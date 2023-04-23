https://ria.ru/20230423/krym-1867172110.html
В ГД назвали заявление посла Китая о Крыме холодным душем для Запада
В ГД назвали заявление посла Китая о Крыме холодным душем для Запада - РИА Новости, 23.04.2023
В ГД назвали заявление посла Китая о Крыме холодным душем для Запада
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал в беседе с РИА Новости отрезвляющими слова китайского посла во Франции Лю Шайе о статусе Крыма. РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T12:20
2023-04-23T12:20
2023-04-23T15:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал в беседе с РИА Новости отрезвляющими слова китайского посла во Франции Лю Шайе о статусе Крыма.По его словам, руководство всех крупных держав мира прекрасно понимает, что возвращение полуострова в состав России было справедливым и закономерным историческим шагом на основе демократического волеизъявления."Другое дело, что это не вписалось в геополитические каноны США. Но от этого белое не станет черным, поэтому биться за справедливость сегодня могут лишь те страны, которые не отвергли традиционные ценности и настоящие демократические устои. Россия и Китай — в списке таких стран", — подчеркнул Белик.Посол Китая Лю Шайе ранее заявил в интервью телеканалу LCI, что Крым изначально принадлежал России, перейдя Украинской ССР только после решения Никиты Хрущева.
https://ria.ru/20230419/prichernomore-1866223705.html
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РИА Новости
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В ГД назвали заявление посла Китая о Крыме холодным душем для Запада
В Госдуме назвали заявление посла Китая Лю Шайе о Крыме холодным душем для Запада