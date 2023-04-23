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Как находят клады в России: легенды, проклятья и ритуалы - РИА Новости, 23.04.2023
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Культура
 
08:00 23.04.2023 (обновлено: 22:33 23.04.2023)
https://ria.ru/20230423/klady-1866862406.html
Как находят клады в России: легенды, проклятья и ритуалы
Как находят клады в России: легенды, проклятья и ритуалы - РИА Новости, 23.04.2023
Как находят клады в России: легенды, проклятья и ритуалы
Старинные монеты, рыцарские доспехи, драгоценности, берестяные грамоты — клады бывают разные, а прячут их пираты, аристократы и не только. Тут свои традиции,... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T08:00
2023-04-23T22:33
культура
россия
коломна
сочи
александр пушкин
клад
археология
русский (остров)
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости, Анна Нехаева. Старинные монеты, рыцарские доспехи, драгоценности, берестяные грамоты — клады бывают разные, а прячут их пираты, аристократы и не только. Тут свои традиции, много легенд, порой случаются драматические и мистические истории. О некоторых из них — в материале РИА Новости.Ритуалы и обрядыНе всегда археологическая находка приносит радость и богатство. Клад полагалось зарывать с "оговором". То есть совершая ритуальные действия, чтобы его не взял посторонний.Ценности прятали в Смутное время, революцию, Гражданскую войну. Закапывали монеты, драгоценности, иногда орудия труда.Проклятое золото КубаниКрупнейший античный клад на территории Сочи, погребение воина V века до нашей эры нашел "черный археолог" Андрей Чамкин в конце 1990-х.Железный шлем, нашивки из золотой фольги, богато украшенные серебряные чаши, редкая пластина с изображением женщины-змеи — уникальные вещи.Кладоискатель незаконно продавал мелкие детали снаряжения, и вскоре на него вышли сотрудники правоохранительных органов.Завели дело, и он покончил с собой у себя в сарае.Потом застрелили сестру, умерла мать. Местные заговорили о проклятии клада.Считается, что он стоит больше миллиона долларов. Сегодня Мзымтинский клад хранится в Сочинском художественном музее.Клады дворянских дворцовВ революцию аристократы перед эмиграцией прятали драгоценности в усадьбах в надежде вернуться. Несколько лет назад между перекрытиями особняка Нарышкиных в центре Петербурга обнаружили тайник. В XVIII веке это был дом прадеда Александра Пушкина Абрама Ганнибала, потом его купил князь Василий Нарышкин и поручил перестроить архитектору Гедике.Около двух тысяч предметов XIX-XX веков — столовые сервизы, изделия известных российских и европейских ювелиров (Сазикова, Овчинникова, Хлебникова, Фаберже, Kейбеля) — были упакованы в газеты июня-сентября 1917-го. С того времени к ним никто не прикасался.Основная часть клада Нарышкиных находится в Константиновском дворце. Ходят слухи о таинственных силах, охраняющих его. Недаром о нем никто не знал и его нечасто показывают публике.Строительству усадьбы Рукавишникова в Нижнем Новгороде мешала сестра купца: она отказывалась уезжать из деревянной избы. Но брат настоял на своем.По преданию, ее дух бродит по коридорам и охраняет сокровища. Тому, кто осмелится найти и вынести драгоценности из дома, придется иметь дело с разгневанным призраком.По другой версии, Рукавишниковы создали целую систему тайников, где прятали фамильные реликвии. Их якобы охраняют сразу три привидения. Говорят, в 1930-х призраков удалось запечатлеть на фотографии: на снимке на втором этаже флигеля видны три тени. Будто бы это бывшие слуги, оберегающие здание и его богатства.Польская колдуньяВ старину в Коломну въезжали через Пятницкие ворота. При опасности их закрывали двойными дверями, между которыми были металлические решетки — герсы.Марина Мнишек приказала их снять, чтобы в Коломну вошло польское войско. А когда она покидала город с награбленными драгоценностями, то захватила и ворота от башни.Значительную часть богатств спрятали в яме, в 25 верстах, недалеко от села Богородского. Сверху накрыли воротами, присыпали землей. Мнишек, которую считали колдуньей, наложила на клад проклятие, чтобы его никто не обнаружил. Местные уверяют, что кладоискатели тут пропадают без вести.Китайские сокровища на РусскомКогда осваивали Приморье, поселенцам очень досаждали китайские пираты — хунхузы.Они совершали набеги, грабили, а потом скрывались на быстроходных лодках-джонках. Кроме того, нападали на суда, забирали грузы. Говорили, что пираты топили пленников в море, принося жертву Черному Дракону.Базировались они на островах, которые сейчас называются Русский и Попова, недалеко от современного Владивостока. За пару веков китайцы награбили много. По легендам, их золото до сих пор там — под "заговором". И пока смельчаков, чтобы выкопать клад, не нашлось.
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россия, коломна, сочи, александр пушкин, клад, археология, русский (остров), сокровища, легенды
Культура, Россия, Коломна, Сочи, Александр Пушкин, Клад, Археология, Русский (остров), сокровища, легенды

