посол Кубы в России Хулио Гармендия Пенья.
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"Мы уже, наверное, где-то год или чуть больше работаем над внедрением системы карт "Мир" в наших взаимных расчетах. Мы понимаем, что это очень удобно для туристов из России, которые приезжают на Кубу. <...> Немножко затянулся процесс в связи с техническими моментами. Мы надеемся, что в этом году точно мы это (карты "Мир". — Прим. ред.) внедрим", — отметил дипломат.
Посол напомнил, что карты "Мир" уже можно частично использовать на Кубе: банкоматы начали их принимать для снятия наличных.
"Но нужно, чтобы карты работали в полном объеме. Есть желание, есть намерение работать над тем, чтобы завершить технические вопросы, которые позволят ее полное внедрение", — заключил кубинский дипломат.
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Платежная система "Мир" 14 марта объявила о начале работы на Кубе. Сейчас с помощью этих карт можно снимать наличные в банкоматах — работа над полной функциональностью системы продолжается.
Посол России в Гаване Андрей Гуськов ранее сообщал в интервью РИА Новости, что подготовка к запуску на Кубе отечественной платежной системы близка к завершению.
Карты системы "Мир" сейчас принимают банки-партнеры в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее и Южной Осетии. Интерес к подключению также проявляют Иран, Индонезия, Мьянма, Египет, Таиланд, Индия, Венесуэла, Маврикий, Нигерия и Эфиопия.
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