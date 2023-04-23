https://ria.ru/20230423/iran-1867181536.html
Посол Ирана: отношения Тегерана и Москвы выходят на новый уровень
Посол Ирана: отношения Тегерана и Москвы выходят на новый уровень - РИА Новости, 23.04.2023
Посол Ирана: отношения Тегерана и Москвы выходят на новый уровень
Отношения Ирана и России выходят на новый уровень, обе страны сходятся в подходах по решению региональных и международных проблем, заявил посол Ирана в Москве... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T14:00
2023-04-23T14:00
2023-04-23T14:00
в мире
иран
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москва
казем джалали
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Отношения Ирана и России выходят на новый уровень, обе страны сходятся в подходах по решению региональных и международных проблем, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали. "Сегодня отношения Исламской Республики Иран и Российской Федерации выходят на новый уровень… Мы входим в сферу тесного взаимодействия между двумя странами… У нас с вами сегодня сходные подходы к (решению) региональных и международных проблем", – сказал Джалали на XV Российской универсиаде по персидскому языку и литературе, состоявшейся накануне в Институте стран Азии и Африки в Москве. Посол в своей речи отметил важность роли специалистов из Ирана и России, владеющих русским и персидским языками, а также подчеркнул соседство и огромный потенциал двух стран в качестве предпосылок для развития хороших отношений между ними. По словам Джалали, Иран со времени Исламской революции 1979 года, главным посланием которой для общества стала независимость, борется с теми государствами, которые вмешиваются в дела других. Сегодня, отметил он, Россия в лице своего народа и руководства пришла к тому же: она хочет быть "могущественной, сильной, независимой страной, имеющей вес на международной арене", в этом, по его мнению, "наши подходы близки". Российская универсиада по персидскому языку и литературе имеет 20-летнюю историю. В 2023 году она проводилась впервые после пятилетнего перерыва. Участниками стали 27 студентов третьего, четвертого и пятого курсов из 11 вузов, выбранные среди более чем 450 студентов, изучающих персидский язык в России. Они соревновались между собой по четырем дисциплинам: грамматика, аудирование, перевод и разговорная речь.
https://ria.ru/20230414/vstrecha-1865294050.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, россия, москва, казем джалали, институт стран азии и африки
В мире, Иран, Россия, Москва, Казем Джалали, Институт стран Азии и Африки
Посол Ирана: отношения Тегерана и Москвы выходят на новый уровень
Посол Ирана Казем Джалали: отношения Тегерана и Москвы выходят на новый уровень
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Отношения Ирана и России выходят на новый уровень, обе страны сходятся в подходах по решению региональных и международных проблем, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.
"Сегодня отношения Исламской Республики Иран и Российской Федерации выходят на новый уровень… Мы входим в сферу тесного взаимодействия между двумя странами… У нас с вами сегодня сходные подходы к (решению) региональных и международных проблем", – сказал Джалали на XV Российской универсиаде по персидскому языку и литературе, состоявшейся накануне в Институте стран Азии и Африки
в Москве.
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Посол в своей речи отметил важность роли специалистов из Ирана и России, владеющих русским и персидским языками, а также подчеркнул соседство и огромный потенциал двух стран в качестве предпосылок для развития хороших отношений между ними.
По словам Джалали, Иран со времени Исламской революции 1979 года, главным посланием которой для общества стала независимость, борется с теми государствами, которые вмешиваются в дела других. Сегодня, отметил он, Россия в лице своего народа и руководства пришла к тому же: она хочет быть "могущественной, сильной, независимой страной, имеющей вес на международной арене", в этом, по его мнению, "наши подходы близки".
Российская универсиада по персидскому языку и литературе имеет 20-летнюю историю. В 2023 году она проводилась впервые после пятилетнего перерыва. Участниками стали 27 студентов третьего, четвертого и пятого курсов из 11 вузов, выбранные среди более чем 450 студентов, изучающих персидский язык в России. Они соревновались между собой по четырем дисциплинам: грамматика, аудирование, перевод и разговорная речь.
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