Как находят клады в России: легенды, проклятья и ритуалы

© Фото предоставлено пресс-службой ГИМГнездовский клад
Гнездовский клад
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости, Анна Нехаева. Старинные монеты, рыцарские доспехи, драгоценности, берестяные грамоты — клады бывают разные, а прячут их пираты, аристократы и не только. Тут свои традиции, много легенд, порой случаются драматические и мистические истории. О некоторых из них — в материале РИА Новости.
CC BY-SA 4.0 / Алена Хрычева / Музей-заповедник "Гнездово", главное городище: Гнездово, Смоленский район, Смоленская область / Cropped imageЦентральное городище музея-заповедника "Гнездово"
Центральное городище музей-заповедника Гнездово - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
CC BY-SA 4.0 / Алена Хрычева / Музей-заповедник "Гнездово", главное городище: Гнездово, Смоленский район, Смоленская область / Cropped image
Центральное городище музея-заповедника "Гнездово"

Ритуалы и обряды

Не всегда археологическая находка приносит радость и богатство. Клад полагалось зарывать с "оговором". То есть совершая ритуальные действия, чтобы его не взял посторонний.
«

"Есть правила и для кладоискателей, как вести себя, одеваться. Нельзя ругаться, смеяться — иначе постигнет неудача", — рассказали РИА Новости в ГИМ.

Ценности прятали в Смутное время, революцию, Гражданскую войну. Закапывали монеты, драгоценности, иногда орудия труда.
«

"В Древней Руси не добывали драгоценные металлы, а потому переплавляли европейские монеты на свои гривны — слитки в виде ромбов или даже палочек. Чеканить свои начали только во второй половине XIV века", — объяснили в Музеях Кремля.

Проклятое золото Кубани

Крупнейший античный клад на территории Сочи, погребение воина V века до нашей эры нашел "черный археолог" Андрей Чамкин в конце 1990-х.
Железный шлем, нашивки из золотой фольги, богато украшенные серебряные чаши, редкая пластина с изображением женщины-змеи — уникальные вещи.
© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкВид на Сочи
Вид на Сочи - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Вид на Сочи
Кладоискатель незаконно продавал мелкие детали снаряжения, и вскоре на него вышли сотрудники правоохранительных органов.
Завели дело, и он покончил с собой у себя в сарае.
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкФрагменты амфор и кувшинов, найденных во время раскопок "Нижнего города" на территории музея-заповедника "Фанагория" в Краснодарском крае
Фрагменты амфор и кувшинов, найденных во время раскопов Нижнего города на территории музея-заповедника Фанагория в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Фрагменты амфор и кувшинов, найденных во время раскопок "Нижнего города" на территории музея-заповедника "Фанагория" в Краснодарском крае
Потом застрелили сестру, умерла мать. Местные заговорили о проклятии клада.
Считается, что он стоит больше миллиона долларов. Сегодня Мзымтинский клад хранится в Сочинском художественном музее.

