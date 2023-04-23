https://ria.ru/20230423/kuba-1867140717.html

Куба рассчитывает ввести платежи картами "Мир" уже в этом году

Куба рассчитывает ввести платежи картами "Мир" уже в этом году - РИА Новости, 23.04.2023

Куба рассчитывает ввести платежи картами "Мир" уже в этом году

Куба рассчитывает, что туристы смогут расплачиваться на острове картами "Мир" уже в этом году, заявил в беседе с РИА Новости посол Кубы в России Хулио Гармендия РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T01:16

2023-04-23T01:16

2023-04-23T01:23

в мире

технологии

куба

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Куба рассчитывает, что туристы смогут расплачиваться на острове картами "Мир" уже в этом году, заявил в беседе с РИА Новости посол Кубы в России Хулио Гармендия Пенья. Посол напомнил, что карты "Мир" уже можно частично использовать на Кубе: банкоматы начали их принимать для снятия наличных. "Но нужно, чтобы карты работали в полном объеме. Есть желание, есть намерение работать над тем, чтобы завершить технические вопросы, которые позволят ее полное внедрение", — заключил кубинский дипломат. Платежная система "Мир" 14 марта объявила о начале работы на Кубе. Сейчас с помощью этих карт можно снимать наличные в банкоматах — работа над полной функциональностью системы продолжается. Посол России в Гаване Андрей Гуськов ранее сообщал в интервью РИА Новости, что подготовка к запуску на Кубе отечественной платежной системы близка к завершению.Карты системы "Мир" сейчас принимают банки-партнеры в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее и Южной Осетии. Интерес к подключению также проявляют Иран, Индонезия, Мьянма, Египет, Таиланд, Индия, Венесуэла, Маврикий, Нигерия и Эфиопия.

https://ria.ru/20230421/kuba-1866781445.html

https://ria.ru/20230420/kuba-1866756126.html

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в мире, технологии, куба