https://ria.ru/20230423/kor-1867158349.html
Роспотребнадзор перечислил симптомы кори
Роспотребнадзор перечислил симптомы кори - РИА Новости, 23.04.2023
Роспотребнадзор перечислил симптомы кори
Больные корью на третий-четвертый день болезни, как правило, имеют характерный вид — одутловатое лицо и отечные веки, но сыпи в это время еще не бывает,... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T09:04
2023-04-23T09:04
2023-04-23T15:04
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
корь
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Больные корью на третий-четвертый день болезни, как правило, имеют характерный вид — одутловатое лицо и отечные веки, но сыпи в это время еще не бывает, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. Сыпь появляется на третий-пятый день болезни, период высыпания продолжается три-четыре дня. Первые элементы сыпи появляются в центре лица, за ушами, после чего быстро распространяются на все лицо, шею и верхнюю часть груди. На второй день высыпания распространяются на туловище, руки и бедра, на третий — на нижние части рук, голени и стопы, отметили в Роспотребнадзоре. С четвертого-пятого дня от появления сыпи начинается период пигментации. Высыпания приобретают буровато-коричневый оттенок, снижается температура, уменьшаются катаральные явления и улучшается самочувствие больного.
https://ria.ru/20230422/kor-1867048195.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, корь
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия, Корь
Роспотребнадзор перечислил симптомы кори
Роспотребнадзор: у больных корью на третий день лицо становится одутловатым, но без сыпи
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Больные корью на третий-четвертый день болезни, как правило, имеют характерный вид — одутловатое лицо и отечные веки, но сыпи в это время еще не бывает, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
«
"У большинства пациентов наблюдаются заложенность носа и сухой грубый кашель, сохраняются повышенная температура тела, вялость, слабость, плохой аппетит", — добавили в ведомстве.
Сыпь появляется на третий-пятый день болезни, период высыпания продолжается три-четыре дня. Первые элементы сыпи появляются в центре лица, за ушами, после чего быстро распространяются на все лицо, шею и верхнюю часть груди.
На второй день высыпания распространяются на туловище, руки и бедра, на третий — на нижние части рук, голени и стопы, отметили в Роспотребнадзоре
.
С четвертого-пятого дня от появления сыпи начинается период пигментации. Высыпания приобретают буровато-коричневый оттенок, снижается температура, уменьшаются катаральные явления и улучшается самочувствие больного.
В Роспотребнадзоре напомнили о сходстве симптомов кори и ОРВИ