Клады дворянских дворцов

В революцию аристократы перед эмиграцией прятали драгоценности в усадьбах в надежде вернуться.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСобор Воскресения Христова в Санкт-Петербурге
Собор Воскресения Христова в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Собор Воскресения Христова в Санкт-Петербурге
Несколько лет назад между перекрытиями особняка Нарышкиных в центре Петербурга обнаружили тайник. В XVIII веке это был дом прадеда Александра Пушкина Абрама Ганнибала, потом его купил князь Василий Нарышкин и поручил перестроить архитектору Гедике.
Около двух тысяч предметов XIX-XX веков — столовые сервизы, изделия известных российских и европейских ювелиров (Сазикова, Овчинникова, Хлебникова, Фаберже, Kейбеля) — были упакованы в газеты июня-сентября 1917-го. С того времени к ним никто не прикасался.
© Фото : Фотохост-агентство/ Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкСанкт-Петербург накануне саммита G20
Санкт-Петербург накануне саммита G20 - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© Фото : Фотохост-агентство/ Сергей Гунеев
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Санкт-Петербург накануне саммита G20
Основная часть клада Нарышкиных находится в Константиновском дворце. Ходят слухи о таинственных силах, охраняющих его. Недаром о нем никто не знал и его нечасто показывают публике.
CC BY-SA 4.0 / Алексей Трефилов / Усадьба Рукавишниковых в Нижнем Новгороде / Cropped imageУсадьба Рукавишниковых в Нижнем Новгороде
Усадьба Рукавишниковых в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
CC BY-SA 4.0 / Алексей Трефилов / Усадьба Рукавишниковых в Нижнем Новгороде / Cropped image
Усадьба Рукавишниковых в Нижнем Новгороде
Строительству усадьбы Рукавишникова в Нижнем Новгороде мешала сестра купца: она отказывалась уезжать из деревянной избы. Но брат настоял на своем.
По преданию, ее дух бродит по коридорам и охраняет сокровища. Тому, кто осмелится найти и вынести драгоценности из дома, придется иметь дело с разгневанным призраком.
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкИнтерьер историко-архитектурного музея-заповедника — усадьбы Рукавишниковых в Нижнем Новгороде
Интерьер историко-архитектурного музея-заповедника - усадьбы Рукавишниковых в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Интерьер историко-архитектурного музея-заповедника — усадьбы Рукавишниковых в Нижнем Новгороде
По другой версии, Рукавишниковы создали целую систему тайников, где прятали фамильные реликвии. Их якобы охраняют сразу три привидения. Говорят, в 1930-х призраков удалось запечатлеть на фотографии: на снимке на втором этаже флигеля видны три тени. Будто бы это бывшие слуги, оберегающие здание и его богатства.

Польская колдунья

В старину в Коломну въезжали через Пятницкие ворота. При опасности их закрывали двойными дверями, между которыми были металлические решетки — герсы.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкИсторическая часть Коломны
Историческая часть Коломны - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Историческая часть Коломны
Марина Мнишек приказала их снять, чтобы в Коломну вошло польское войско. А когда она покидала город с награбленными драгоценностями, то захватила и ворота от башни.
Значительную часть богатств спрятали в яме, в 25 верстах, недалеко от села Богородского. Сверху накрыли воротами, присыпали землей. Мнишек, которую считали колдуньей, наложила на клад проклятие, чтобы его никто не обнаружил.
© РИА Новости / Светлана БаеваВид на кремль и Коломенскую (Маринкину) башню в Коломне
Вид на Кремль и Коломенскую (Маринкину) башню в Коломне - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Светлана Баева
Вид на кремль и Коломенскую (Маринкину) башню в Коломне
Местные уверяют, что кладоискатели тут пропадают без вести.

Китайские сокровища на Русском

Когда осваивали Приморье, поселенцам очень досаждали китайские пираты — хунхузы.
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВид на остров Русский во Владивостоке
Вид на остров Русский во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Вид на остров Русский во Владивостоке
Они совершали набеги, грабили, а потом скрывались на быстроходных лодках-джонках. Кроме того, нападали на суда, забирали грузы. Говорили, что пираты топили пленников в море, принося жертву Черному Дракону.
Базировались они на островах, которые сейчас называются Русский и Попова, недалеко от современного Владивостока. За пару веков китайцы награбили много. По легендам, их золото до сих пор там — под "заговором". И пока смельчаков, чтобы выкопать клад, не нашлось.
В Норвегии женщина нашла клад времен викингов в подвале дом - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
В Норвегии женщина нашла клад времен викингов в подвале дома
21 апреля, 05:00
 
КультураРоссияКоломнаСочиАлександр ПушкинКладАрхеологияРусский (остров)сокровищалегенды
 
 
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