Как находят клады в России: легенды, проклятья и ритуалы
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМГнездовский клад
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМ
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости, Анна Нехаева. Старинные монеты, рыцарские доспехи, драгоценности, берестяные грамоты — клады бывают разные, а прячут их пираты, аристократы и не только. Тут свои традиции, много легенд, порой случаются драматические и мистические истории. О некоторых из них — в материале РИА Новости.
CC BY-SA 4.0 / Алена Хрычева / Музей-заповедник "Гнездово", главное городище: Гнездово, Смоленский район, Смоленская область / Cropped imageЦентральное городище музея-заповедника "Гнездово"
Центральное городище музея-заповедника "Гнездово"
Ритуалы и обряды
Не всегда археологическая находка приносит радость и богатство. Клад полагалось зарывать с "оговором". То есть совершая ритуальные действия, чтобы его не взял посторонний.
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"Есть правила и для кладоискателей, как вести себя, одеваться. Нельзя ругаться, смеяться — иначе постигнет неудача", — рассказали РИА Новости в ГИМ.
Ценности прятали в Смутное время, революцию, Гражданскую войну. Закапывали монеты, драгоценности, иногда орудия труда.
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"В Древней Руси не добывали драгоценные металлы, а потому переплавляли европейские монеты на свои гривны — слитки в виде ромбов или даже палочек. Чеканить свои начали только во второй половине XIV века", — объяснили в Музеях Кремля.
Проклятое золото Кубани
Крупнейший античный клад на территории Сочи, погребение воина V века до нашей эры нашел "черный археолог" Андрей Чамкин в конце 1990-х.
Железный шлем, нашивки из золотой фольги, богато украшенные серебряные чаши, редкая пластина с изображением женщины-змеи — уникальные вещи.
Кладоискатель незаконно продавал мелкие детали снаряжения, и вскоре на него вышли сотрудники правоохранительных органов.
Завели дело, и он покончил с собой у себя в сарае.
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкФрагменты амфор и кувшинов, найденных во время раскопок "Нижнего города" на территории музея-заповедника "Фанагория" в Краснодарском крае
Фрагменты амфор и кувшинов, найденных во время раскопок "Нижнего города" на территории музея-заповедника "Фанагория" в Краснодарском крае
Потом застрелили сестру, умерла мать. Местные заговорили о проклятии клада.
Считается, что он стоит больше миллиона долларов. Сегодня Мзымтинский клад хранится в Сочинском художественном музее.
Клады дворянских дворцов
В революцию аристократы перед эмиграцией прятали драгоценности в усадьбах в надежде вернуться.
Собор Воскресения Христова в Санкт-Петербурге
Несколько лет назад между перекрытиями особняка Нарышкиных в центре Петербурга обнаружили тайник. В XVIII веке это был дом прадеда Александра Пушкина Абрама Ганнибала, потом его купил князь Василий Нарышкин и поручил перестроить архитектору Гедике.
Около двух тысяч предметов XIX-XX веков — столовые сервизы, изделия известных российских и европейских ювелиров (Сазикова, Овчинникова, Хлебникова, Фаберже, Kейбеля) — были упакованы в газеты июня-сентября 1917-го. С того времени к ним никто не прикасался.
© Фото : Фотохост-агентство/ Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкСанкт-Петербург накануне саммита G20
© Фото : Фотохост-агентство/ Сергей Гунеев
Санкт-Петербург накануне саммита G20
Основная часть клада Нарышкиных находится в Константиновском дворце. Ходят слухи о таинственных силах, охраняющих его. Недаром о нем никто не знал и его нечасто показывают публике.
CC BY-SA 4.0 / Алексей Трефилов / Усадьба Рукавишниковых в Нижнем Новгороде / Cropped imageУсадьба Рукавишниковых в Нижнем Новгороде
Усадьба Рукавишниковых в Нижнем Новгороде
Строительству усадьбы Рукавишникова в Нижнем Новгороде мешала сестра купца: она отказывалась уезжать из деревянной избы. Но брат настоял на своем.
По преданию, ее дух бродит по коридорам и охраняет сокровища. Тому, кто осмелится найти и вынести драгоценности из дома, придется иметь дело с разгневанным призраком.
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкИнтерьер историко-архитектурного музея-заповедника — усадьбы Рукавишниковых в Нижнем Новгороде
Интерьер историко-архитектурного музея-заповедника — усадьбы Рукавишниковых в Нижнем Новгороде
По другой версии, Рукавишниковы создали целую систему тайников, где прятали фамильные реликвии. Их якобы охраняют сразу три привидения. Говорят, в 1930-х призраков удалось запечатлеть на фотографии: на снимке на втором этаже флигеля видны три тени. Будто бы это бывшие слуги, оберегающие здание и его богатства.
Польская колдунья
В старину в Коломну въезжали через Пятницкие ворота. При опасности их закрывали двойными дверями, между которыми были металлические решетки — герсы.
Историческая часть Коломны
Марина Мнишек приказала их снять, чтобы в Коломну вошло польское войско. А когда она покидала город с награбленными драгоценностями, то захватила и ворота от башни.
Значительную часть богатств спрятали в яме, в 25 верстах, недалеко от села Богородского. Сверху накрыли воротами, присыпали землей. Мнишек, которую считали колдуньей, наложила на клад проклятие, чтобы его никто не обнаружил.
Местные уверяют, что кладоискатели тут пропадают без вести.
Китайские сокровища на Русском
Когда осваивали Приморье, поселенцам очень досаждали китайские пираты — хунхузы.
Вид на остров Русский во Владивостоке
Они совершали набеги, грабили, а потом скрывались на быстроходных лодках-джонках. Кроме того, нападали на суда, забирали грузы. Говорили, что пираты топили пленников в море, принося жертву Черному Дракону.
Базировались они на островах, которые сейчас называются Русский и Попова, недалеко от современного Владивостока. За пару веков китайцы награбили много. По легендам, их золото до сих пор там — под "заговором". И пока смельчаков, чтобы выкопать клад, не нашлось.