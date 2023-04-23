https://ria.ru/20230423/kherson-1867177290.html
Российские силы на Херсонском направлении уничтожили до 45 военных ВСУ
Российские силы на Херсонском направлении уничтожили до 45 военных ВСУ - РИА Новости, 23.04.2023
Российские силы на Херсонском направлении уничтожили до 45 военных ВСУ
На херсонском направлении российские войска уничтожили до 45 украинских военнослужащих и три автомобиля, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T13:29
2023-04-23T13:29
2023-04-23T13:37
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
в мире
украина
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. На херсонском направлении российские войска уничтожили до 45 украинских военнослужащих и три автомобиля, сообщили в Минобороны РФ."На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки артиллерией уничтожено до 45-ти украинских военнослужащих и три автомобиля", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20230423/razreshenie-1867094922.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина
Российские силы на Херсонском направлении уничтожили до 45 военных ВСУ
Минобороны: российские силы на Херсонском направлении уничтожили до 45 военных ВСУ