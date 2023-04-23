https://ria.ru/20230423/kiev-1867213997.html
"Любителям форсажа" в центре Киева вручили повестки
"Любителям форсажа" в центре Киева вручили повестки - РИА Новости, 23.04.2023
"Любителям форсажа" в центре Киева вручили повестки
Заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий сообщил, что в центре Киева любителям быстрой езды вручили повестки. РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T19:04
2023-04-23T19:04
2023-04-23T19:04
в мире
киев
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_828:892:2877:2045_1920x0_80_0_0_7fb1c49a9be60e4cca6318b36f321e86.jpg
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий сообщил, что в центре Киева любителям быстрой езды вручили повестки. "Любители Форсажа" или для тех, кто и дальше не осознает… Мне кажется, что общество давно уже сказало свое слово относительно приемлемого поведения... И я сейчас не говорю о том, что совсем нельзя кофе выпить или пообедать/поужинать в каком-нибудь заведении", - написал Белошицкий в социальной сети Facebook*. По его словам, недопустимо по городу "реветь там моторами, дрифтовать по улицам". "И мы уже предупреждали неоднократно. И привлекали к ответственности. Но… Итак, на этот раз мы пригласили на мероприятие военкомов. Которые, в свою очередь, "приглашали" форсажников", - подчеркнул замначальника департамента патрульной полиции. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. Повестка может быть вручена в любом месте, которое не запрещено законодательством. И это вручение не обязательно должен осуществлять представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки. Ее могут выдать и руководители учреждения, организации и предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭКа и другие лица.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230420/ukraina-1866529890.html
https://ria.ru/20230414/vsu-1865227847.html
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_978:810:2629:2048_1920x0_80_0_0_c2b9f19c6352b117ad757f8300b416fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина
"Любителям форсажа" в центре Киева вручили повестки
В центре Киева военкомы вручили повестки любителям быстрой езды на автомобилях
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий сообщил, что в центре Киева любителям быстрой езды вручили повестки.
"Любители Форсажа" или для тех, кто и дальше не осознает… Мне кажется, что общество давно уже сказало свое слово относительно приемлемого поведения... И я сейчас не говорю о том, что совсем нельзя кофе выпить или пообедать/поужинать в каком-нибудь заведении", - написал Белошицкий в социальной сети Facebook*.
По его словам, недопустимо по городу "реветь там моторами, дрифтовать по улицам".
"И мы уже предупреждали неоднократно. И привлекали к ответственности. Но… Итак, на этот раз мы пригласили на мероприятие военкомов. Которые, в свою очередь, "приглашали" форсажников", - подчеркнул замначальника департамента патрульной полиции.
СМИ: в Киеве хотят набрать 40 тысяч солдат, но не уверены, что их хватит
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский
подписал указ о всеобщей мобилизации, военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. Повестка может быть вручена в любом месте, которое не запрещено законодательством. И это вручение не обязательно должен осуществлять представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки. Ее могут выдать и руководители учреждения, организации и предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭКа и другие лица.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Киев отправляет на фронт неподготовленных бойцов, заявил военный ВСУ