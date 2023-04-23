https://ria.ru/20230423/kor-1867158349.html

Роспотребнадзор перечислил симптомы кори

Роспотребнадзор перечислил симптомы кори - РИА Новости, 23.04.2023

Роспотребнадзор перечислил симптомы кори

Больные корью на третий-четвертый день болезни, как правило, имеют характерный вид — одутловатое лицо и отечные веки, но сыпи в это время еще не бывает,... РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T09:04

2023-04-23T09:04

2023-04-23T15:04

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

корь

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Больные корью на третий-четвертый день болезни, как правило, имеют характерный вид — одутловатое лицо и отечные веки, но сыпи в это время еще не бывает, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. Сыпь появляется на третий-пятый день болезни, период высыпания продолжается три-четыре дня. Первые элементы сыпи появляются в центре лица, за ушами, после чего быстро распространяются на все лицо, шею и верхнюю часть груди. На второй день высыпания распространяются на туловище, руки и бедра, на третий — на нижние части рук, голени и стопы, отметили в Роспотребнадзоре. С четвертого-пятого дня от появления сыпи начинается период пигментации. Высыпания приобретают буровато-коричневый оттенок, снижается температура, уменьшаются катаральные явления и улучшается самочувствие больного.

https://ria.ru/20230422/kor-1867048195.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, корь