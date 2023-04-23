https://ria.ru/20230423/kiev-1867213997.html

"Любителям форсажа" в центре Киева вручили повестки

"Любителям форсажа" в центре Киева вручили повестки - РИА Новости, 23.04.2023

"Любителям форсажа" в центре Киева вручили повестки

Заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий сообщил, что в центре Киева любителям быстрой езды вручили повестки. РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T19:04

2023-04-23T19:04

2023-04-23T19:04

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий сообщил, что в центре Киева любителям быстрой езды вручили повестки. "Любители Форсажа" или для тех, кто и дальше не осознает… Мне кажется, что общество давно уже сказало свое слово относительно приемлемого поведения... И я сейчас не говорю о том, что совсем нельзя кофе выпить или пообедать/поужинать в каком-нибудь заведении", - написал Белошицкий в социальной сети Facebook*. По его словам, недопустимо по городу "реветь там моторами, дрифтовать по улицам". "И мы уже предупреждали неоднократно. И привлекали к ответственности. Но… Итак, на этот раз мы пригласили на мероприятие военкомов. Которые, в свою очередь, "приглашали" форсажников", - подчеркнул замначальника департамента патрульной полиции. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. Повестка может быть вручена в любом месте, которое не запрещено законодательством. И это вручение не обязательно должен осуществлять представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки. Ее могут выдать и руководители учреждения, организации и предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭКа и другие лица.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230420/ukraina-1866529890.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, киев, украина