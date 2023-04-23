https://ria.ru/20230423/kherson-1867177290.html

Российские силы на Херсонском направлении уничтожили до 45 военных ВСУ

Российские силы на Херсонском направлении уничтожили до 45 военных ВСУ - РИА Новости, 23.04.2023

Российские силы на Херсонском направлении уничтожили до 45 военных ВСУ

На херсонском направлении российские войска уничтожили до 45 украинских военнослужащих и три автомобиля, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T13:29

2023-04-23T13:29

2023-04-23T13:37

специальная военная операция на украине

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украина

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. На херсонском направлении российские войска уничтожили до 45 украинских военнослужащих и три автомобиля, сообщили в Минобороны РФ."На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки артиллерией уничтожено до 45-ти украинских военнослужащих и три автомобиля", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20230423/razreshenie-1867094922.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, в мире, украина