https://ria.ru/20230423/kipr-1867216318.html
На Кипре собирают подписи с призывом возобновить авиасообщение с Россией
На Кипре собирают подписи с призывом возобновить авиасообщение с Россией - РИА Новости, 23.04.2023
На Кипре собирают подписи с призывом возобновить авиасообщение с Россией
В Координационном совете российских соотечественников (КСРС) сообщили РИА Новости о начале сбора подписей под петицией с призывом к властям Кипра возобновить... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T19:24
2023-04-23T19:24
2023-04-23T19:56
туризм
кипр
россия
евросоюз
никосия (город)
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АФИНЫ, 23 апр — РИА Новости. В Координационном совете российских соотечественников (КСРС) сообщили РИА Новости о начале сбора подписей под петицией с призывом к властям Кипра возобновить прямое авиасообщение с Россией.Инициативу огласили на выездном расширенном заседании совета в Деликипосе, пригороде Никосии.Авторы инициативы отметили, что Россия увеличила долю внутреннего туризма, это положительно сказалось на экономике и способствовало росту инвестиций в туристический сектор страны."От ограничений выиграла не только Россия, но и еще 52 страны, которые поддерживали прямое воздушное сообщение с Россией. Турция стала одним из главных бенефициаров. Мы считаем, что кипрское правительство, присоединившись к санкциям ЕС, оказало большую услугу России и Турции, действуя против граждан собственной страны и нанося неприемлемый экономический ущерб кипрской экономике. Предлагаем отменить решение, доказавшее свою неэффективность", — указано в ней. В расширенном заседании КСРС Кипра участвовали российские соотечественники и кипрские общественные деятели. Петицию разместили на онлайн-платформе change.org. На слете соотечественников также обсуждались планы подготовки к празднованию на Кипре 78-летия Победы в Великой Отечественной войне. После этого обсуждения была организована акция: участники совещания под песни фронтовых лет развернули огромный 50-метровый российский флаг, дружно скандируя: "Россия!"В этом году в республику впервые доставят частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата. В Никосии, Лимасоле, Ларнаке и Пафосе запланированы автопробеги Победы. Завершатся мероприятия шествием "Бессмертного полка", концертом профессиональных и самодеятельных коллективов России и Кипра, а также праздничным салютом. По словам организаторов, ожидается участие более пяти тысяч человек.
https://ria.ru/20230203/kipr-1849423649.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кипр, россия, евросоюз, никосия (город)
Туризм, Кипр, Россия, Евросоюз, Никосия (город)
На Кипре собирают подписи с призывом возобновить авиасообщение с Россией
На Кипре начали сбор подписей под петицией с призывом возобновить авиасообщение с Россией
АФИНЫ, 23 апр — РИА Новости. В Координационном совете российских соотечественников (КСРС) сообщили РИА Новости о начале сбора подписей под петицией с призывом к властям Кипра возобновить прямое авиасообщение с Россией.
Инициативу огласили на выездном расширенном заседании совета в Деликипосе, пригороде Никосии
.
«
"Выполнение прямых рейсов между Россией и Кипром прекращено более года назад. Это ограничение не повлияло ни на экономику, ни на политическую ситуацию внутри России. С другой стороны, отсутствие прямых авиарейсов крайне негативно сказалось на кипрской экономике. При отсутствии прямых рейсов Кипр теряет 25 процентов турпотока из-за отсутствия россиян", — говорится в документе.
Авторы инициативы отметили, что Россия увеличила долю внутреннего туризма, это положительно сказалось на экономике и способствовало росту инвестиций в туристический сектор страны.
На Кипре оценили потери от отсутствия российских туристов
"От ограничений выиграла не только Россия, но и еще 52 страны, которые поддерживали прямое воздушное сообщение с Россией. Турция
стала одним из главных бенефициаров. Мы считаем, что кипрское правительство, присоединившись к санкциям ЕС
, оказало большую услугу России и Турции, действуя против граждан собственной страны и нанося неприемлемый экономический ущерб кипрской экономике. Предлагаем отменить решение, доказавшее свою неэффективность", — указано в ней.
В расширенном заседании КСРС Кипра участвовали российские соотечественники и кипрские общественные деятели. Петицию разместили на онлайн-платформе change.org.
На слете соотечественников также обсуждались планы подготовки к празднованию на Кипре 78-летия Победы в Великой Отечественной войне. После этого обсуждения была организована акция: участники совещания под песни фронтовых лет развернули огромный 50-метровый российский флаг, дружно скандируя: "Россия!"
В этом году в республику впервые доставят частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата. В Никосии, Лимасоле
, Ларнаке и Пафосе запланированы автопробеги Победы. Завершатся мероприятия шествием "Бессмертного полка", концертом профессиональных и самодеятельных коллективов России и Кипра, а также праздничным салютом. По словам организаторов, ожидается участие более пяти тысяч человек.
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