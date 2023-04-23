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В ГД назвали заявление посла Китая о Крыме холодным душем для Запада - РИА Новости, 23.04.2023
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12:20 23.04.2023 (обновлено: 15:09 23.04.2023)
https://ria.ru/20230423/krym-1867172110.html
В ГД назвали заявление посла Китая о Крыме холодным душем для Запада
В ГД назвали заявление посла Китая о Крыме холодным душем для Запада - РИА Новости, 23.04.2023
В ГД назвали заявление посла Китая о Крыме холодным душем для Запада
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал в беседе с РИА Новости отрезвляющими слова китайского посла во Франции Лю Шайе о статусе Крыма. РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T12:20
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украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал в беседе с РИА Новости отрезвляющими слова китайского посла во Франции Лю Шайе о статусе Крыма.По его словам, руководство всех крупных держав мира прекрасно понимает, что возвращение полуострова в состав России было справедливым и закономерным историческим шагом на основе демократического волеизъявления."Другое дело, что это не вписалось в геополитические каноны США. Но от этого белое не станет черным, поэтому биться за справедливость сегодня могут лишь те страны, которые не отвергли традиционные ценности и настоящие демократические устои. Россия и Китай — в списке таких стран", — подчеркнул Белик.Посол Китая Лю Шайе ранее заявил в интервью телеканалу LCI, что Крым изначально принадлежал России, перейдя Украинской ССР только после решения Никиты Хрущева.
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россия, китай, украина, дмитрий белик, владимир путин, госдума рф, оон, в мире, никита хрущев, севастополь
Россия, Китай, Украина, Дмитрий Белик, Владимир Путин, Госдума РФ, ООН, В мире, Никита Хрущев, Севастополь
В ГД назвали заявление посла Китая о Крыме холодным душем для Запада

В Госдуме назвали заявление посла Китая Лю Шайе о Крыме холодным душем для Запада

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на гору Аю-Даг в Крыму
Вид на гору Аю-Даг в Крыму - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на гору Аю-Даг в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал в беседе с РИА Новости отрезвляющими слова китайского посла во Франции Лю Шайе о статусе Крыма.
«

"Заявление посла Китая стали холодным душем для горячих голов на Западе, которые пребывают в горячечном антироссийском бреду", — сказал собеседник агентства.

По его словам, руководство всех крупных держав мира прекрасно понимает, что возвращение полуострова в состав России было справедливым и закономерным историческим шагом на основе демократического волеизъявления.
"Другое дело, что это не вписалось в геополитические каноны США. Но от этого белое не станет черным, поэтому биться за справедливость сегодня могут лишь те страны, которые не отвергли традиционные ценности и настоящие демократические устои. Россия и Китай — в списке таких стран", — подчеркнул Белик.
Посол Китая Лю Шайе ранее заявил в интервью телеканалу LCI, что Крым изначально принадлежал России, перейдя Украинской ССР только после решения Никиты Хрущева.
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