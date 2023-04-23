https://ria.ru/20230423/klady-1866862406.html

Как находят клады в России: легенды, проклятья и ритуалы

Как находят клады в России: легенды, проклятья и ритуалы - РИА Новости, 23.04.2023

Как находят клады в России: легенды, проклятья и ритуалы

Старинные монеты, рыцарские доспехи, драгоценности, берестяные грамоты — клады бывают разные, а прячут их пираты, аристократы и не только. Тут свои традиции,... РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T08:00

2023-04-23T08:00

2023-04-23T22:33

культура

россия

коломна

сочи

александр пушкин

клад

археология

русский (остров)

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости, Анна Нехаева. Старинные монеты, рыцарские доспехи, драгоценности, берестяные грамоты — клады бывают разные, а прячут их пираты, аристократы и не только. Тут свои традиции, много легенд, порой случаются драматические и мистические истории. О некоторых из них — в материале РИА Новости.Ритуалы и обрядыНе всегда археологическая находка приносит радость и богатство. Клад полагалось зарывать с "оговором". То есть совершая ритуальные действия, чтобы его не взял посторонний.Ценности прятали в Смутное время, революцию, Гражданскую войну. Закапывали монеты, драгоценности, иногда орудия труда.Проклятое золото КубаниКрупнейший античный клад на территории Сочи, погребение воина V века до нашей эры нашел "черный археолог" Андрей Чамкин в конце 1990-х.Железный шлем, нашивки из золотой фольги, богато украшенные серебряные чаши, редкая пластина с изображением женщины-змеи — уникальные вещи.Кладоискатель незаконно продавал мелкие детали снаряжения, и вскоре на него вышли сотрудники правоохранительных органов.Завели дело, и он покончил с собой у себя в сарае.Потом застрелили сестру, умерла мать. Местные заговорили о проклятии клада.Считается, что он стоит больше миллиона долларов. Сегодня Мзымтинский клад хранится в Сочинском художественном музее.Клады дворянских дворцовВ революцию аристократы перед эмиграцией прятали драгоценности в усадьбах в надежде вернуться. Несколько лет назад между перекрытиями особняка Нарышкиных в центре Петербурга обнаружили тайник. В XVIII веке это был дом прадеда Александра Пушкина Абрама Ганнибала, потом его купил князь Василий Нарышкин и поручил перестроить архитектору Гедике.Около двух тысяч предметов XIX-XX веков — столовые сервизы, изделия известных российских и европейских ювелиров (Сазикова, Овчинникова, Хлебникова, Фаберже, Kейбеля) — были упакованы в газеты июня-сентября 1917-го. С того времени к ним никто не прикасался.Основная часть клада Нарышкиных находится в Константиновском дворце. Ходят слухи о таинственных силах, охраняющих его. Недаром о нем никто не знал и его нечасто показывают публике.Строительству усадьбы Рукавишникова в Нижнем Новгороде мешала сестра купца: она отказывалась уезжать из деревянной избы. Но брат настоял на своем.По преданию, ее дух бродит по коридорам и охраняет сокровища. Тому, кто осмелится найти и вынести драгоценности из дома, придется иметь дело с разгневанным призраком.По другой версии, Рукавишниковы создали целую систему тайников, где прятали фамильные реликвии. Их якобы охраняют сразу три привидения. Говорят, в 1930-х призраков удалось запечатлеть на фотографии: на снимке на втором этаже флигеля видны три тени. Будто бы это бывшие слуги, оберегающие здание и его богатства.Польская колдуньяВ старину в Коломну въезжали через Пятницкие ворота. При опасности их закрывали двойными дверями, между которыми были металлические решетки — герсы.Марина Мнишек приказала их снять, чтобы в Коломну вошло польское войско. А когда она покидала город с награбленными драгоценностями, то захватила и ворота от башни.Значительную часть богатств спрятали в яме, в 25 верстах, недалеко от села Богородского. Сверху накрыли воротами, присыпали землей. Мнишек, которую считали колдуньей, наложила на клад проклятие, чтобы его никто не обнаружил. Местные уверяют, что кладоискатели тут пропадают без вести.Китайские сокровища на РусскомКогда осваивали Приморье, поселенцам очень досаждали китайские пираты — хунхузы.Они совершали набеги, грабили, а потом скрывались на быстроходных лодках-джонках. Кроме того, нападали на суда, забирали грузы. Говорили, что пираты топили пленников в море, принося жертву Черному Дракону.Базировались они на островах, которые сейчас называются Русский и Попова, недалеко от современного Владивостока. За пару веков китайцы награбили много. По легендам, их золото до сих пор там — под "заговором". И пока смельчаков, чтобы выкопать клад, не нашлось.

https://ria.ru/20230421/arkheologiya-1866714466.html

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коломна

сочи

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

россия, коломна, сочи, александр пушкин, клад, археология, русский (остров), сокровища, легенды