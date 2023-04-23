https://ria.ru/20230423/istrebiteli-1867199793.html

Часть переданных Киеву МиГ-29 разбирают на запчасти, сообщили СМИ

Часть переданных Киеву МиГ-29 разбирают на запчасти, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.04.2023

Часть переданных Киеву МиГ-29 разбирают на запчасти, сообщили СМИ

Многие из истребителей МиГ-29, которые Польша и Словакия недавно передали Украине, находятся "не в летном состоянии", их разбирают на запчасти, сообщает журнал... РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T17:15

2023-04-23T17:15

2023-04-23T17:15

украина

россия

словакия

дмитрий песков

сергей лавров

нато

миг-29

f-16

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Многие из истребителей МиГ-29, которые Польша и Словакия недавно передали Украине, находятся "не в летном состоянии", их разбирают на запчасти, сообщает журнал Economist. "Польша и Словакия передали около восьми МиГ-29 за последние недели... Многие из этих истребителей не в летном состоянии и используются в качестве источника запчастей", - говорится в сообщении издания. Советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат отмечал, что Украине нужны F-16. Однако, согласно журналу, некоторые опытные украинские военные летчики в частном порядке скептически оценивают попытки властей достать эти истребители. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230417/mig-29-1865736572.html

https://ria.ru/20230413/mig29-1865125187.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, словакия, дмитрий песков, сергей лавров, нато, миг-29, f-16, в мире